GÃ¼ncelleme: 01:45, 17 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

Senegal'de Mason kongresine izin Ã§Ä±kmadÄ±





BaÅŸkent Dakar'da kongre yapmak isteyen Mason derneÄŸi REHFRAM'Ä±n isteÄŸi kabul edilmedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BatÄ± Afrika Ã¼lkesiÂ Senegal'de kongre yapmak isteyenÂ Mason locasÄ±nÄ±n isteÄŸi reddedildi. Senegal basÄ±nÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re, Mason KardeÅŸ MalagaÅŸ ve AfrikalÄ±lar'Ä±n HÃ¼manist BuluÅŸmasÄ± (REHFRAM) platformunun 26'ncÄ± kongresini baÅŸkent Dakar'daki King Fahd otelinde yapmasÄ±na otel yÃ¶netimi izin vermedi. Otel mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Pierre Mbow, otelinin kongre iÃ§in uygun olmayacaÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izerek, birÃ§ok sivil toplum kuruluÅŸunun kongrenin olmamasÄ± yÃ¶nÃ¼nde rahatsÄ±zlÄ±klarÄ±nÄ± kendilerine ilettiÄŸini sÃ¶yledi. Bunun Ã¼zerine REHFRAM, "Mason KardeÅŸ MalagaÅŸ ve AfrikalÄ± MasonlarÄ±n, ilerlemesi iÃ§in gereken ilerleme modeli: Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k, eÄŸitim ve yÃ¶netim" temalÄ± kongreyi ÅŸubat ayÄ±nÄ±n ilk haftasÄ±na ertelediÄŸini duyurdu. REFHRAM, kongrenin 24'Ã¼ncÃ¼sÃ¼nÃ¼ Kamerun'da 25'incisi ise Madagaskar'da yapmÄ±ÅŸtÄ±.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.