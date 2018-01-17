13:18, 17 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

Suudi Arabistan'da tutuklu ilim adamÄ± Selman el-Avde hastanelik oldu





Suudi Arabistan'da 4 ay Ã¶nce tutuklanan Arap ve Ä°slam dÃ¼nyasÄ±nÄ±n tanÄ±nan vaizlerinden Selman el-Avde, hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suudi Arabistan'daÂ 4 ay Ã¶nce tutuklananÂ Arap ve Ä°slam dÃ¼nyasÄ±nÄ±nÂ tanÄ±nan vaizlerindenÂ Selman el-Avde'nin oÄŸlu Abdullah,Â babasÄ±nÄ±nÂ hastaneyeÂ kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. ABD'de ikamet eden Abdullah, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, babasÄ±yla iletiÅŸim kurmasÄ±na kasÄ±tlÄ± olarak engel olunduÄŸuna dikkati Ã§ekerek, Avde'nin hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde kesin haberlerin kendisine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. AÃ§Ä±klamada, "Avde'yi hapsedenler Allah ve insanlÄ±ÄŸÄ±n Ã¶nÃ¼nde sorumludur. Allah'Ä±m onun sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±nÄ± gider, afiyet ver." ifadesine yer verildi. Suudi Arabistan yÃ¶netiminden konuya iliÅŸkin henÃ¼z bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±. Ãœlkede 20'ye yakÄ±n alim ve davetÃ§inin tutuklandÄ±ÄŸÄ± ile ilgili daha Ã¶nce, baÅŸta sosyal medya ve sÃ¶z konusu alimlerin yakÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klamalar yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

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