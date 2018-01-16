22:08, 16 Ocak 2018 SalÄ±

Afrin'de siviller gÃ¶Ã§e baÅŸladÄ±





TÃ¼rkiye'nin PYD/PKK'ya olasÄ± askeri harekatÄ± Ã¶ncesinde gerginliÄŸin arttÄ±ÄŸÄ± Afrin'de, sivillerin kÃ¼Ã§Ã¼k gruplar halinde gÃ¶Ã§e baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rkiye'nin PYD/PKK'yaÂ olasÄ± askeri harekatÄ± Ã¶ncesinde gerginliÄŸin arttÄ±ÄŸÄ±Â Afrin'de, siviller kÃ¼Ã§Ã¼k gruplar halinde gÃ¶Ã§e baÅŸladÄ±.Â Â

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