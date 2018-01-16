GÃ¼ncelleme: 23:32, 16 Ocak 2018 SalÄ±

LÃ¼bnan Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Avn: Ä°srail saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamaya hazÄ±rÄ±z





LÃ¼bnan Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Avn, "Ä°srail tarafÄ±ndan gelecek herhangi bir saldÄ±rÄ±yÄ± karÅŸÄ±lamaya hazÄ±rÄ±z." dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi LÃ¼bnanÂ Genelkurmay BaÅŸkanÄ± GeneralÂ Joseph Avn, "LÃ¼bnan ordusununÂ Ä°srailÂ saldÄ±rÄ±sÄ±na karÅŸÄ± hazÄ±r olduÄŸunu" sÃ¶yledi. Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Avn, Ã§eÅŸitli Ã¼lkelerin LÃ¼bnan'daki askeri misyonlarÄ±ndan oluÅŸan bir delegasyonla gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde "Ä°srail tehdidi" veÂ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a karÅŸÄ± geÃ§en sene gerÃ§ekleÅŸtirilen "DaÄŸlarÄ±n ÅžafaÄŸÄ±" operasyonu hakkÄ±nda konuÅŸtu. Avn, LÃ¼bnan'Ä±n 2006'daÂ Ä°srailÂ veÂ HizbullahÂ arasÄ±nda 34 gÃ¼n boyunca devam eden savaÅŸÄ± bitiren BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi (BMGK) kararÄ±nÄ±n uygulanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "GÃ¼ney sÄ±nÄ±rÄ±mÄ±z boyunca BM BarÄ±ÅŸ GÃ¼cÃ¼ ve BM'nin 1701 numaralÄ± kararÄ±yla koordinasyonlu bir ÅŸekilde istikrarÄ±n sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir olmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. AyrÄ±ca Ä°srail tarafÄ±ndan gelecek herhangi bir saldÄ±rÄ±yÄ± karÅŸÄ±lamaya hazÄ±rÄ±z." dedi. "BÃ¶lge'nin Ã¶lÃ¼mcÃ¼l Ã§atÄ±ÅŸmalara ÅŸahit olduÄŸu bir ortamda ordunun Ã¼lkede sÃ¼kuneti koruduÄŸunu" aktaran Avn, 2017'deki dÃ¶nÃ¼m noktalarÄ±ndan birinin LÃ¼bnan Ordusu'nun Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž unsurlarÄ±na yÃ¶nelik operasyonu olduÄŸunu belirterek, DEAÅž'Ä±n Irak ve Suriye'de de hezimete uÄŸratÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. LÃ¼bnan Genel Kurmay BaÅŸkanÄ± Avn, kasÄ±m ayÄ±nda LÃ¼bnan ordusuna "Ä°srail tehdidine karÅŸÄ±" hazÄ±rlÄ±klÄ± olunmasÄ± emri vermiÅŸti.

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