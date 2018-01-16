Başbakan Yıldırım: NATO'nun sınırlarını korumak, terör gruplarına mı kaldı

Başbakan Binali Yıldırım, Anadolu Yayıncılar Derneği 3. Anadolu Medya Ödülleri Töreni'nde konuştu.
Başbakan Yıldırım, "Kanunlarla, kısıtlamalarla, yasaklarla değil; medyanın, basının, yayının kendi etik değerlerinin gelişmesi lazım. Medyaya, basına güveni artırmanın, itibarını yükseltmenin yolu bu. Başka türlü olmaz. Bu konuda hepinize çok büyük görevler düşüyor." dedi.
Yıldırım, "NATO'nun sınırları, Türkiye'nin güney sınırlarıdır. NATO'nun sınırlarını korumak, terör gruplarına mı kaldı? Biz kendi sınırımızı koruruz. Her türlü ülkemize yönelecek bu terör faaliyetlerinin de üstesinden gelmesini biliriz. Fırat Kalkanı'nda bunu yaptık, icap ederse yeni alanlarda da bunu en güzel şekilde yerine getiririz." dedi.
Başbakan Yıldırım konuşmasına şöyle devam etti:
"Biz müttefiklerimize açık bir çağrı yapıyoruz. Niyetinizi açıkça ortaya koyun. Siz, tabi olduğunuz müttefikliğe, NATO üyeliğinin getirdiği vecibelere uygun olarak hareket edecek misiniz? Yoksa Türkiye'nin içeride ve dışarıda başını ağrıtan çapulcularla iş tutmaya devam edecek misiniz? Bu kararın verilmesi bizim açımızdan hayati önem taşıyor."
Başbakan Binali Yıldırım, "NATO'nun sınırları, Türkiye'nin güney sınırlarıdır. NATO'nun sınırlarını korumak, terör gruplarına mı kaldı? Biz kendi sınırımızı koruruz." dedi.
AA ekibi, Kilis'e bağlı Akçabağlar ve Demirışık köylerinden,PYD/PKK'nın işgali altında bulunan Afrin'deki değişiklikleri izledi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, "PKK’nın bir uzantısı olduğu açık delillerle ispatlanmış olan terör örgütü YPG'nin 'operasyonel ortak' adı altında desteklenmesi ve silahlandırılmasına müsaade edemeyiz ve etmeyeceğiz." dedi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah yarın öbür gün, kısa bir süre içinde Afrin ve Münbiç'ten başlayarak Suriye'deki diğer terör yuvalarını da birer birer dağıtacağız." dedi. Erdoğan, olası Afrin operasyonunun Suriyeli muhalif unsurlarla birlikte yapılacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, 15 Temmuz'da darbe girişimini engellemek için sokağa çıkanlara ilişkin, "Tekbir getirerek mi boğaz keserek mi demokrasi mücadelesi verilir? İnandığınız Allah'ınız sizin de belanızı versin" ifadesini anımsatarak, "Ey Kılıçdaroğlu, ey Kemal efendi; söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu. Kimle yoldasın, ortada işte." dedi.
Nileyn Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman, Sevakin Adası'nın, Sudan ve Türkiye ilişkileri açısından bir dönüm noktası olacağını söyledi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "ABD'nin vahşi batı saplantısından, beli silahlı kovboylardan müteşekkil çete mantığından kurtulamaması tek kelimeyle ayıptır, ahlaksızlıktır." dedi.
TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, kurum olarak hassas davranıp kaliteli işler yapmaya çalıştıklarını belirterek, “Muhteşem bir kahramanlık destanı olan ‘Mehmetçik Kut’ül Amare’ dizisi, üzerine uzun zamandır çalıştığımız bir proje. Bu dizinin de beğenileceğine ve çok konuşulacağına inancım tam.” dedi.
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Başbakan Yıldırım ABD'nin terör ordusu kurma planına ilişkin "NATO içindeki bir ülke, Türkiye'nin sınırlarını koruyacağı yerde terör örgütüyle bir olup, askeri bir örgüt kuruyor. ABD bu yanlıştan vazgeçmelidir" dedi.
Diyarbakır'da hafta sonu gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 1 ton 30 kilogram esrar ele geçirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin sıradan bir çadır devleti olmadığını ifade ederek, "Topunuz gelin, ne olursanız olun tepenize ineceğiz, bunun başka çaresi yok. Kendi kararımızı kendimiz verdik, veriyoruz. Şu anda da operasyonlar zaten devam ediyor..." dedi