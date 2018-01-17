12:18, 17 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

Ehliyet sÄ±navlarÄ±nda 'tablet' dÃ¶nemi baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±ncaÂ (MEB),Â ehliyetÂ alacak adaylarÄ±n direksiyonÂ uygulama sÄ±navÂ deÄŸerlendirmeleri, Ankara'daki pilot bÃ¶lgedeÂ tablet bilgisayarlarlaÂ yapÄ±lmaya baÅŸlandÄ±.

MEB Ã–zel Ã–ÄŸretim KurumlarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼Â Kemal ÅžamlÄ±oÄŸlu, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, BakanlÄ±k tarafÄ±ndan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ adaylarÄ±na, teorik sÄ±nav sonrasÄ±nda direksiyon uygulama sÄ±navlarÄ±nÄ±n dÃ¼zenlendiÄŸini sÃ¶yledi.

Her yÄ±l 1,5 milyonu aÅŸkÄ±n kursiyerin direksiyon uygulama sÄ±navlarÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten ÅžamlÄ±oÄŸlu, "Uygulama sÄ±navlarÄ±ndaki baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±klar da gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurulduÄŸunda her yÄ±l 2 milyonu aÅŸkÄ±n sÃ¼rÃ¼cÃ¼ adayÄ±na sÄ±nav yapÄ±lÄ±yor." bilgisini paylaÅŸtÄ±.

Direksiyon uygulama sÄ±navlarÄ±nÄ±n diÄŸer kaÄŸÄ±t, kalem kullanÄ±lan yazÄ±lÄ± sÄ±navlardan farklÄ± Ã¶zelliklerinin bulunduÄŸuna iÅŸaret eden ÅžamlÄ±oÄŸlu, bu sÄ±navlarÄ±n AB standartlarÄ±nÄ±n Ã¼zerine Ã§Ä±karak iyi bir noktaya geldiÄŸini aktardÄ±.

Uygulama sÄ±navÄ±nÄ±n hafta sonlarÄ± 07.00-17.10 saatleri arasÄ±nda yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na deÄŸinen ÅžamlÄ±oÄŸlu, adaylarÄ±n araca iliÅŸkin teknik bilgileri, kalkÄ±ÅŸ yapma, direksiyon hakimiyeti, ÅŸerit izleme ve deÄŸiÅŸtirme, kavÅŸaklara yaklaÅŸma, sollama, hÄ±z kurallarÄ±, ani fren yapma, geri park etme gibi Ã§eÅŸitli becerilerinin Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlattÄ±.

KISA BÄ°R SÃœRE SONRA 81 Ä°LE YAYGINLAÅžTIRILACAK

ÅžamlÄ±oÄŸlu, direksiyon uygulama sÄ±navÄ± deÄŸerlendirmelerinin daha Ã¶nce her kursiyer iÃ§in hazÄ±rlanan 3 evrak Ã¼zerinden yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 2018 itibarÄ±yla Ankara'da baÅŸlatÄ±lan pilot uygulama kapsamÄ±ndaki deÄŸerlendirmelerin tablet bilgisayarlarla yapÄ±lmasÄ±nÄ±n startÄ±nÄ± verdiklerini bildirdi. ÅžamlÄ±oÄŸlu, uygulamayÄ± kÄ±sa bir sÃ¼re sonra 81 ile yaygÄ±nlaÅŸtÄ±racaklarÄ±nÄ±, bÃ¶ylece Ã¼lke genelinde uygulama birliÄŸine geÃ§ileceÄŸi bilgisini verdi.

SÄ±nav uygulamalarÄ±nÄ±n tablet ile yapÄ±lmasÄ±nÄ±n Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir fÄ±rsat ve imkanÄ± beraberinde getirdiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izen ÅžamlÄ±oÄŸlu, "SÃ¼rÃ¼cÃ¼ kurslarÄ± ve kamuya yÄ±llÄ±k 3 milyon liralÄ±k tasarruf saÄŸlanacak. AyrÄ±ca uygulama, toner, kaÄŸÄ±t ve fotokopi masraflarÄ± dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda yÄ±llÄ±k 10 milyon sayfa kaÄŸÄ±t tasarrufunu beraberinde getirecek." dedi.

SINAV SONUÃ‡LARI 35 DAKÄ°KA SONRA SÄ°STEMDE

ÅžamlÄ±oÄŸlu, Ã¶nceki uygulamalarda sÄ±nav sonuÃ§larÄ±nÄ±n sÄ±nav yapÄ±cÄ±lardan elektronik ortama aktarÄ±lma sÃ¼recinin uzun zaman aldÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekerek, "Åžimdi ise tablet uygulamasÄ±yla 35 dakika sÃ¼ren sÄ±navÄ±n sonuÃ§larÄ±, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n elektronik sistem aÄŸÄ± MEBBÄ°S'e, oradan da anlÄ±k olarak Polis Bilgi Sistemi olan PolNet'e aktarÄ±lacak. BÃ¶ylece zamandan da bÃ¼yÃ¼k tasarruf saÄŸlanmÄ±ÅŸ olacak." diye konuÅŸtu.

Tablet bilgisayar dÃ¶neminin suistimalleri de ortadan kaldÄ±racaÄŸÄ±na dikkati Ã§eken ÅžamlÄ±oÄŸlu, "Ã–zellikle 'joker' diye tabir edilen, sÄ±navda adayÄ±n yerine baÅŸkasÄ±nÄ±n girdiÄŸi uygulamalarÄ± da tamamen sonlandÄ±rmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z. SÄ±navÄ±n baÅŸÄ±nda tablet bilgisayarlarla adayÄ±n fotoÄŸrafÄ± Ã§ekilecek ve sistemdeki biyometrik kayÄ±t eÅŸleÅŸtirilecek." ifadelerini kullandÄ±.

UygulamanÄ±n eÄŸitim sÃ¼reÃ§lerinde bÃ¶lgesel farklÄ±lÄ±klarÄ± da dikkate alarak daha iyi bir analiz sÃ¼reci yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesine imkan saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan ÅžamlÄ±oÄŸlu, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bu uygulamanÄ±n en Ã¶nemli yanlarÄ±ndan biri de sÄ±navdaki baÅŸarÄ± ve baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±k oranlarÄ±nÄ± sistem Ã¼zerinden depolayÄ±p analizler yapÄ±lacak olmasÄ±. Bu Ã§erÃ§evede, bÃ¶lgeler arasÄ±nda sÄ±nav sÃ¼recine iliÅŸkin hem baÅŸarÄ± hem baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±klar ayrÄ± ayrÄ± deÄŸerlendirilecek. DeÄŸerlendirme sonrasÄ±nda eÄŸitim sÃ¼reÃ§lerinde yapÄ±lmasÄ± gereken bir takviye varsa mutlaka bÃ¶lgeye Ã¶zel bir uygulamayÄ± da gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurmuÅŸ olacaÄŸÄ±z. SÄ±nav uygulamasÄ±nda yaÅŸanacak problemlerin verileri Ã¼zerinden de bÃ¶lgesel bazÄ± dÃ¼zenlemeler ve eÄŸitim sÃ¼reÃ§lerini eÅŸ zamanlÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmemiz mÃ¼mkÃ¼n olacak."

FATÄ°H PROJESÄ° DÄ°REKSÄ°YON SINAVLARINDA

MEB Ã–zel Ã–ÄŸretim KurumlarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Trafik ve SÃ¼rÃ¼cÃ¼ EÄŸitimleri Daire BaÅŸkanÄ± Ercan Alpay da Ankara'nÄ±n Yenimahalle ilÃ§esinde tablet bilgisayarÄ±n ilk kez kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± direksiyon sÄ±navlarÄ±nÄ± yerinde inceledi.

Alpay, burada yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, 5 bine yakÄ±n tableti Ã¶ncelikle ilÃ§elere daÄŸÄ±tacaklarÄ±nÄ± bildirerek, "FATÄ°H projesi kapsamÄ±nda Ã¶ÄŸretmenlerimizin elinde bulunan tabletleri bu proje kapsamÄ±nda deÄŸerlendirmek istiyoruz. O tabletlere bu yazÄ±lÄ±mÄ± indirerek kullanÄ±lÄ±r hale getireceÄŸiz." ifadelerini kullandÄ±.