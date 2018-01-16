GÃ¼ncelleme: 19:56, 16 Ocak 2018 SalÄ±

ABD'den Afrin'de PYD/PKK Ã§arkÄ±: Desteklemiyoruz ve onlarla hiÃ§bir iÅŸimiz yok!

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±Â (Pentagon)Â Afrin'deki PYD/PKK unsurlarÄ±nÄ± desteklemediklerini ve onlarÄ± DEAÅž ile mÃ¼cadele operasyonlarÄ±nÄ±n parÃ§asÄ± olarak gÃ¶rmediklerini aÃ§Ä±kladÄ±.

AÃ§Ä±klama yapan Pentagon sÃ¶zcÃ¼lerinden BinbaÅŸÄ± Adrian Rankine Galloway, Afrin'de bulunan PYD/PKK unsurlarÄ±na iliÅŸkin, "OnlarÄ± DEAÅž mÃ¼cadele operasyonlarÄ±mÄ±zÄ±n parÃ§asÄ± olarak kabul etmiyoruz. OnlarÄ± desteklemiyoruz ve onlarla hiÃ§bir iÅŸimiz yok." ifadelerini kullandÄ±.

ABD'nin Afrin'de verdiÄŸi bir destek veya eÄŸitim olmadÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden BinbaÅŸÄ± Galloway, "SDG alanlarÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±ndaki unsurlar, bizden herhangi bir eÄŸitim-tavsiye-destek almÄ±yor. DesteklediÄŸimiz gruplar Ã¶zellikle DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± operasyonlara katÄ±lan gruplardÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

TÃ¼rkiye'nin Afrin'e muhtemel operasyonlarÄ±nÄ±n da parÃ§asÄ± olmadÄ±klarÄ±nÄ± aktaran Galloway tÃ¼m taraflarÄ±, gerginliÄŸi tÄ±rmandÄ±ran adÄ±mlardan kaÃ§Ä±nmaya teÅŸvik ettiklerini kaydetti.

GÃ¼n iÃ§erisinde aÃ§Ä±klama yapan ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyon sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Albay Ryan Dillon ise TÃ¼rkiye'nin Afrin'e muhtemel bir operasyonunda, koalisyonun oradaki PYD/PKK unsurlarÄ±nÄ± destekleyip desteklemeyeceÄŸi sorusuna "Afrin operasyon alanÄ±mÄ±z deÄŸil. BaÅŸta Ebu Kemal'in Kuzeyi ve FÄ±rat Nehri'nin doÄŸu yakasÄ±ndaki alanlar olmak Ã¼zere, Orta FÄ±rat Vadisi boyunca kalan ceplerde DEAÅž'Ä± yenmek Ã¼zere ortaklarÄ±mÄ±za destek veriyoruz." cevabÄ±nÄ± vermiÅŸti.

ABD 'SINIR GÃœVENLÄ°ÄžÄ° GÃœCÃœ' KONUSUNU TÃœRKÄ°YE Ä°LE GÃ–RÃœÅžÃœYOR

DiÄŸer yandan ABDÂ Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± Pentagon SÃ¶zcÃ¼sÃ¼Â Eric Pahon,Â Suriye'de kurmayÄ± planladÄ±klarÄ± "SÄ±nÄ±r GÃ¼venliÄŸi GÃ¼cÃ¼" konusundaÂ TÃ¼rkiyeâ€™nin kaygÄ±larÄ±nÄ± anladÄ±klarÄ±nÄ± ve TÃ¼rk yetkililerle konuyu gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼klerini bildirdi.

Pahon, "Åžu anda eÄŸitilen (SÄ±nÄ±r) GÃ¼venlik GÃ¼cÃ¼ ile ilgili TÃ¼rkiyeâ€™nin kaygÄ±larÄ±nÄ± anlÄ±yoruz ve NATO mÃ¼ttefikimiz TÃ¼rkiye ile dÃ¼zenli yakÄ±n iletiÅŸimimiz var." dedi.Â

SDG ismini kullanan PYD/PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde kurulacak "SÄ±nÄ±r GÃ¼venliÄŸi GÃ¼cÃ¼" konusunda gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin olup olmadÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin soruya Pahon, "ABD hÃ¼kÃ¼met yetkilileri ile TÃ¼rk mevkidaÅŸlarÄ± arasÄ±nda devam eden gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin konusu tam da bu konu." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin detaylarÄ±na girmeyeceÄŸini kaydeden Pahon'un aÃ§Ä±klamasÄ±nda "varsayÄ±lan SÄ±nÄ±r GÃ¼venliÄŸi GÃ¼cÃ¼" ifadesini kullanmasÄ± da dikkati Ã§ekti.Â

Pahon ayrÄ±ca, konunun Pentagonâ€™un gÃ¼ndeminde olduÄŸunu aktardÄ±.