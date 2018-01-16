GÃ¼ncelleme: 18:57, 16 Ocak 2018 SalÄ±

Suudi Arabistan'dan Ä°srail'in yeni iÅŸgal konutu planÄ±na tepki





Riyad yÃ¶netimi, Ä°srail'in BatÄ± Åžeria'daki Yahudi iÅŸgal birimlerinde ek konutlar inÅŸa etme kararÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suudi Arabistan,Â Ä°srail'inÂ iÅŸgal altÄ±ndakiÂ BatÄ± Åžeria'da yer alanÂ Yahudi iÅŸgal birimlerindeÂ ek konutlarÂ inÅŸaetme planÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±. Suudi Arabistan KralÄ± Selman bin Abdulaziz baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda baÅŸkent Riyad'daki Yemame SarayÄ±'nda gerÃ§ekleÅŸtirilen Bakanlar Kurulu toplantÄ±sÄ± sonrasÄ±nda KÃ¼ltÃ¼r ve Enformasyon BakanÄ± Avad bin Salih el-Avad aÃ§Ä±klama yaptÄ±. Ä°srail'in BatÄ± Åžeria'da binden fazla yeni iÅŸgal konutu inÅŸa etme kararÄ±nÄ±n Bakanlar Kurulu tarafÄ±ndan kÄ±nandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Avad, sÃ¶z konusu kararÄ± uluslararasÄ± toplumun iradesine "aÃ§Ä±kÃ§a meydan okumak" olarak nitelendirdi. Avad ayrÄ±ca, Filistin halkÄ±nÄ±n haklarÄ±na karÅŸÄ± aÃ§Ä±k bir mÃ¼dahale olan bu kararÄ±n, iÅŸgal gÃ¼Ã§lerinin baÄŸÄ±msÄ±z Filistin devletinin kurulmamasÄ± iÃ§in attÄ±ÄŸÄ± adÄ±mlarÄ±n bir parÃ§asÄ± olduÄŸunu ifade etti. Ä°srail makamlarÄ±nÄ±n, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerinde yer alan Yahudi iÅŸgal birimlerine binden fazla ek konut inÅŸa etme kararÄ±nÄ± onayladÄ±ÄŸÄ± bildirilmiÅŸti. Binyamin Netanyahu baÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±ndaki Ä°srail hÃ¼kÃ¼meti, son dÃ¶nemde iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria ve DoÄŸu KudÃ¼s'te Yahudi iÅŸgal birimi inÅŸa faaliyetlerine hÄ±z verdi.

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