14:12, 17 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

Fransa'da bakterili mama Ã¼reten ÅŸirkete operasyon

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FransÄ±z polisi, salmonella mikrobu tesbit edilen bebek mamalarÄ±nÄ±n Ã¼reticisi Lactalis ÅŸirketinin genel merkezi ve 4 ayrÄ± tesisine baskÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirdi.

Paris savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ã§ok sayÄ±da polisin, ÅŸirketin Laval kentinde bulunan genel merkezi, Craon, Torce ve Change kentlerindeki Ã¼retim merkezleri ve Paris'in gÃ¼neydoÄŸusundaki Choisy-le-Roi kentindeki uluslararasÄ± operasyonlar merkezine baskÄ±n dÃ¼zenlediÄŸi belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, sabahÄ±n erken saatlerinde baÅŸlatÄ±lan baskÄ±nlar sÄ±rasÄ±nda ÅŸirket bÃ¼nyesinde bakterili bebek mamalarÄ±nÄ±n Ã¼retimi ve daÄŸÄ±tÄ±mÄ± ile ilgili bilgi ve belgelerin araÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Åžirketin Craon'daki fabrikasÄ±na 10 civarÄ±nda araÃ§la giren polislerin, buradan bakterili sÃ¼t ve bebek mamasÄ± Ã¶rnekleriyle ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirilen aÃ§Ä±klamada, baskÄ±nlar sÄ±rasÄ±nda Ã¼lkedeki kamu saÄŸlÄ±ÄŸÄ±, gÄ±da gÃ¼venliÄŸi ve Ã§evre koruma ile ilgili kuruluÅŸlarÄ±n uzmanlarÄ±nÄ±n da incelemelere katÄ±lmak amacÄ±yla hazÄ±r bulunduÄŸu aktarÄ±ldÄ±.

Lactalis grubuna ait Fransa'nÄ±n kuzeybatÄ±sÄ±ndaki Craon kasabasÄ±nda bulunan fabrikada, geÃ§en yÄ±l aÄŸustos ayÄ±nda salmonella mikrobu tespit edilmiÅŸti. Lactalis tarafÄ±ndan ilk etapta Ã¼Ã§ farklÄ± referans ile Ã¼rÃ¼nlerin piyasadan toplatÄ±lacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸ, daha sonra bu sayÄ± 625'e Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸ ve yaklaÅŸÄ±k 200 bin kutu bakterili sÃ¼t tozu riskinden bahsedilmiÅŸti.

Bakterinin varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ÅŸirket yÃ¶netimi tarafÄ±ndan geÃ§en yÄ±l aÄŸustos ayÄ±ndan itibaren bilindiÄŸi, bu bilginin kamuoyuyla ise aralÄ±k ayÄ±nda paylaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.

Åžirket tarafÄ±ndan riskli Ã¼rÃ¼nlerin raflardan indirilme kararÄ± alÄ±nmasÄ±na raÄŸmen Ã¼rÃ¼nlerin Intermarche, Auchan, Cora, Carrefour, Super U, Hyper U ve E. Leclerc gibi Ã¼lke genelindeki zincir maÄŸazalarda satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.

Fransa genelinde 35 bebeÄŸin bakterili mama nedeniyle tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kaydedilirken, son olarak Ä°spanya ve Yunanistan'da benzer vakalarÄ±n ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bildirilmiÅŸti.