GÃ¼ncelleme: 21:34, 16 Ocak 2018 SalÄ±

Ä°badi: SeÃ§imler asla ertelenmeyecek ve zamanÄ±nda yapÄ±lacak





Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el-Ä°badi, "SeÃ§imler asla ertelenmeyecek ve zamanÄ±nda yapÄ±lacak." dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi IrakÂ BaÅŸbakanÄ±Â Haydar el-Ä°badi, mayÄ±s ayÄ±nda yapÄ±lmasÄ± planlananÂ seÃ§imlerinÂ ertelenmeyeceÄŸini bildirerek, gelecek dÃ¶nem kimin baÅŸbakan olacaÄŸÄ± konusunda mÃ¼zakere yÃ¼rÃ¼tmediklerini sÃ¶yledi. Ä°badi, BaÄŸdat'ta yaptÄ±ÄŸÄ± haftalÄ±k basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, "SeÃ§imler asla ertelenmeyecek ve zamanÄ±nda yapÄ±lacak. Siyasi gruplarla seÃ§im ittifakÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¶z konusu ancak gelecek dÃ¶nemde kimin baÅŸbakan olacaÄŸÄ± konusunda hiÃ§bir mÃ¼zakere sÃ¶z konusu deÄŸil." dedi. Åžii milis gÃ¼cÃ¼ HaÅŸdi Åžabi ve diÄŸer silahlÄ± gruplarÄ±n seÃ§imlere katÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± yineleyen Ä°badi, "Siyaseti mezhepler Ã¼stÃ¼ ve hizipÃ§ilikten uzak bir zemine oturtmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. AynÄ± zamanda Irak devlet kararÄ± ve iradesinin hiÃ§bir Ã¼lkeye baÄŸlÄ± olmadan alÄ±nmasÄ± iÃ§in Ã§aba harcayacaÄŸÄ±z." ifadelerini kullandÄ±. IKBY Ä°LE MÃœZAKERELER Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) ile sÄ±nÄ±r ve havalimanlarÄ± kontrolÃ¼yle memur maaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¶denmesinde mÃ¼zakerelerin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dile getiren Ä°badi, "Bu meselelerin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ne Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. IKBY'den de dayanÄ±ÅŸma sÃ¶z konusu. MemurlarÄ±n maaÅŸlarÄ±nÄ± Ã¶deme konusunda da ciddiyiz." deÄŸerlendirmesi yaptÄ±.

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