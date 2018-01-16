GÃ¼ncelleme: 18:19, 16 Ocak 2018 SalÄ±

Yemen'de iÃ§ savaÅŸ sÄ±rasÄ±nda 5 bin Ã§ocuk Ã¶ldÃ¼ veya yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BirleÅŸmiÅŸ Milletler Ã‡ocuklara YardÄ±m Fonu'nunÂ (UNICEF)Â Yemen'deki insani duruma iliÅŸkin aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± yeni rapor, Ã¼lkedeki savaÅŸÄ±n en bÃ¼yÃ¼k maÄŸdurununÂ Ã§ocuklar olduÄŸunu bir kez daha ortaya koydu.

Rapora gÃ¶re, Yemen'de yaklaÅŸÄ±k 11 milyon Ã§ocuk bulunuyor ve Ã§ocuklarÄ±n neredeyse tamamÄ±na yakÄ±nÄ± insani yardÄ±ma ihtiyaÃ§ duyuyor.

UNICEF, raporunda, Ã¼lkedeki Ã§ocuklarÄ±n yarÄ±sÄ±ndan fazlasÄ±nÄ±n temiz sudan mahrum yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±, yaklaÅŸÄ±k 1,8 milyon Ã§ocuÄŸun akut beslenme yetersizliÄŸi ve 400 bininin de "ÅŸiddetli" akut beslenme sorunuyla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸu uyarÄ±sÄ±nda bulundu. Raporda, 2 milyon Ã§ocuÄŸun okula gidemediÄŸi, 1 milyondan fazla kiÅŸide koleradan ÅŸÃ¼phe edildiÄŸi ve kÄ±z Ã§ocuklarÄ±nÄ±n dÃ¶rtte Ã¼Ã§Ã¼nÃ¼n 18 yaÅŸÄ±ndan Ã¶nce evlendirildiÄŸi kaydedildi.Â

5 BÄ°N Ã‡OCUK Ã–LDÃœ VEYA YARALANDI

Raporda eylÃ¼l ayÄ± itibarÄ±yla 256 okulun tamamen harap olduÄŸuna, 150 okulun da yerinden edilen kiÅŸilerce ve 23 silahlÄ± grup tarafÄ±ndan iÅŸgal edildiÄŸine dikkat Ã§ekildi.

UNICEF, ÅŸiddet olaylarÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ±ndan bu yana 5 binden fazla Ã§ocuÄŸun Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ veya yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Yemen'de iÃ§ savaÅŸÄ±n patlak verdiÄŸi 2015'ten bu yana 3 milyondan fazla Ã§ocuÄŸun doÄŸduÄŸu belirtilen raporda, savaÅŸ atmosferinde doÄŸan Ã§ocuklarÄ±n ÅŸiddet, yerinden edilme, hastalÄ±k, yoksulluk, saÄŸlÄ±k ve eÄŸitim gibi temel hizmetlerden mahrum olma gibi sorunlarÄ±n gÃ¶lgesinde yaÅŸama tutunmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret edildi.

DÄ°FTERÄ° 48 CAN ALDI

Ã–te yandan, DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼ (DSÃ–) sÃ¶zcÃ¼lerinden Fadela Chaib, BM Cenevre Ofisi'nde dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Yemen'deki difteri salgÄ±nÄ±na deÄŸindi.

SalgÄ±nÄ±n, Ã¼lkedeki 23 vilayetin 19'unda hÄ±zla yayÄ±lmaya devam ettiÄŸini ve ciddi tehlike oluÅŸturduÄŸunu anlatan Chaib, Yemen'deki difteri salgÄ±nÄ±nda ÅŸÃ¼pheli vaka sayÄ±sÄ±nÄ±n 678'e yÃ¼kseldiÄŸini, 48 kiÅŸinin salgÄ±n nedeniyle yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini aktardÄ±.

DÃœNYANIN EN BÃœYÃœK AÃ‡LIK KRÄ°ZÄ° YEMEN'DE

BM'ye baÄŸlÄ± DÃ¼nya GÄ±da ProgramÄ± (WFP) SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Bettina Luescher de 2,5 yÄ±ldÄ±r devam eden "Ã§atÄ±ÅŸma" ve "tahribatÄ±n" Yemen'i kÄ±tlÄ±ÄŸÄ±n eÅŸiÄŸine ittiÄŸini ve dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k aÃ§lÄ±k krizine neden olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â

Yemen'deki 7 vilayetin kÄ±tlÄ±k sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n altÄ±nda olduÄŸu ve olaÄŸanÃ¼stÃ¼ durum yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bilgisini paylaÅŸan Luescher, Ã¼lkedeki 18 milyon kiÅŸinin bir sonraki yemeÄŸinin nereden geleceÄŸini bilemeden yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Uzun sÃ¼redir siyasi istikrarsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Yemen'de meÅŸru yÃ¶netime darbe yapan Husiler, EylÃ¼l 2014'ten bu yana baÅŸkent Sana ve bazÄ± bÃ¶lgelerin denetimini elinde tutuyor. Yemen, yaklaÅŸÄ±k 3 yÄ±ldÄ±r Suudi Arabistan Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyon gÃ¼Ã§lerinin desteklediÄŸi hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri ile Husiler arasÄ±ndaki ÅŸiddetli Ã§atÄ±ÅŸmalara sahne oluyor.