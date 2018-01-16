Sınır hattından Afrin izlenimleri

TRT Genel Müdürü Eren: Kut’ül Amare ile çıtayı daha da yükseltiyoruz

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, kurum olarak hassas davranıp kaliteli işler yapmaya çalıştıklarını belirterek, “Muhteşem bir kahramanlık destanı olan ‘Mehmetçik Kut’ül Amare’ dizisi, üzerine uzun zamandır çalıştığımız bir proje. Bu dizinin de beğenileceğine ve çok konuşulacağına inancım tam.” dedi.