GÃ¼ncelleme: 19:37, 16 Ocak 2018 SalÄ±

KudÃ¼s protestosunda ÅŸehit olan Filistinli genÃ§ defnedildi





Ä°srail askerlerinin, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'nÄ±n Kalkilya kentinde ABDâ€™nin KudÃ¼s kararÄ±nÄ± protesto eden gÃ¶stericilere yaptÄ±ÄŸÄ± mÃ¼dahalede ÅŸehit olan Filistinli genÃ§ son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°srail askerlerinin,Â iÅŸgalÂ altÄ±ndakiÂ BatÄ± Åžeria'nÄ±n KalkilyaÂ kentindeÂ ABDâ€™ninÂ KudÃ¼sÂ kararÄ±nÄ±Â protestoÂ eden gÃ¶stericilere yaptÄ±ÄŸÄ± mÃ¼dahale sÄ±rasÄ±ndaÂ ÅŸehitÂ olanÂ Filistinli genÃ§ Ahmed Selim (24)Â son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±. Kalkilya'daki DerviÅŸ Nezzal hastanesinden alÄ±nan Selim'in naaÅŸÄ± yÃ¼zlerce Filistinlinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ceyus beldesinde topraÄŸa verildi. Filistin bayraklarÄ±nÄ±n taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± cenaze tÃ¶reninde sÄ±k sÄ±k intikam sloganlarÄ± atÄ±ldÄ±. ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan ettiÄŸi 6 AralÄ±k'tan bu yana, baÅŸta iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s olmak Ã¼zere BatÄ± Åžeria ve Gazze sÄ±nÄ±rÄ± gÃ¶sterilere sahne oluyor.

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