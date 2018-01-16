Almanya'da ırkçılar gözlerini sığınmacı çocuklara diktiler

Almanya’da ırkçı "Identitaere Bewegung" adlı oluşum, taraftarlarına, ülkeye yalnız başına giren 18 yaş altındaki sığınmacı çocukların vasiliğini üstelenme çağrısı yaptı.
Oluşumunun internet sayfasında ve Facebook hesabında, "Şimdi sığınmacıların vasisi olun" başlığıyla yayımlanan açıklamada, grubun Hamburg şubesindeki bazı taraftarlarının, uzmanlardan sığınmacı çocukların vasiliği konusunda bilgi aldığı belirtildi.
Bu konuda kendilerinin de yakında eğitim verecekleri kaydedilen açıklamada, "Diğer vatanseverleri de bu alanda seferber olmaya davet ediyoruz.” ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, bu projenin aynı zamanda, yabancı gençlerle görüşmek için bir fırsat olarak değerlendirileceğinin altı çizilirken, bu esnada onlarla "misafir oldukları ülkeye yönelik yanlış beklentileri üzerine konuşacakları" aktarıldı.
Alman basınında yer alan haberlerde, Çocukları Koruma Birliğinin (DKSB) ülkeye yalnız başına gelen sığınmacıların vasiliğini üstlenmek isteyen aşırı sağcılar konusunda yargı organlarını uyardığı belirtildi.
Almanya'da, 2016'da ülkeye yalnız başına gelen 18 yaş altındaki yaklaşık 36 bin sığınmacının Federal Göç ve Mülteci Dairesine kayıt yaptırdığı, bu sayının 2017’de yaklaşık 8 bin 100'e gerilediği bildirildi.
Irkçı Identitaere Bewegung adlı oluşum, Almanya'nın iç istihbarat birimi Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından da izleniyor.
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Almanya’da "Identitaere Bewegung" adlı ırkçı oluşum, taraftarlarına sığınmacı çocukların vasiliğini üstlenme çağrısında bulundu.
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