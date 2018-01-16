BM Ã–zel RaportÃ¶rÃ¼ Lee'den Myanmar kararÄ±

MyanmarÂ hÃ¼kÃ¼metinin, Ã¼lkeye tÃ¼m eriÅŸim izinlerini iptal ettiÄŸiÂ BirleÅŸmiÅŸ MilletlerÂ (BM) Ä°nsan HaklarÄ± Myanmar Ã–zel RaportÃ¶rÃ¼Â Yanghee Lee'nin, komÅŸu Ã¼lkelerÂ BangladeÅŸÂ veÂ Tayland'Ä± ziyaret edeceÄŸi bildirildi.
Lee, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "BM sistemi tarafÄ±ndan bana emredildiÄŸi ÅŸekilde, Myanmar'daki insan haklarÄ± ihlalleri ve istismarlarÄ±na maruz kurbanlara yardÄ±mcÄ± olabilmek adÄ±na bu denli Ã¶nemli gÃ¶revimi devam ettirmeye kararlÄ±yÄ±m." ifadesini kullandÄ±.
Myanmar hÃ¼kÃ¼metinin Ã¼lkeye tÃ¼m eriÅŸim izinlerini iptal ettiÄŸini ve gÃ¶rev sÃ¼resi boyuncu kendisiyle hiÃ§bir ÅŸekilde iÅŸ birliÄŸi yapmayacaÄŸÄ±nÄ± bildirdiÄŸini anÄ±msatan Lee, bu kararÄ±n iÅŸini zorlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. Lee, buna raÄŸmen, komÅŸu Ã¼lkeler BangladeÅŸ ve Tayland'a sÄ±ÄŸÄ±nan kurbanlarla doÄŸrudan gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yaparak Myanmar'daki insan haklarÄ± ihlallerini raporlaÅŸtÄ±racaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
Ã–zel RaportÃ¶r Lee'nin 18-24 Ocak'ta BangladeÅŸ, ardÄ±ndan da 30 Ocak'a kadar Tayland'Ä± ziyaret edeceÄŸi, hazÄ±rlayacaÄŸÄ± raporu da BM Cenevre Ofisi'nde mart ayÄ±nda dÃ¼zenlenecek Ä°nsan HaklarÄ± Konseyine sunacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.
Lee, 20 AralÄ±k 2017'de yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Myanmar hÃ¼kÃ¼metinin Ã¼lkeye tÃ¼m eriÅŸim izinlerini iptal ettiÄŸini ve gÃ¶rev sÃ¼resi boyunca kendisiyle hiÃ§bir ÅŸekilde iÅŸ birliÄŸi yapmayacaÄŸÄ±nÄ± bildirdiÄŸini aktararak, karara sert tepki gÃ¶stermiÅŸti.
Myanmar hÃ¼kÃ¼metinin bu kararÄ±nÄ±n "Ã¶n yargÄ±lÄ±" ve "adaletsiz" olduÄŸunu vurgulayan Lee, "Myanmar hÃ¼kÃ¼metinin bu kararÄ±ndan ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±ÄŸa ve hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸradÄ±m. GÃ¶revim sÃ¼resince benimle iÅŸ birliÄŸi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steren bu deklarasyon, sadece, Arakan eyaletiyle Ã¼lkenin geri kalanÄ±nda bazÄ± korkunÃ§ olaylar yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶stergesi olarak gÃ¶rÃ¼lebilir. Myanmar'Ä±n bu yola girmeye karar vermesi utanÃ§ verici." deÄŸerlendirmesinde bulunmuÅŸtu.
Myanmar hÃ¼kÃ¼metinin, Ã¼lkeye tÃ¼m eriÅŸim izinlerini iptal ettiÄŸi BM Ä°nsan HaklarÄ± Myanmar Ã–zel RaportÃ¶rÃ¼ Lee'nin komÅŸu Ã¼lkelerdeki maÄŸdurlarla gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±
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