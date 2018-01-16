KKTC'den GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum YÃ¶netimi'ne 'iÅŸ birliÄŸi' tepkisi

Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti (KKTC) DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±,Â GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum YÃ¶netimi'nin,Â adanÄ±n ortak sahibi olanÂ KÄ±brÄ±slÄ± TÃ¼rklerinÂ asli haklarÄ±nÄ± gÃ¶rmezden gelerekÂ YunanistanÂ veÂ ÃœrdÃ¼nÂ ile enerji alanÄ±nda iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmalarÄ± imzalamasÄ±nÄ±n kabul edilemeceÄŸini bildirdi.
BakanlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Rum tarafÄ±nÄ±n, adada ve bÃ¶lgede tansiyonu artÄ±rÄ±cÄ± eylemler gerÃ§ekleÅŸtirmesinin "son derece tehlikeli adÄ±mlar" olduÄŸu vurgulandÄ±.
AÃ§Ä±klamada, "GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum YÃ¶netimi'nin, adanÄ±n ortak sahibi olan KÄ±brÄ±slÄ± TÃ¼rklerin asli haklarÄ±nÄ± gÃ¶rmezden gelerek, Yunanistan ve ÃœrdÃ¼n ile birlikte saÄŸlÄ±k, eÄŸitim ve tarÄ±m da dahil olmak Ã¼zere enerji alanÄ±nda iÅŸbirliÄŸi anlaÅŸmalarÄ± imzalamasÄ± kabul edilemez." deÄŸerlendirmesinde bulunuldu.
AÃ§Ä±klamada, Rum yÃ¶netiminin 28 Ocak'ta yapÄ±lacak baÅŸkanlÄ±k seÃ§imi arifesinde, kendi konumunu gÃ¼Ã§lendirmek amacÄ± taÅŸÄ±yan ancak ada ve bÃ¶lge iÃ§in bÃ¼yÃ¼k riskler oluÅŸturabilecek ittifak arayÄ±ÅŸlarÄ± Ã§erÃ§evesinde bugÃ¼n yapÄ±lan Ã¼Ã§lÃ¼ zirvenin, KÄ±brÄ±s Rum tarafÄ±nÄ±n, KÄ±brÄ±slÄ± TÃ¼rkler aÃ§Ä±sÄ±ndan hayati Ã¶nem taÅŸÄ±yan konularda dahi kendileriyle hiÃ§bir temas kurmaya veya istiÅŸare etmeye niyeti olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bir kez daha gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdiÄŸi vurgulandÄ±.
Rum yÃ¶netiminin, Yunanistan ile imzalama aÅŸamasÄ±nda olduÄŸu anlaÅŸÄ±lan deniz yetki alanlarÄ±nÄ± sÄ±nÄ±rlandÄ±rma anlaÅŸmasÄ± konusunda KÄ±brÄ±slÄ± TÃ¼rklerin varlÄ±klarÄ±nÄ± dahi yok sayan yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n kabul edilmediÄŸi vurgulanan aÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:
"Bu baÄŸlamda alÄ±nan kararlarÄ±n KÄ±brÄ±s TÃ¼rk tarafÄ± Ã¼zerinde hiÃ§bir baÄŸlayÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± olmayacaÄŸÄ±nÄ± duyurmak isteriz. AdanÄ±n etrafÄ±ndaki deniz yetki alanlarÄ±nÄ±n salt KÄ±brÄ±s Rum tarafÄ±nÄ±n lehine sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ±, zira bu adanÄ±n yegane sahibinin kendileri olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatÄ±rÄ±z.
KÄ±brÄ±s Rum tarafÄ±nÄ±n bir yandan mÃ¼zakerelere devam etmek istediÄŸini beyan ederken, Ã¶te yandan Enosis referandumunun okullarda anÄ±lmasÄ± konusundaki kararÄ±nÄ± hayata geÃ§irmeye yÃ¶nelik olarak genelge yayÄ±nlamasÄ± bÃ¼yÃ¼k bir Ã§eliÅŸki teÅŸkil etmektedir. KarÅŸÄ±mÄ±zda barÄ±ÅŸ ve istikrar saÄŸlanmasÄ± ruhu iÃ§inde mÃ¼zakere etmeye niyetli bir taraf bulunmadÄ±ÄŸÄ± ve adanÄ±n gÃ¼neyinde bÃ¶lge istikrarÄ±na da saygÄ± duymayan bir zihniyetin hakim olduÄŸu aÅŸikardÄ±r. Hal bÃ¶yle iken, KÄ±brÄ±s Rum tarafÄ±nÄ±n hiÃ§bir tek yanlÄ± giriÅŸiminin tarafÄ±mÄ±zca itibar gÃ¶rmeyeceÄŸini, mukabil adÄ±mlar atmaktan imtina etmeyeceÄŸimizi ve ana vatan TÃ¼rkiye ile birlikte geleceÄŸimize dair istiÅŸarelerimize hÄ±zla devam edeceÄŸimizi bir kez daha vurgularÄ±z."
Myanmar hÃ¼kÃ¼metinin, Ã¼lkeye tÃ¼m eriÅŸim izinlerini iptal ettiÄŸi BM Ä°nsan HaklarÄ± Myanmar Ã–zel RaportÃ¶rÃ¼ Lee'nin komÅŸu Ã¼lkelerdeki maÄŸdurlarla gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±
BaÅŸkent Dakar'da kongre yapmak isteyen Mason derneÄŸi REHFRAM'Ä±n isteÄŸi kabul edilmedi.
KKTC DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'dan, "GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum YÃ¶netimi'nin, adanÄ±n ortak sahibi olan KÄ±brÄ±slÄ± TÃ¼rklerin asli haklarÄ±nÄ± gÃ¶rmezden gelerek Yunanistan ve ÃœrdÃ¼n ile birlikte iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmalarÄ± imzalamasÄ± kabul edilemez." aÃ§Ä±klamasÄ± yapÄ±ldÄ±.
LÃ¼bnan Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Avn, "Ä°srail tarafÄ±ndan gelecek herhangi bir saldÄ±rÄ±yÄ± karÅŸÄ±lamaya hazÄ±rÄ±z." dedi.
Almanyaâ€™da "Identitaere Bewegung" adlÄ± Ä±rkÃ§Ä± oluÅŸum, taraftarlarÄ±na sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± Ã§ocuklarÄ±n vasiliÄŸini Ã¼stlenme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
TÃ¼rkiye'nin PYD/PKK'ya olasÄ± askeri harekatÄ± Ã¶ncesinde gerginliÄŸin arttÄ±ÄŸÄ± Afrin'de, sivillerin kÃ¼Ã§Ã¼k gruplar halinde gÃ¶Ã§e baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirldi
Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el-Ä°badi, "SeÃ§imler asla ertelenmeyecek ve zamanÄ±nda yapÄ±lacak." dedi.
ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan hem Afrin'deki PYD/PKK unsurlarÄ±nÄ± desteklemediklerine hem de Suriye'de kurmayÄ± planladÄ±klarÄ± "SÄ±nÄ±r GÃ¼venliÄŸi GÃ¼cÃ¼" konusunda TÃ¼rkiyeâ€™nin kaygÄ±larÄ±nÄ± anladÄ±klarÄ±na ve TÃ¼rk yetkililerle konuyu gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼klerine dair peÅŸpeÅŸe aÃ§Ä±klamalar geldi
Ä°srail askerlerinin, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'nÄ±n Kalkilya kentinde ABDâ€™nin KudÃ¼s kararÄ±nÄ± protesto eden gÃ¶stericilere yaptÄ±ÄŸÄ± mÃ¼dahalede ÅŸehit olan Filistinli genÃ§ son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±.
Riyad yÃ¶netimi, Ä°srail'in BatÄ± Åžeria'daki Yahudi iÅŸgal birimlerinde ek konutlar inÅŸa etme kararÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±
BirleÅŸmiÅŸ Milletler Ã‡ocuklara YardÄ±m Fonu, Yemen'de iÃ§ savaÅŸÄ±n patlak verdiÄŸi 2015'ten bu yana 5 binden fazla Ã§ocuÄŸun Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ veya yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti
Hac yardÄ±mlarÄ± iÃ§in ayrÄ±lan paranÄ±n azÄ±nlÄ±klarÄ±n eÄŸitimine harcanacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
Papa Franciscus'un Åžili ziyaretinin bugÃ¼n baÅŸlamasÄ±yla, Araucania bÃ¶lgesinde iki, Puento Alto'da bir kilisenin ateÅŸe verildi
Ãœlkenin resmi televizyonu NHK, Kuzey Kore'den fÃ¼ze fÄ±rlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde yanlÄ±ÅŸ haber yayÄ±nladÄ±
Pakistan'da Ã§ok sayÄ±da din alimi intihar saldÄ±rÄ±larÄ±na karÅŸÄ± ortak fetva yayÄ±mladÄ±.
TÃ¼rkiye vizesi almak isteyenler iÃ§in Beyrut'ta Ã¶zel ofis aÃ§Ä±ldÄ±