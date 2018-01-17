Ã–zbekistan'da hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ler iÃ§in denetim hizmeti baÅŸlatÄ±lacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ã–zbekistan'da, 2018 yÄ±l Devlet ProgramÄ± Ã§erÃ§evesinde hapis cezasÄ± olmadan ceza infazÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesini Ã¶ngÃ¶ren hizmetin baÅŸlatÄ±lmasÄ± bekleniyor.
Ã–zbekistan ceza yasalarÄ±, bir takÄ±m cezalarÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerden yoksun bÄ±rakmadan ceza infazÄ± Ã¶ngÃ¶rmektedir. Ã–rneÄŸin, belirli bir haktan yoksun bÄ±rakÄ±lmasÄ±, zorunlu kamuoyu Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±, vb. BÃ¶yle durumlarda cezalÄ±larÄ±n toplumsal zararÄ±nÄ± Ã¶nlemek iÃ§in belirli kontrol iÅŸlemleri Ã¶ngÃ¶rÃ¼lmektedir.
Bu kontrol prosedÃ¼rleri denetim ve gÃ¶zetim hizmetinin temelini oluÅŸturuyor. Bu hizmet yerel yÃ¶netimler ve sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±yla yakÄ±n iÅŸbirliÄŸi iÃ§erisinde iÅŸlevlerini yerine getirecektir. Bu da kamusal tehlike oluÅŸturmayan hÃ¼kÃ¼mlÃ¼lerin toplumsal adaptasyonunu etkin bir ÅŸekilde teÅŸvik edecek ve aynÄ± zamanda onlarÄ± tekrar suÃ§larÄ± iÅŸlemekten alÄ±koyacaktÄ±r.
Ukrayna enerji ÅŸirketi Naftogaz'Ä±n cazip fiyatla bu yÄ±ldan itibaren Rusya'dan yeniden doÄŸalgaz almaya baÅŸlayacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.
Ä°srail askeri mahkemesinin, "Hanzala Cesaret Ã–dÃ¼lÃ¼" sahibi Filistinli Ahed'in tutukluluk sÃ¼resini ocak ayÄ± sonuna kadar uzattÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Ä°ngiltere'de YalnÄ±zlÄ±ktan Sorumlu BakanlÄ±ÄŸÄ±n kurulduÄŸu ve hÃ¼kÃ¼metin, sivil toplum Ã¶rgÃ¼tleriyle Ã§alÄ±ÅŸarak yalnÄ±zlÄ±k ve sosyal izolasyonla mÃ¼cadele edeceÄŸi bildirildi
NATO'ya Ã¼ye Ã¼lkelerin genelkurmay baÅŸkanlarÄ±nÄ± BrÃ¼ksel'de bir araya getiren 178'inci NATO Askeri Komite ToplantÄ±sÄ± sona erdi.
GÃ¼ney ve Kuzey Kore sporcularÄ±, KÄ±ÅŸ OlimpiyatlarÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda aynÄ± bayrak altÄ±nda yÃ¼rÃ¼yecek
BatÄ± Afrika Ã¼lkesi Gana'da yeni lityum minerali keÅŸfedildiÄŸi bildirildi.
Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Gabriel, "Elbette TÃ¼rkiye ile yeniden daha iyi gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yapmaya niyetimiz var. Bu, TÃ¼rkiye'nin de Ã§Ä±karÄ±na, Almanya'nÄ±n ve Avrupa'nÄ±n da Ã§Ä±karÄ±na" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Tanklar ve zÄ±rhlÄ± askeri araÃ§lar sÄ±nÄ±rda hazÄ±r kÄ±ta beklerken, PYD paniÄŸe kapÄ±ldÄ±. Sivillere 'Afrin'i terk etmeyin baskÄ±sÄ± yapan Ã¶rgÃ¼tÃ¼n, aynÄ± zamanda ABD ile SDG adÄ± altÄ±nda ortaklÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± MÃ¼nbiÃ§â€™teki unsurlarÄ±nÄ± harekete geÃ§irdiÄŸi bildirildi
Ä°stanbul Medeniyet Ãœniversitesi Hukuk FakÃ¼ltesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Cemil Tekeli dÃ¼n KudÃ¼s ziyareti sonrasÄ±nda Ä°stanbul'a dÃ¶nerken Ä°srail tarafÄ±ndan Ben Gurion havaalanÄ±nda gÃ¶z altÄ±na alÄ±ndÄ±
FransÄ±z polisi, salmonella mikrobu tesbit edilen bebek mamalarÄ±nÄ± Ã¼reten Lactalis ÅŸirketinin genel merkezi ve 4 ayrÄ± tesisine baskÄ±n dÃ¼zenledi
BirleÅŸik Arap Emirlikleri'nin hava sahasÄ± ihlalleriyle son dÃ¶nemde bÃ¶lgedeki krizi yeniden tÄ±rmandÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±, ancak Katar'Ä±n BirleÅŸmiÅŸ Milletler'e baÅŸvurarak saÄŸduyulu davrandÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.
PKK'nÄ±n Suriye'deki uzantÄ±sÄ± YPG'den kaÃ§an ve TÃ¼rkiye'de tutuklu yargÄ±lanan 2 terÃ¶rist, ABD'nin Ã¶rgÃ¼te yardÄ±mlarÄ±nÄ±n ayrÄ±ntÄ±larÄ±nÄ± anlattÄ±
Suudi Arabistan'da 4 ay Ã¶nce tutuklanan Arap ve Ä°slam dÃ¼nyasÄ±nÄ±n tanÄ±nan vaizlerinden Selman el-Avde, hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
Myanmar'Ä±n Arakan eyaletinde gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin, Arakan eyaletinde gÃ¶stericilerin Ã¼zerine ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu 7 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Freedom House Ã–rgÃ¼tÃ¼ KÄ±rgÄ±zistan'Ä±n, Orta Asya'da kÄ±smen serbest olan tek Ã¼lke olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±
Hindu milliyetÃ§ilerinin 6 AralÄ±k 1992 tarihinde yÄ±ktÄ±klarÄ± BabÃ¼r Camii'nin yerine Ram tapÄ±naÄŸÄ± inÅŸa edilip edilmeyeceÄŸi tartÄ±ÅŸmalarÄ± mahkemelerde devam ederken diÄŸer yandan internet Ã¼zerinden kurulan bir sitede oylama iÅŸlemleri devam ediyor