13:35, 17 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

Ãœmit Kocasakal, CHP Genel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na aday oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Eski Ä°stanbul Baro BaÅŸkanÄ± Ãœmit Kocasakal, Taksim Point Otel'de dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda,Â CHP'nin 3-4 Åžubat'takiÂ OlaÄŸan KurultayÄ±'ndaÂ Genel BaÅŸkan adayÄ±Â olduÄŸunu duyurdu.

Ã‡ok Ã¶nemli bir kavÅŸakta bu aÃ§Ä±klamayÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Kocasakal, "Bu aÃ§Ä±klamayÄ± Mustafa Kemal'in bir askeri olarak yapÄ±yorum. Birileri Mustafa Kemal'in, AtatÃ¼rk'Ã¼n askeri olmayÄ± anlamÄ±yor veya anlamak istemiyor. AtatÃ¼rk'Ã¼n askeri olmak bir simge, bir metafordur. Bu, onun yolunda yÃ¼rÃ¼mek, emir ve talimatlarÄ± ondan almak anlamÄ±na gelmektedir." ifadelerini kullandÄ±.

AtatÃ¼rkâ€™Ã¼n askeri olmanÄ±n emperyalizme karÅŸÄ± olmak anlamÄ±na geldiÄŸini dile getiren Kocasakal, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Askerlik Ã¼niformasÄ±z, gÃ¶nÃ¼llÃ¼ bir askerliktir ve Ã¶mÃ¼r boyudur. Bu nedenle AtatÃ¼rkâ€™Ã¼n askeri olmak ÅŸereftir. Ne yazÄ±k ki ÅŸu anda partimiz bu gÃ¶revini yapamayacak hale getirilmiÅŸtir. Partinin kimyasÄ±yla, ideolojisiyle uyuÅŸmayan birtakÄ±m kiÅŸilerin partinin tÃ¼zel kiÅŸiliÄŸine zarar verdiÄŸi gÃ¶rÃ¼lmektedir. AtatÃ¼rkâ€™e kefere diyen, Mustafa Kemalâ€™in askeri olmaktan rahatsÄ±z olanlar, Ã¼niter yapÄ±yla sorunu olanlar, HDP gÃ¼zellemesi yapanlar AtatÃ¼rkâ€™Ã¼n partisinde siyaset yapamaz. Bu partide AtatÃ¼rkâ€™Ã¼n resimleri indirilemez, bu bir marifet gibi gÃ¶sterilemez. Sen AtatÃ¼rkâ€™Ã¼n kurduÄŸu partide olacaksÄ±n, onun resimleri sende alerjik reaksiyon yapacak. Bu partide aynÄ± zamanda Said Nursi ve Seyit RÄ±za gÃ¼zellemesi de yapÄ±lamaz. Buna gÃ¶z yumulamaz. Kimse AtatÃ¼rkÃ§Ã¼, CumhuriyetÃ§i olmak, bu deÄŸerlere sahip olmak zorunda deÄŸildir. Bu kiÅŸilerin ifadelerini de serbestÃ§e savunup siyaset yapma hakkÄ± vardÄ±r ama bunu AtatÃ¼rkâ€™Ã¼n partisinde yapamazlar. Bir sÃ¼rÃ¼ bÃ¶yle parti var veya yeni bir parti kurulabilir."