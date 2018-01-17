11:55, 17 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

PYD Afrin'de 130 genci zorla cepheye gÃ¶nderdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Afrin'deki gÃ¼venilir yerel kaynaklardan aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye gÃ¶re, PYD/PKK TÃ¼rkiye'ninÂ operasyonÂ hazÄ±rlÄ±klarÄ±na karÅŸÄ± Afrin'de sivillere yÃ¶nelik baskÄ±larÄ±nÄ± artÄ±rdÄ±.

Ã–rgÃ¼t son 2 gÃ¼nde 19-30 yaÅŸlarÄ±ndaki 80 civarÄ± genci Afrin ilÃ§e merkezinde, 50 kadar genci de Raco beldesinde alÄ±koydu.

YaklaÅŸÄ±k 130 genÃ§, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Ã¶nceki uygulamasÄ±nÄ±n aksine bu kez hiÃ§bir silahlÄ± eÄŸitim almadan doÄŸrudan cephe hatlarÄ±na gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Afrin'de Ã§ok sayÄ±da aile, genÃ§ Ã§ocuklarÄ±nÄ± evlerde Ã¶rgÃ¼tten saklamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

PYD/PKK, Afrin'de geÃ§en yÄ±llarda da binlerce genci zorla silah altÄ±na almÄ±ÅŸtÄ±. AralarÄ±nda kÄ±z Ã§ocuklarÄ±nÄ±n olduÄŸu genÃ§lerin aileleri ve Afrin halkÄ±, Ã¶rgÃ¼tÃ¼ birÃ§ok kez protesto etmiÅŸti.

Ã–te yandan, PYD/PKK, bugÃ¼n ilÃ§ede TÃ¼rkiye karÅŸÄ±tÄ± protesto dÃ¼zenlemek iÃ§in esnaftanÂ kepenkÂ kapatmasÄ±nÄ± istedi. Ã–rgÃ¼t uymayan esnafÄ±n cezalandÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Esed rejimi, Temmuz 2012'de Afrin'i Ã§atÄ±ÅŸmadan PYD/PKKâ€™ya devretti. Ä°lÃ§e, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n iÃ§ savaÅŸ boyunca en fazla yuvalandÄ±ÄŸÄ± alanlardan oldu.

CoÄŸrafi yÃ¼kseltileri nedeniyle Kilis'in merkezi ve Hatay'Ä±n Ã¶nemli bÃ¶lÃ¼mÃ¼ Afrin'deki Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ateÅŸ menzilinde kalÄ±yor. Ã–rgÃ¼t uzun yÄ±llardÄ±r Amanos DaÄŸlarÄ±'nÄ± Suriye'den TÃ¼rkiye'ye sÄ±zmak iÃ§in kullanÄ±yor. PYD/PKK, Suriye'nin kuzeybatÄ±sÄ±ndan Akdeniz'e Ã§Ä±kmak iÃ§in de Afrin'e bel baÄŸlÄ±yor. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼, Afrin Ã¼zerinden FÄ±rat KalkanÄ± ve Ä°dlib Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bÃ¶lgesini de tehdit ediyor.

TÃ¼rkiye, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'yla terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä± sÄ±nÄ±rÄ±ndan uzaklaÅŸtÄ±rÄ±p, PYD/PKK'nÄ±n iÅŸgalini sÄ±nÄ±r hattÄ± boyuna yaymasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§tikten sonra hedefin Afrin olduÄŸunu aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Ã¶nceki gÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "TSK, en kÄ±sa sÃ¼rede Afrin ve MÃ¼nbiÃ§ meselesini Allah'Ä±n izniyle halledecektir. HazÄ±rlÄ±klarÄ±mÄ±z tamamlanmÄ±ÅŸtÄ±r harekat her an baÅŸlayabilir." demiÅŸti.

PaniÄŸe kapÄ±lan Ã¶rgÃ¼t, unsurlarÄ±nÄ± gizlemek iÃ§in Afrinâ€™i Ã§evreleyen yÃ¼ksek daÄŸlarÄ±n iÃ§lerine aÃ§Ä±lan ve mukavemeti yÃ¼ksek askeri sÄ±ÄŸÄ±naklara yÃ¶neldi. PYD/PKK'lÄ± terÃ¶ristler ayrÄ±ca Ã¶rgÃ¼tÃ¼n askeri noktalarÄ± arasÄ±nda gidiÅŸ geliÅŸ imkanÄ± saÄŸlayan Ã¼stÃ¼ kapalÄ± hendeklere gizlendi. Sivilleri kalkan olarak kullanmayÄ± da amaÃ§layan terÃ¶ristler, kentteki binalara da yerleÅŸti.

TÃ¼rkiye-Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n yÃ¼zde 65'i PYD/PKK'nÄ±n iÅŸgali altÄ±nda bulunuyor.Â