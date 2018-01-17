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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
20:02, 17 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba
Asya
13:11, 17 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

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Arakan'da polis protestocularÄ±n Ã¼zerine ateÅŸ aÃ§tÄ±: 7 Ã¶lÃ¼
Arakan'da polis protestocularÄ±n Ã¼zerine ateÅŸ aÃ§tÄ±: 7 Ã¶lÃ¼

Myanmar'Ä±n Arakan eyaletinde gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin, Arakan eyaletinde gÃ¶stericilerin Ã¼zerine ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu 7 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Myanmar'Ä±nÂ ArakanÂ eyaletinde gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerininÂ protestocularÄ±n Ã¼zerine ateÅŸ aÃ§masÄ±Â nedeniyle 7 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Arakan halkÄ±, eyalette Arakan KrallÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ kutlamasÄ±na yasak getirilmesini protesto etti.

Tarihi Mrak-uÂ kentinden yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe geÃ§en gÃ¶sterciler bir kamu binasÄ±nÄ± yaÄŸmaladÄ±.

Eyalet yÃ¶netimindenÂ Tin Maung Swe, polisin gÃ¶stericileri uyardÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. ProtestocularÄ±n polislere saldÄ±rmasÄ± sonucu gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin Ã¶nce plastik mermi ardÄ±ndan da gerÃ§ek mermi kullanarak mÃ¼dahale ettiÄŸi ifadesini kullanan Tin, olaylarda 7 gÃ¶stericinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildirdi.

Protestoya, Arakan eyaletindekiÂ RohingyalarÂ (ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlar) dahil olmadÄ±.



Ä°lgili Konular myanmar arakan
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