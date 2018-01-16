Hindistan MÃ¼slÃ¼manlara verdiÄŸi hac yardÄ±mÄ±nÄ± kaldÄ±rdÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Hindistan'da hÃ¼kÃ¼met, MÃ¼slÃ¼man hacÄ± adaylarÄ±na her yÄ±l yaptÄ±ÄŸÄ± devlet yardÄ±mÄ±nÄ± kaldÄ±rma kararÄ± aldÄ±.
AzÄ±nlÄ±klarla Ä°liÅŸkiler BakanÄ± Muhtar Abbas Nakvi, Hindistan'da 1959'dan bu yana Hint hacÄ± adaylarÄ±na yapÄ±lan yol yardÄ±mÄ±nÄ±n bu yÄ±ldan itibaren yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kten kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Bu yardÄ±mÄ±n Hint MÃ¼slÃ¼manlarÄ±nÄ±n yararÄ±na olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼ren Nakvi, paranÄ±n bundan sonra azÄ±nlÄ±k Ã§ocuklarÄ±nÄ±n eÄŸitimine harcanacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Nakvi, karara raÄŸmen bu yÄ±l Hindistan'dan 175 bin hacÄ± adayÄ±nÄ±n kutsal topraklarÄ± ziyaret etmesinin tahmin edildiÄŸini sÃ¶yleyerek, bu rakamÄ±n Hindistan iÃ§in rekor olduÄŸunu dile getirdi.
Suudi Arabistan ile Hint hacÄ± adaylarÄ±nÄ±n denizyoluyla kutsal topraklara seyahat etmesi konusunda prensipte anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Nakvi, iki Ã¼lke arasÄ±nda ilerleyen tarihlerde yapÄ±lacak gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde bu uygulamanÄ±n hayata geÃ§irileceÄŸini kaydetti.
Hindistan'da her yÄ±l kutsal topraklarÄ± ziyaret eden hacÄ± adaylarÄ±nÄ±n uÃ§ak biletlerinde yÃ¼zde 50'ye varan kÄ±sÄ±m devlet tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanÄ±yordu.
YÃ¼ksek Mahkeme, 2012 yÄ±lÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ± kararla hÃ¼kÃ¼metin hac yardÄ±mlarÄ±nÄ± 2022'ye kadar aÅŸamalÄ± sonlandÄ±rmasÄ±na hÃ¼kmetmiÅŸti.
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