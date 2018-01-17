12:15, 17 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

BabÃ¼r Camii'nin geleceÄŸi iÃ§in oylama devam ediyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

6 AralÄ±k 1992'de ayaklanan Hindular tarafÄ±ndan yÄ±kÄ±lan 16. yÃ¼zyÄ±la ait BabÃ¼r Mescidi'nin arazisi Hindularca iÅŸgal edilmiÅŸ ve tarihi cami yÄ±kÄ±larak yerine Hindu tanrÄ±sÄ± Ram tapÄ±naÄŸÄ± yapÄ±lmak istenmiÅŸti. Provakasyonun ardÄ±ndan Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalarda Ã§oÄŸunluÄŸu MÃ¼slÃ¼man 2 binden fazla kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.

Hindistan'un Uttar PradeÅŸ eyaleti Allahabad YÃ¼ksek Mahkemesi, 2010 yÄ±lÄ±nda BabÃ¼r Mescidi'nin 2.4 hektarlÄ±k arazisini eÅŸit oranda Hindu ve MÃ¼slÃ¼manlara ve arsada hak iddia eden Hint vakfÄ± Nirmohi Akhara'ya vermiÅŸti.

Hindistan'da faaliyet gÃ¶steren Cobrapost isimli bir yayÄ±ncÄ± kuruluÅŸ tarafÄ±ndan yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmada, HindistanlÄ± Ram Janambumi adlÄ± grubun olaylarÄ± Ã§ok daha Ã¶nceden planladÄ±ÄŸÄ± ve planlanan olaylarÄ±n neticesinde camiyi yÄ±kmayÄ± hedefledikleri ifade ediliyor.

AraÅŸtÄ±rmada yer alan bilgilere gÃ¶re, dÃ¶nemin Hindistan yÃ¶netiminin de cami yÄ±kma planlarÄ±ndan haberi vardÄ±. Raporda, BabÃ¼r Camii etrafÄ±nda olay Ã§Ä±karacak HindistanlÄ± protestocular aylar Ã¶ncesinden eÄŸitildiÄŸi ve halkÄ± galeyana getirmek iÃ§in hareket etmeyi hedefledikleri belirtiliyor. Protestocu grubun Ã¶ncelikle cami etrafÄ±nda olay Ã§Ä±karmayÄ±, daha sonra olaylar sÄ±rasÄ±nda polisi provake ederek birkaÃ§ protestocunun Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesini planladÄ±klarÄ± ifade ediliyor.Â

DavasÄ± devam eden anlaÅŸmazlÄ±k ile ilgiliÂ https://voteindian.net/ayodhya/Â sitesinde oylama hÃ¢lÃ¢ devam ediyor. B ÅžÄ±kkÄ± Babri Mescit olarak kalmasÄ±nÄ± isteyenlerin seÃ§eneÄŸi olarak oylamaya sunulmuÅŸtur.

Protestocular polis tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼kten sonra da, buna tepki veriyor gibi gÃ¶rÃ¼nerek camiyi yÄ±kmayÄ± hedefledikleri rapordaki kayÄ±tlarda yer alÄ±yor. 1992 yÄ±lÄ±nÄ±n aralÄ±k ayÄ±nda da olaylar aynen bu ÅŸekilde gerÃ§ekleÅŸmiÅŸ ve Hintli protestocular 430 yÄ±llÄ±k BabÃ¼r Camii'ni yÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±.

BabÃ¼rler Ä°slam Devleti, Hindistanâ€™da Ä°slam'Ä±n yayÄ±lmasÄ±nda Ã¶nemli iÅŸlev gÃ¶rmÃ¼ÅŸ; bÃ¶lgenin kÃ¼ltÃ¼r ve sanat imkanlarÄ±nÄ± deÄŸerlendirerek, Ä°slam medeniyetininÂ dev eserlerini bugÃ¼ne miras bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±.

BABÃœR ÅžAH'IN Ä°STEÄžÄ° Ä°LE Ä°NÅžA

GÃ¼ney Hindistan'da otuz milyon civarÄ±nda MÃ¼slÃ¼man'Ä±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Utar PradeÅŸ bÃ¶lgesindeki Ayota'da bulunan BabÃ¼r Camii, Hindistan'Ä±n ilk MoÄŸol imparatoru BabÃ¼r Åžah'Ä±n isteÄŸiyle 1527'de inÅŸa edilmiÅŸtir. Caminin giriÅŸinde iki taÅŸ tablet Ã¼zerinde Fars dilinde, Mir Baki tarafÄ±ndan BabÃ¼r ÅžahÄ±n emriyle yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin bir yazÄ±t bulunmaktadÄ±r. BabÃ¼r Camii bÃ¶lgenin en bÃ¼yÃ¼k camiidir. BÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ne ve Ã¼nÃ¼ne raÄŸmen, cami olarak, MÃ¼slÃ¼manlar tarafÄ±ndan Ã§ok fazla kullanÄ±lamamÄ±ÅŸtÄ±r.

18.yÃ¼zyÄ±lÄ±n sonuna doÄŸru bir Cizvit papazÄ±nÄ±n bir notundan yola Ã§Ä±kÄ±larak, BabÃ¼r Camii'nin dÄ±ÅŸÄ±ndaki kÃ¼Ã§Ã¼k bir platformun Hindu inancÄ±na gÃ¶re, tanrÄ± Ram'Ä±n doÄŸduÄŸu yer olduÄŸuna iliÅŸkin bir yorum yapÄ±lmaktadÄ±r. Buna sonraki yÄ±llarda baÅŸka yorumlarÄ±n eklenmesi, burada bir tapÄ±nak olduÄŸu ve caminin yÄ±kÄ±lan tapÄ±naÄŸÄ±n Ã¼stÃ¼ne inÅŸa edildiÄŸi iddiasÄ±nÄ± doÄŸurmuÅŸtur. 1885'te bir Hindu rahibinin Caminin dÄ±ÅŸÄ±ndaki platformda bir tapÄ±nak inÅŸa etmek istemesinin engellendiÄŸine iliÅŸkin baÅŸka bir rivayet anlaÅŸmazlÄ±ÄŸa yol aÃ§arak, 1890'da HindularÄ±n camiye saldÄ±rmasÄ±na zemin hazÄ±rlamÄ±ÅŸtÄ±r. Bu saldÄ±rÄ±da cami bÃ¼yÃ¼k hasara uÄŸramÄ±ÅŸtÄ±r.

Hindistan Ä°ngiliz egemenliÄŸi altÄ±ndayken BabÃ¼r Camii, her iki tarafÄ±n ibadetine aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Ancak daha sonra taraflar arasÄ±nda yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalar Camii'nin HindularÄ±n ibadetine kapatÄ±lmasÄ±yla sonuÃ§lanmÄ±ÅŸtÄ±r(1905â€“1913). 1934'te Camiye Hindular tarafÄ±ndan yeni bir saldÄ±rÄ±da bulunulmuÅŸtur. Bu saldÄ±rÄ±da cami yine zarar gÃ¶rmÃ¼ÅŸ ve bir duvarÄ± yÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°ngiliz iÅŸgalinden 1940'lÄ± yÄ±llara kadar BabÃ¼r Camii, Hindularca "doÄŸum yeri" olarak anÄ±lmaktadÄ±r. Bu adlandÄ±rma, anlaÅŸmazlÄ±klarÄ±n kÃ¶kenine ve iddialarÄ±n geliÅŸim sÃ¼recine iliÅŸkin ipuÃ§larÄ± barÄ±ndÄ±rmaktadÄ±r. YukarÄ±daki yorumdan esinlenilerek kullanÄ±lmaya baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± iddia edilmemekle birlikte, Ã§Ã¼nkÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸmamÄ±zda bÃ¶yle bir bilgiye rastlanmamÄ±ÅŸtÄ±r. Neticede, "doÄŸum yeri"nden Hindu inancÄ±ndaki tanrÄ± Ram'Ä±n doÄŸduÄŸu yer kastedilmektedir.

Mimari Ã–zellikleri

Kavisli sÃ¼tun kubbe biÃ§imi, kemer ve minareleriyle, Ä°ran ve Ä°slam mimarisinin Hint mimarisiyle karÄ±ÅŸarak kendine Ã¶zgÃ¼ bir mimari stil oluÅŸturduÄŸu gÃ¶rÃ¼lmektedir. Daha doÄŸrusu, Hint mimarisinin Ä°slam mimarisinin normlarÄ±na adaptasyonu, burada yeni bir mimari tarzÄ± meydana getirmektedir. BabÃ¼r Camii'nin, bitki demeti ve nilÃ¼fer desenli sÃ¼slemeleri Begumpur Cuma Camii'ni andÄ±rmaktadÄ±r. Bunun nedenlerinden biri tezyinat ustalarÄ±nÄ±n aynÄ± ekolden, yani Hintli olma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±dÄ±r. Buradaki mimari stil ise Jaunpur mimari ekolÃ¼nden izler taÅŸÄ±maktadÄ±r. DolayÄ±sÄ±yla bu dÃ¶nem mimarisinde henÃ¼z yoÄŸun bir MoÄŸol etkisinden sÃ¶z edilememektedir. Bu durum, 17.yÃ¼zyÄ±ldaki MoÄŸol mimarisinin etkisine kadar devam etmektedir. MoÄŸol mimarisinin en tipik Ã¶rneÄŸi ise TaÃ§ Mahal'dir. AyrÄ±ca, Ä°ran ve Ä°slam mimarisinin etkisine raÄŸmen BabÃ¼r Camii'ne minare yapÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±r. En azÄ±ndan ulaÅŸabildiÄŸimiz kaynaklarda bÃ¶yle bir bilgiye yer verilmemektedir.

BabÃ¼r Camii'nin yapÄ±mÄ±nda yer alan ustalar daha Ã§ok Hintlilerden oluÅŸmuÅŸ olmasÄ± Ã§ok muhtemeldir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bazÄ± mimari planlarda yerel iklim koÅŸullarÄ±na ve gereksinimlere daha uygun dÃ¼ÅŸen deÄŸiÅŸiklikler yapÄ±lmaktadÄ±r. BabÃ¼r Camii'nin serinletici etki yaratan mimari tasarÄ±mÄ±nÄ±n Ã§evresel koÅŸullarÄ±n gÃ¶zetildiÄŸine Ã¶rnek gÃ¶sterilmesi Ã§ok yanlÄ±ÅŸ olmaz. Bu durum, yerel mimarinin, ustalÄ±ÄŸÄ±n ve deneyimlerin Cami inÅŸasÄ±na yansÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶stermektedir. Yani, sÃ¶z konusu dÃ¶nem itibariyle Hindistan'da farklÄ± mimari tarzlar ve bu tarzlarda pek Ã§ok eser bulunmaktadÄ±r. Cami, medrese ve tÃ¼rbelerin â€“her birinin- kendine Ã¶zgÃ¼ bir mimarisi vardÄ±r. Ancak, BabÃ¼r Camii'nde baÅŸlÄ±ca etkiye sahip mimari, TuÄŸlak mimarisidir.

BabÃ¼r Camii, ortada bir bÃ¼yÃ¼k kubbe, her iki yanÄ±nda bulunan daha kÃ¼Ã§Ã¼k iki kubbeyle Ã¶rtÃ¼lÃ¼dÃ¼r. Kubbeler, yÃ¼kseklik etkisini artÄ±rmak amacÄ±yla kavislendirilmiÅŸ sÃ¼tunlar Ã¼zerinde durmaktadÄ±r. YapÄ± birbirine paralel iki bÃ¼yÃ¼k duvarla Ã§evrilidir. Bu duvarlarda Camiinin hem aydÄ±nlatma hem havalandÄ±rma aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli iÅŸleve sahip altÄ± bÃ¼yÃ¼k penceresi yer almaktadÄ±r.

Bu mimari tarzlarda taÅŸ, bir yapÄ± malzemesi olarak Ã¶nemli bir yere sahiptir. BabÃ¼r Camii'nin duvarlarÄ± dikdÃ¶rtgen biÃ§imli bÃ¼yÃ¼k kumtaÅŸÄ± bloklarÄ±ndan, kubbeler fÄ±rÄ±nlanmÄ±ÅŸ ince kÃ¼Ã§Ã¼k tuÄŸlalardan Ã¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Her iki kÄ±sÄ±mda da harÃ§ olarak, kalÄ±n bir tabaka kireÃ§li kum ve iÅŸlenmemiÅŸ kumun karÄ±ÅŸÄ±mÄ±ndan yararlanÄ±lmaktadÄ±r.

Camii'nin plan ve mimarisinde, insanda derin bir etki bÄ±rakan iki ilgi Ã§ekici Ã¶zellik ÅŸunlardÄ±r: Birincisi, serinletici etki yaratan doÄŸal havalandÄ±rma tekniÄŸidir. Hindistan'Ä±n nemli ve sÄ±cak iklimi hatÄ±rlanacak olursa bu sistemin Ã¶nemi ve deÄŸeri dikkate deÄŸerdir. Ä°kincisi, Cami'de yapÄ±lacak bir konuÅŸmanÄ±n, caminin her yerinden rahatÃ§a iÅŸitilebilmesinin amaÃ§landÄ±ÄŸÄ± eÅŸsiz akustik tekniÄŸidir. EÅŸsizliÄŸi pek Ã§ok kubbeli yapÄ±da bulunan akustik etkinin bu yapÄ±da gÃ¶zlemcide hayrete dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼ bir etki yaratmasÄ±ndan kaynaklanmaktadÄ±r. YapÄ±nÄ±n mimarisi incelendiÄŸinde ise bu akustik Ã¶zelliÄŸin mihrap duvarÄ±nda ve diÄŸer duvarlarda bulunan oyuklarÄ±n bir tÃ¼r rezonans iÅŸlevi gÃ¶rmesinden kaynaklandÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lmaktadÄ±r. DuvarlarÄ±n yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan kumtaÅŸÄ±nÄ±n da bu sisteme katkÄ± saÄŸlayan bir Ã¶zelliÄŸe sahip olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼lmektedir. BabÃ¼r Camii"nin baÅŸta farklÄ± mimari stili olmak Ã¼zere, bu Ã¶zellikleriyle Hindistan'daki camiler arasÄ±nda bir ilk olduÄŸu kabul edilmektedir.

SONUÃ‡

MÃ¼slÃ¼manlar ve Hindular arasÄ±ndaki bu anlaÅŸmazlÄ±k, "Ayota AnlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±" olarak adlandÄ±rÄ±lmaktadÄ±r. Ayota Ã¼zerinde anlaÅŸmazlÄ±k olan bu yerin bulunduÄŸu bÃ¶lgenin adÄ±dÄ±r. HindularÄ±n caminin arsasÄ± Ã¼zerinde hak talepleri bulunmaktadÄ±r. HindularÄ±n iddiasÄ±, caminin "kÃ¶kensel baÄŸlÄ±lÄ±k" ve "dinsel sevgi" gÃ¶sterdikleri tapÄ±naÄŸÄ±n yerine inÅŸa edilmiÅŸ olmasÄ±dÄ±r. Yani, paylaÅŸÄ±lamayan BabÃ¼r Camii'nin inÅŸa edildiÄŸi topraktÄ±r. Ã‡Ã¼nkÃ¼ MÃ¼slÃ¼manlar, doÄŸal olarak Cami'nin yeniden yapÄ±lmasÄ±nÄ±, Hindular ise iddialarÄ±nÄ±n gereÄŸi olarak Ram tapÄ±naÄŸÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ±nÄ± istemektedirler.