GÃ¼ncelleme: 01:15, 17 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

KKTC'den GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum YÃ¶netimi'ne 'iÅŸ birliÄŸi' tepkisi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti (KKTC) DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±,Â GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum YÃ¶netimi'nin,Â adanÄ±n ortak sahibi olanÂ KÄ±brÄ±slÄ± TÃ¼rklerinÂ asli haklarÄ±nÄ± gÃ¶rmezden gelerekÂ YunanistanÂ veÂ ÃœrdÃ¼nÂ ile enerji alanÄ±nda iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmalarÄ± imzalamasÄ±nÄ±n kabul edilemeceÄŸini bildirdi.

BakanlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Rum tarafÄ±nÄ±n, adada ve bÃ¶lgede tansiyonu artÄ±rÄ±cÄ± eylemler gerÃ§ekleÅŸtirmesinin "son derece tehlikeli adÄ±mlar" olduÄŸu vurgulandÄ±.

AÃ§Ä±klamada, "GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum YÃ¶netimi'nin, adanÄ±n ortak sahibi olan KÄ±brÄ±slÄ± TÃ¼rklerin asli haklarÄ±nÄ± gÃ¶rmezden gelerek, Yunanistan ve ÃœrdÃ¼n ile birlikte saÄŸlÄ±k, eÄŸitim ve tarÄ±m da dahil olmak Ã¼zere enerji alanÄ±nda iÅŸbirliÄŸi anlaÅŸmalarÄ± imzalamasÄ± kabul edilemez." deÄŸerlendirmesinde bulunuldu.

AÃ§Ä±klamada, Rum yÃ¶netiminin 28 Ocak'ta yapÄ±lacak baÅŸkanlÄ±k seÃ§imi arifesinde, kendi konumunu gÃ¼Ã§lendirmek amacÄ± taÅŸÄ±yan ancak ada ve bÃ¶lge iÃ§in bÃ¼yÃ¼k riskler oluÅŸturabilecek ittifak arayÄ±ÅŸlarÄ± Ã§erÃ§evesinde bugÃ¼n yapÄ±lan Ã¼Ã§lÃ¼ zirvenin, KÄ±brÄ±s Rum tarafÄ±nÄ±n, KÄ±brÄ±slÄ± TÃ¼rkler aÃ§Ä±sÄ±ndan hayati Ã¶nem taÅŸÄ±yan konularda dahi kendileriyle hiÃ§bir temas kurmaya veya istiÅŸare etmeye niyeti olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bir kez daha gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdiÄŸi vurgulandÄ±.

"ALINAN KARARLARIN KIBRIS TÃœRK TARAFI ÃœZERÄ°NDE HÄ°Ã‡BÄ°R BAÄžLAYICILIÄžI OLMAYACAK"

Rum yÃ¶netiminin, Yunanistan ile imzalama aÅŸamasÄ±nda olduÄŸu anlaÅŸÄ±lan deniz yetki alanlarÄ±nÄ± sÄ±nÄ±rlandÄ±rma anlaÅŸmasÄ± konusunda KÄ±brÄ±slÄ± TÃ¼rklerin varlÄ±klarÄ±nÄ± dahi yok sayan yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n kabul edilmediÄŸi vurgulanan aÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:

"Bu baÄŸlamda alÄ±nan kararlarÄ±n KÄ±brÄ±s TÃ¼rk tarafÄ± Ã¼zerinde hiÃ§bir baÄŸlayÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± olmayacaÄŸÄ±nÄ± duyurmak isteriz. AdanÄ±n etrafÄ±ndaki deniz yetki alanlarÄ±nÄ±n salt KÄ±brÄ±s Rum tarafÄ±nÄ±n lehine sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ±, zira bu adanÄ±n yegane sahibinin kendileri olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatÄ±rÄ±z.

KÄ±brÄ±s Rum tarafÄ±nÄ±n bir yandan mÃ¼zakerelere devam etmek istediÄŸini beyan ederken, Ã¶te yandan Enosis referandumunun okullarda anÄ±lmasÄ± konusundaki kararÄ±nÄ± hayata geÃ§irmeye yÃ¶nelik olarak genelge yayÄ±nlamasÄ± bÃ¼yÃ¼k bir Ã§eliÅŸki teÅŸkil etmektedir. KarÅŸÄ±mÄ±zda barÄ±ÅŸ ve istikrar saÄŸlanmasÄ± ruhu iÃ§inde mÃ¼zakere etmeye niyetli bir taraf bulunmadÄ±ÄŸÄ± ve adanÄ±n gÃ¼neyinde bÃ¶lge istikrarÄ±na da saygÄ± duymayan bir zihniyetin hakim olduÄŸu aÅŸikardÄ±r. Hal bÃ¶yle iken, KÄ±brÄ±s Rum tarafÄ±nÄ±n hiÃ§bir tek yanlÄ± giriÅŸiminin tarafÄ±mÄ±zca itibar gÃ¶rmeyeceÄŸini, mukabil adÄ±mlar atmaktan imtina etmeyeceÄŸimizi ve ana vatan TÃ¼rkiye ile birlikte geleceÄŸimize dair istiÅŸarelerimize hÄ±zla devam edeceÄŸimizi bir kez daha vurgularÄ±z."