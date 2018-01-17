Ãœmit Kocasakal, CHP Genel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na aday oldu

Eski Ä°stanbul Baro BaÅŸkanÄ± Ãœmit Kocasakal, Taksim Point Otel'de dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda,Â CHP'nin 3-4 Åžubat'takiÂ OlaÄŸan KurultayÄ±'ndaÂ Genel BaÅŸkan adayÄ±Â olduÄŸunu duyurdu.
Ã‡ok Ã¶nemli bir kavÅŸakta bu aÃ§Ä±klamayÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Kocasakal, "Bu aÃ§Ä±klamayÄ± Mustafa Kemal'in bir askeri olarak yapÄ±yorum. Birileri Mustafa Kemal'in, AtatÃ¼rk'Ã¼n askeri olmayÄ± anlamÄ±yor veya anlamak istemiyor. AtatÃ¼rk'Ã¼n askeri olmak bir simge, bir metafordur. Bu, onun yolunda yÃ¼rÃ¼mek, emir ve talimatlarÄ± ondan almak anlamÄ±na gelmektedir." ifadelerini kullandÄ±.
AtatÃ¼rkâ€™Ã¼n askeri olmanÄ±n emperyalizme karÅŸÄ± olmak anlamÄ±na geldiÄŸini dile getiren Kocasakal, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Askerlik Ã¼niformasÄ±z, gÃ¶nÃ¼llÃ¼ bir askerliktir ve Ã¶mÃ¼r boyudur. Bu nedenle AtatÃ¼rkâ€™Ã¼n askeri olmak ÅŸereftir. Ne yazÄ±k ki ÅŸu anda partimiz bu gÃ¶revini yapamayacak hale getirilmiÅŸtir. Partinin kimyasÄ±yla, ideolojisiyle uyuÅŸmayan birtakÄ±m kiÅŸilerin partinin tÃ¼zel kiÅŸiliÄŸine zarar verdiÄŸi gÃ¶rÃ¼lmektedir. AtatÃ¼rkâ€™e kefere diyen, Mustafa Kemalâ€™in askeri olmaktan rahatsÄ±z olanlar, Ã¼niter yapÄ±yla sorunu olanlar, HDP gÃ¼zellemesi yapanlar AtatÃ¼rkâ€™Ã¼n partisinde siyaset yapamaz. Bu partide AtatÃ¼rkâ€™Ã¼n resimleri indirilemez, bu bir marifet gibi gÃ¶sterilemez. Sen AtatÃ¼rkâ€™Ã¼n kurduÄŸu partide olacaksÄ±n, onun resimleri sende alerjik reaksiyon yapacak. Bu partide aynÄ± zamanda Said Nursi ve Seyit RÄ±za gÃ¼zellemesi de yapÄ±lamaz. Buna gÃ¶z yumulamaz. Kimse AtatÃ¼rkÃ§Ã¼, CumhuriyetÃ§i olmak, bu deÄŸerlere sahip olmak zorunda deÄŸildir. Bu kiÅŸilerin ifadelerini de serbestÃ§e savunup siyaset yapma hakkÄ± vardÄ±r ama bunu AtatÃ¼rkâ€™Ã¼n partisinde yapamazlar. Bir sÃ¼rÃ¼ bÃ¶yle parti var veya yeni bir parti kurulabilir."
Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki birliklere takviye amaÃ§lÄ± gÃ¶nderilen 20 tank Hatay'a geldi
FETÃ–'nÃ¼n KPSS hÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin iptal edilen Temmuz 2010 KPSS davalarÄ±nda 4 sanÄ±k, 6 yÄ±l 3'er ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±. Mahkeme heyeti, sanÄ±klardan birine 366 bin, diÄŸerine de 321 bin lira adli para cezasÄ±na karar verdi.
Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ±, kar altÄ±nda kedisiyle evsiz kalan 83 yaÅŸÄ±ndaki Ali MeÅŸe'ye gerekli desteÄŸin verilmesi iÃ§in devreye girdi
Edirne'de yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan yurtdÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmaya Ã§alÄ±ÅŸan yabancÄ± uyruklu 25 kiÅŸi yakalandÄ±.
Hatay, Adana, Osmaniye, Kilis, ÅžanlÄ±urfa, BingÃ¶l ve Gaziantep'te Ã§ok kuvvetli ve ÅŸiddetli saÄŸanak, Erzincan, ElazÄ±ÄŸ, Tunceli, AdÄ±yaman, Malatya, ElazÄ±ÄŸ ve KahramanmaraÅŸ'ta kuvvetli saÄŸanak ve kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bekleniyor
Kayseri'de bir dÃ¶viz bÃ¼rosu Ã§alÄ±ÅŸanÄ± tarafÄ±ndan kendilerine fazladan verilen 10 bin avro karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± TÃ¼rk LirasÄ±nÄ± alan 3 mÃ¼ÅŸteri, parayÄ± polise teslim etti
Isparta YalvaÃ§'ta CASA tipi eÄŸitim uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸmesi sonucu 3 asker ÅŸehit oldu
Eski Ä°stanbul Baro BaÅŸkanÄ± Ãœmit Kocasakal, CHP'nin 3-4 Åžubat'ta yapacaÄŸÄ± 36. OlaÄŸan KurultayÄ±'nda Genel BaÅŸkan adayÄ± olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±
Ehliyet alacak adaylarÄ±n direksiyon uygulama sÄ±nav deÄŸerlendirmeleri, Ankara'da pilot bÃ¶lgede tablet bilgisayarlarla yapÄ±lmaya baÅŸlandÄ±.
BeÅŸtepe Millet Kongre ve KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde gerÃ§ekleÅŸtirilen ve CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n eÅŸi Emine ErdoÄŸan ile katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± "Kut'Ã¼l Amare" dizisinin tanÄ±tÄ±mÄ±nda, dizinin ilk bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n gÃ¶sterimi gerÃ§ekleÅŸtirildi
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, "NATO'nun sÄ±nÄ±rlarÄ±, TÃ¼rkiye'nin gÃ¼ney sÄ±nÄ±rlarÄ±dÄ±r. NATO'nun sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± korumak, terÃ¶r gruplarÄ±na mÄ± kaldÄ±? Biz kendi sÄ±nÄ±rÄ±mÄ±zÄ± koruruz." dedi.
AA ekibi, Kilis'e baÄŸlÄ± AkÃ§abaÄŸlar ve DemirÄ±ÅŸÄ±k kÃ¶ylerinden,PYD/PKK'nÄ±n iÅŸgali altÄ±nda bulunan Afrin'deki deÄŸiÅŸiklikleri izledi.
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, "PKKâ€™nÄ±n bir uzantÄ±sÄ± olduÄŸu aÃ§Ä±k delillerle ispatlanmÄ±ÅŸ olan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ YPG'nin 'operasyonel ortak' adÄ± altÄ±nda desteklenmesi ve silahlandÄ±rÄ±lmasÄ±na mÃ¼saade edemeyiz ve etmeyeceÄŸiz." dedi.
Trabzon'da pistten Ã§Ä±kan uÃ§aÄŸÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in uzman ekiplerce baÅŸlatÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Ä°nÅŸallah yarÄ±n Ã¶bÃ¼r gÃ¼n, kÄ±sa bir sÃ¼re iÃ§inde Afrin ve MÃ¼nbiÃ§'ten baÅŸlayarak Suriye'deki diÄŸer terÃ¶r yuvalarÄ±nÄ± da birer birer daÄŸÄ±tacaÄŸÄ±z." dedi. ErdoÄŸan, olasÄ± Afrin operasyonunun Suriyeli muhalif unsurlarla birlikte yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.