12:00, 17 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

Ã–zbekistan'da hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ler iÃ§in denetim hizmeti baÅŸlatÄ±lacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã–zbekistan'da, 2018 yÄ±l Devlet ProgramÄ± Ã§erÃ§evesinde hapis cezasÄ± olmadan ceza infazÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesini Ã¶ngÃ¶ren hizmetin baÅŸlatÄ±lmasÄ± bekleniyor.

Ã–zbekistan ceza yasalarÄ±, bir takÄ±m cezalarÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerden yoksun bÄ±rakmadan ceza infazÄ± Ã¶ngÃ¶rmektedir. Ã–rneÄŸin, belirli bir haktan yoksun bÄ±rakÄ±lmasÄ±, zorunlu kamuoyu Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±, vb. BÃ¶yle durumlarda cezalÄ±larÄ±n toplumsal zararÄ±nÄ± Ã¶nlemek iÃ§in belirli kontrol iÅŸlemleri Ã¶ngÃ¶rÃ¼lmektedir.

Bu kontrol prosedÃ¼rleri denetim ve gÃ¶zetim hizmetinin temelini oluÅŸturuyor. Bu hizmet yerel yÃ¶netimler ve sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±yla yakÄ±n iÅŸbirliÄŸi iÃ§erisinde iÅŸlevlerini yerine getirecektir. Bu da kamusal tehlike oluÅŸturmayan hÃ¼kÃ¼mlÃ¼lerin toplumsal adaptasyonunu etkin bir ÅŸekilde teÅŸvik edecek ve aynÄ± zamanda onlarÄ± tekrar suÃ§larÄ± iÅŸlemekten alÄ±koyacaktÄ±r.



