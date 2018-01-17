PYD Afrin'de 130 genci zorla cepheye gÃ¶nderdi

Afrin'deki gÃ¼venilir yerel kaynaklardan aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye gÃ¶re, PYD/PKK TÃ¼rkiye'ninÂ operasyonÂ hazÄ±rlÄ±klarÄ±na karÅŸÄ± Afrin'de sivillere yÃ¶nelik baskÄ±larÄ±nÄ± artÄ±rdÄ±.
Ã–rgÃ¼t son 2 gÃ¼nde 19-30 yaÅŸlarÄ±ndaki 80 civarÄ± genci Afrin ilÃ§e merkezinde, 50 kadar genci de Raco beldesinde alÄ±koydu.
YaklaÅŸÄ±k 130 genÃ§, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Ã¶nceki uygulamasÄ±nÄ±n aksine bu kez hiÃ§bir silahlÄ± eÄŸitim almadan doÄŸrudan cephe hatlarÄ±na gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Afrin'de Ã§ok sayÄ±da aile, genÃ§ Ã§ocuklarÄ±nÄ± evlerde Ã¶rgÃ¼tten saklamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.
PYD/PKK, Afrin'de geÃ§en yÄ±llarda da binlerce genci zorla silah altÄ±na almÄ±ÅŸtÄ±. AralarÄ±nda kÄ±z Ã§ocuklarÄ±nÄ±n olduÄŸu genÃ§lerin aileleri ve Afrin halkÄ±, Ã¶rgÃ¼tÃ¼ birÃ§ok kez protesto etmiÅŸti.
Ã–te yandan, PYD/PKK, bugÃ¼n ilÃ§ede TÃ¼rkiye karÅŸÄ±tÄ± protesto dÃ¼zenlemek iÃ§in esnaftanÂ kepenkÂ kapatmasÄ±nÄ± istedi. Ã–rgÃ¼t uymayan esnafÄ±n cezalandÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Esed rejimi, Temmuz 2012'de Afrin'i Ã§atÄ±ÅŸmadan PYD/PKKâ€™ya devretti. Ä°lÃ§e, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n iÃ§ savaÅŸ boyunca en fazla yuvalandÄ±ÄŸÄ± alanlardan oldu.
CoÄŸrafi yÃ¼kseltileri nedeniyle Kilis'in merkezi ve Hatay'Ä±n Ã¶nemli bÃ¶lÃ¼mÃ¼ Afrin'deki Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ateÅŸ menzilinde kalÄ±yor. Ã–rgÃ¼t uzun yÄ±llardÄ±r Amanos DaÄŸlarÄ±'nÄ± Suriye'den TÃ¼rkiye'ye sÄ±zmak iÃ§in kullanÄ±yor. PYD/PKK, Suriye'nin kuzeybatÄ±sÄ±ndan Akdeniz'e Ã§Ä±kmak iÃ§in de Afrin'e bel baÄŸlÄ±yor. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼, Afrin Ã¼zerinden FÄ±rat KalkanÄ± ve Ä°dlib Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bÃ¶lgesini de tehdit ediyor.
TÃ¼rkiye, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'yla terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä± sÄ±nÄ±rÄ±ndan uzaklaÅŸtÄ±rÄ±p, PYD/PKK'nÄ±n iÅŸgalini sÄ±nÄ±r hattÄ± boyuna yaymasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§tikten sonra hedefin Afrin olduÄŸunu aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Ã¶nceki gÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "TSK, en kÄ±sa sÃ¼rede Afrin ve MÃ¼nbiÃ§ meselesini Allah'Ä±n izniyle halledecektir. HazÄ±rlÄ±klarÄ±mÄ±z tamamlanmÄ±ÅŸtÄ±r harekat her an baÅŸlayabilir." demiÅŸti.
PaniÄŸe kapÄ±lan Ã¶rgÃ¼t, unsurlarÄ±nÄ± gizlemek iÃ§in Afrinâ€™i Ã§evreleyen yÃ¼ksek daÄŸlarÄ±n iÃ§lerine aÃ§Ä±lan ve mukavemeti yÃ¼ksek askeri sÄ±ÄŸÄ±naklara yÃ¶neldi. PYD/PKK'lÄ± terÃ¶ristler ayrÄ±ca Ã¶rgÃ¼tÃ¼n askeri noktalarÄ± arasÄ±nda gidiÅŸ geliÅŸ imkanÄ± saÄŸlayan Ã¼stÃ¼ kapalÄ± hendeklere gizlendi. Sivilleri kalkan olarak kullanmayÄ± da amaÃ§layan terÃ¶ristler, kentteki binalara da yerleÅŸti.
TÃ¼rkiye-Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n yÃ¼zde 65'i PYD/PKK'nÄ±n iÅŸgali altÄ±nda bulunuyor.Â
Ukrayna enerji ÅŸirketi Naftogaz'Ä±n cazip fiyatla bu yÄ±ldan itibaren Rusya'dan yeniden doÄŸalgaz almaya baÅŸlayacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.
Ä°srail askeri mahkemesinin, "Hanzala Cesaret Ã–dÃ¼lÃ¼" sahibi Filistinli Ahed'in tutukluluk sÃ¼resini ocak ayÄ± sonuna kadar uzattÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Ä°ngiltere'de YalnÄ±zlÄ±ktan Sorumlu BakanlÄ±ÄŸÄ±n kurulduÄŸu ve hÃ¼kÃ¼metin, sivil toplum Ã¶rgÃ¼tleriyle Ã§alÄ±ÅŸarak yalnÄ±zlÄ±k ve sosyal izolasyonla mÃ¼cadele edeceÄŸi bildirildi
NATO'ya Ã¼ye Ã¼lkelerin genelkurmay baÅŸkanlarÄ±nÄ± BrÃ¼ksel'de bir araya getiren 178'inci NATO Askeri Komite ToplantÄ±sÄ± sona erdi.
GÃ¼ney ve Kuzey Kore sporcularÄ±, KÄ±ÅŸ OlimpiyatlarÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda aynÄ± bayrak altÄ±nda yÃ¼rÃ¼yecek
BatÄ± Afrika Ã¼lkesi Gana'da yeni lityum minerali keÅŸfedildiÄŸi bildirildi.
Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Gabriel, "Elbette TÃ¼rkiye ile yeniden daha iyi gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yapmaya niyetimiz var. Bu, TÃ¼rkiye'nin de Ã§Ä±karÄ±na, Almanya'nÄ±n ve Avrupa'nÄ±n da Ã§Ä±karÄ±na" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Tanklar ve zÄ±rhlÄ± askeri araÃ§lar sÄ±nÄ±rda hazÄ±r kÄ±ta beklerken, PYD paniÄŸe kapÄ±ldÄ±. Sivillere 'Afrin'i terk etmeyin baskÄ±sÄ± yapan Ã¶rgÃ¼tÃ¼n, aynÄ± zamanda ABD ile SDG adÄ± altÄ±nda ortaklÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± MÃ¼nbiÃ§â€™teki unsurlarÄ±nÄ± harekete geÃ§irdiÄŸi bildirildi
Ä°stanbul Medeniyet Ãœniversitesi Hukuk FakÃ¼ltesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Cemil Tekeli dÃ¼n KudÃ¼s ziyareti sonrasÄ±nda Ä°stanbul'a dÃ¶nerken Ä°srail tarafÄ±ndan Ben Gurion havaalanÄ±nda gÃ¶z altÄ±na alÄ±ndÄ±
FransÄ±z polisi, salmonella mikrobu tesbit edilen bebek mamalarÄ±nÄ± Ã¼reten Lactalis ÅŸirketinin genel merkezi ve 4 ayrÄ± tesisine baskÄ±n dÃ¼zenledi
BirleÅŸik Arap Emirlikleri'nin hava sahasÄ± ihlalleriyle son dÃ¶nemde bÃ¶lgedeki krizi yeniden tÄ±rmandÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±, ancak Katar'Ä±n BirleÅŸmiÅŸ Milletler'e baÅŸvurarak saÄŸduyulu davrandÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.
PKK'nÄ±n Suriye'deki uzantÄ±sÄ± YPG'den kaÃ§an ve TÃ¼rkiye'de tutuklu yargÄ±lanan 2 terÃ¶rist, ABD'nin Ã¶rgÃ¼te yardÄ±mlarÄ±nÄ±n ayrÄ±ntÄ±larÄ±nÄ± anlattÄ±
Suudi Arabistan'da 4 ay Ã¶nce tutuklanan Arap ve Ä°slam dÃ¼nyasÄ±nÄ±n tanÄ±nan vaizlerinden Selman el-Avde, hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
Myanmar'Ä±n Arakan eyaletinde gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin, Arakan eyaletinde gÃ¶stericilerin Ã¼zerine ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu 7 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Freedom House Ã–rgÃ¼tÃ¼ KÄ±rgÄ±zistan'Ä±n, Orta Asya'da kÄ±smen serbest olan tek Ã¼lke olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±
Hindu milliyetÃ§ilerinin 6 AralÄ±k 1992 tarihinde yÄ±ktÄ±klarÄ± BabÃ¼r Camii'nin yerine Ram tapÄ±naÄŸÄ± inÅŸa edilip edilmeyeceÄŸi tartÄ±ÅŸmalarÄ± mahkemelerde devam ederken diÄŸer yandan internet Ã¼zerinden kurulan bir sitede oylama iÅŸlemleri devam ediyor