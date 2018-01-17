12:49, 17 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

KÄ±rgÄ±zistan 'KÄ±smen Ã¶zgÃ¼r' listesine girdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

UluslararasÄ± insan haklarÄ± Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Freedom House, '2018 YÄ±lÄ±nda Ã–zgÃ¼rlÃ¼k' adlÄ± yÄ±llÄ±k raporunu aÃ§Ä±kladÄ±.

Bu raporda 2017 yÄ±lÄ± iÃ§in dÃ¼nya Ã¼lkelerindeki siyasi ve sivil Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerin durumunu deÄŸerlendiriliyor. Orta Asya'da kÄ±smen Ã¶zgÃ¼r Ã¼lke olarak sÄ±nÄ±flandÄ±rÄ±lan tek Ã¼lke KÄ±rgÄ±zistan oldu.

Raporu hazÄ±rlayanlar dÃ¼nya Ã¼lkelerinden yÃ¼zde 45'ini Ã¶zgÃ¼r Ã¼lkeler olarak deÄŸerlendirdi. Bu listede MoÄŸolistan, Kanada, Avustralya, Amerika BirleÅŸik Devletleri ve bazÄ± BatÄ± Avrupa Ã¼lkeleri yer aldÄ±.

KÄ±rgÄ±zistan'Ä±n yanÄ± sÄ±ra Ukrayna, Meksika, Moldova, Pakistan kÄ±smen serbest Ã¼lkeler olarak belirtildi.

Freedom House Rusya ve BaÄŸÄ±msÄ±z Devletler TopluluÄŸu (BDT) Ã¼lkelerinin Ã§oÄŸunu Ã¶zgÃ¼r olmayan Ã¼lkeler olarak sÄ±nÄ±flandÄ±rdÄ±.

Raporda 2017 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyada demokrasinin son on yÄ±lÄ±n en ciddi krizi ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ± belirtildi ve bunun nedeni olarak Ã¶zgÃ¼r ve adil seÃ§imler, azÄ±nlÄ±k haklarÄ±, basÄ±n ve hukuk Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ dahil temel Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerin dÃ¼nyanÄ±n her yerinde saldÄ±rÄ±ya uÄŸramasÄ± gÃ¶sterildi.

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