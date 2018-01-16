Ä°badi: SeÃ§imler asla ertelenmeyecek ve zamanÄ±nda yapÄ±lacak

IrakÂ BaÅŸbakanÄ±Â Haydar el-Ä°badi, mayÄ±s ayÄ±nda yapÄ±lmasÄ± planlananÂ seÃ§imlerinÂ ertelenmeyeceÄŸini bildirerek, gelecek dÃ¶nem kimin baÅŸbakan olacaÄŸÄ± konusunda mÃ¼zakere yÃ¼rÃ¼tmediklerini sÃ¶yledi.
Ä°badi, BaÄŸdat'ta yaptÄ±ÄŸÄ± haftalÄ±k basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, "SeÃ§imler asla ertelenmeyecek ve zamanÄ±nda yapÄ±lacak. Siyasi gruplarla seÃ§im ittifakÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¶z konusu ancak gelecek dÃ¶nemde kimin baÅŸbakan olacaÄŸÄ± konusunda hiÃ§bir mÃ¼zakere sÃ¶z konusu deÄŸil." dedi.
Åžii milis gÃ¼cÃ¼ HaÅŸdi Åžabi ve diÄŸer silahlÄ± gruplarÄ±n seÃ§imlere katÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± yineleyen Ä°badi, "Siyaseti mezhepler Ã¼stÃ¼ ve hizipÃ§ilikten uzak bir zemine oturtmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. AynÄ± zamanda Irak devlet kararÄ± ve iradesinin hiÃ§bir Ã¼lkeye baÄŸlÄ± olmadan alÄ±nmasÄ± iÃ§in Ã§aba harcayacaÄŸÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.
Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) ile sÄ±nÄ±r ve havalimanlarÄ± kontrolÃ¼yle memur maaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¶denmesinde mÃ¼zakerelerin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dile getiren Ä°badi, "Bu meselelerin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ne Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. IKBY'den de dayanÄ±ÅŸma sÃ¶z konusu. MemurlarÄ±n maaÅŸlarÄ±nÄ± Ã¶deme konusunda da ciddiyiz." deÄŸerlendirmesi yaptÄ±.
Myanmar hÃ¼kÃ¼metinin, Ã¼lkeye tÃ¼m eriÅŸim izinlerini iptal ettiÄŸi BM Ä°nsan HaklarÄ± Myanmar Ã–zel RaportÃ¶rÃ¼ Lee'nin komÅŸu Ã¼lkelerdeki maÄŸdurlarla gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±
BaÅŸkent Dakar'da kongre yapmak isteyen Mason derneÄŸi REHFRAM'Ä±n isteÄŸi kabul edilmedi.
KKTC DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'dan, "GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum YÃ¶netimi'nin, adanÄ±n ortak sahibi olan KÄ±brÄ±slÄ± TÃ¼rklerin asli haklarÄ±nÄ± gÃ¶rmezden gelerek Yunanistan ve ÃœrdÃ¼n ile birlikte iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmalarÄ± imzalamasÄ± kabul edilemez." aÃ§Ä±klamasÄ± yapÄ±ldÄ±.
LÃ¼bnan Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Avn, "Ä°srail tarafÄ±ndan gelecek herhangi bir saldÄ±rÄ±yÄ± karÅŸÄ±lamaya hazÄ±rÄ±z." dedi.
Almanyaâ€™da "Identitaere Bewegung" adlÄ± Ä±rkÃ§Ä± oluÅŸum, taraftarlarÄ±na sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± Ã§ocuklarÄ±n vasiliÄŸini Ã¼stlenme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
TÃ¼rkiye'nin PYD/PKK'ya olasÄ± askeri harekatÄ± Ã¶ncesinde gerginliÄŸin arttÄ±ÄŸÄ± Afrin'de, sivillerin kÃ¼Ã§Ã¼k gruplar halinde gÃ¶Ã§e baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirldi
Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el-Ä°badi, "SeÃ§imler asla ertelenmeyecek ve zamanÄ±nda yapÄ±lacak." dedi.
ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan hem Afrin'deki PYD/PKK unsurlarÄ±nÄ± desteklemediklerine hem de Suriye'de kurmayÄ± planladÄ±klarÄ± "SÄ±nÄ±r GÃ¼venliÄŸi GÃ¼cÃ¼" konusunda TÃ¼rkiyeâ€™nin kaygÄ±larÄ±nÄ± anladÄ±klarÄ±na ve TÃ¼rk yetkililerle konuyu gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼klerine dair peÅŸpeÅŸe aÃ§Ä±klamalar geldi
Ä°srail askerlerinin, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'nÄ±n Kalkilya kentinde ABDâ€™nin KudÃ¼s kararÄ±nÄ± protesto eden gÃ¶stericilere yaptÄ±ÄŸÄ± mÃ¼dahalede ÅŸehit olan Filistinli genÃ§ son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±.
Riyad yÃ¶netimi, Ä°srail'in BatÄ± Åžeria'daki Yahudi iÅŸgal birimlerinde ek konutlar inÅŸa etme kararÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±
BirleÅŸmiÅŸ Milletler Ã‡ocuklara YardÄ±m Fonu, Yemen'de iÃ§ savaÅŸÄ±n patlak verdiÄŸi 2015'ten bu yana 5 binden fazla Ã§ocuÄŸun Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ veya yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti
Hac yardÄ±mlarÄ± iÃ§in ayrÄ±lan paranÄ±n azÄ±nlÄ±klarÄ±n eÄŸitimine harcanacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
Papa Franciscus'un Åžili ziyaretinin bugÃ¼n baÅŸlamasÄ±yla, Araucania bÃ¶lgesinde iki, Puento Alto'da bir kilisenin ateÅŸe verildi
Ãœlkenin resmi televizyonu NHK, Kuzey Kore'den fÃ¼ze fÄ±rlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde yanlÄ±ÅŸ haber yayÄ±nladÄ±
Pakistan'da Ã§ok sayÄ±da din alimi intihar saldÄ±rÄ±larÄ±na karÅŸÄ± ortak fetva yayÄ±mladÄ±.
TÃ¼rkiye vizesi almak isteyenler iÃ§in Beyrut'ta Ã¶zel ofis aÃ§Ä±ldÄ±