GÃ¼ncelleme: 13:50, 17 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

YPG ABD'ye 'tÃ¼nel kazÄ±cÄ±' sipariÅŸ etmiÅŸ

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

PKK'nÄ±nÂ Suriye'deki uzantÄ±sÄ± YPG'den kaÃ§an ve TÃ¼rkiye'de tutuklu yargÄ±lanan 2Â terÃ¶ristin ifadeleri,Â ABD'nin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yardÄ±mÄ±nÄ± bir kez daha ortaya koydu.

Suriye'nin farklÄ± bÃ¶lgelerinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ adÄ±na faaliyet gÃ¶steren ve ardÄ±ndan yaptÄ±klarÄ±ndan piÅŸmanlÄ±k duyarak, Kilis sÄ±nÄ±rÄ±nda gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine teslim olan terÃ¶ristler, Ã¶rgÃ¼tle ilgili bildiklerini anlattÄ±.

"SilahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ kurma ve yÃ¶netme veya Ã¼ye olma" suÃ§undan tutuklu olarak yargÄ±lanan ve etkin piÅŸmanlÄ±k hÃ¼kÃ¼mlerinden yararlanmak iÃ§in baÅŸvuruda bulunan R.C, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n sÃ¶zde "Cizire kantonu" olarak adlandÄ±rÄ±lan bÃ¶lgede bulunduÄŸu sÄ±rada aralarÄ±nda ABD, Almanya ve Rusya'nÄ±n da bulunduÄŸu bazÄ± Ã¼lkelerin askerlerinin kendileriyle gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

YPG'nin elinde olan silah ve mÃ¼himmatlarÄ±n ABD baÅŸta olmak Ã¼zere bazÄ± yabancÄ± devletlerce havadan paraÅŸÃ¼t yardÄ±mÄ±yla verildiÄŸini belirten R.C, "YPG'nin DEAÅž ile olan Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ± Amerika tarafÄ±ndan koordine edilmektedir." dedi.

"REJÄ°MLE KOORDÄ°NELÄ° ATIÅž YAPILIRDI"

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ YPG'nin amacÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye'nin Suriye gibi savaÅŸ Ã¼lkesi haline gelmesini saÄŸlamak ve sÃ¶zde baÄŸÄ±msÄ±z bir devlet kurmak olduÄŸunu belirten R.C, ifadesinde ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Hava saldÄ±rÄ±larÄ± olduÄŸunda bulunduÄŸumuz yerleri terk edip, maÄŸara ve sÄ±ÄŸÄ±naklara giderdik. Hava saldÄ±rÄ±larÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda bazÄ± ÅŸehirlerde top ve obÃ¼s mÃ¼himmatlarÄ± ile katyuÅŸa fÃ¼zeleri hazÄ±rlanÄ±r TÄ±l Åžehir, Tel Rifat ve MinnaÄŸ kÃ¶ylerinde bekletilirdi ancak TÄ±l Åžehir KÃ¶yÃ¼'nde bulunan obÃ¼sleri, top ve katyuÅŸalardan Suriye rejimi ile YPG/PKK tarafÄ±ndan koordineli olarak FÄ±rat KalkanÄ±'nda bulunan muhalif gÃ¼Ã§lere atÄ±ÅŸ yapÄ±lÄ±rdÄ±. Kamyon Ã¼zerine monte edilen 'doÃ§ka 57' olarak bildiÄŸim silah Ã§atÄ±ÅŸma olan bÃ¶lgelere sevk edilirdi.

Ã–rgÃ¼t iÃ§erisinde yÄ±llarca kalan R.C, bombalÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±n talimatlarÄ±, bu iÅŸ iÃ§in seÃ§ilen ve "fedai" adÄ± verilen Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±nÄ±n eÄŸitim sÃ¼reci hakkÄ±nda da bilgi verdi.

SÃ¶z konusu terÃ¶ristlerin Ã¶rgÃ¼tÃ¼n kamplarÄ±nda 6 ay ila 1 yÄ±l arasÄ±nda askeri aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± eÄŸitime alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran R.C, "EÄŸitimler Gare, Zap, HavaÅŸin ve Ã‡erÃ§ela kamplarÄ±nda verilirdi. Fedailerin yetiÅŸtirilmesinden ve eÄŸitimlerinden en Ã¼st dÃ¼zeydeki sorumlu Murat KarayÄ±lan'dÄ±r. EÄŸitimi tamamlayanlar TÃ¼rkiye'ye gÃ¶nderilir, herhangi bir suÃ§tan aranmasÄ± ve sabÄ±kasÄ± olmayan yaÅŸÃ§a ve fiziki Ã¶zellikleri kendisine benzeyen birisini belirlerler ve o kiÅŸi adÄ±na nÃ¼fus cÃ¼zdanÄ± baÅŸvurusu yaparak sahte kimlik temin ederler. Fedailer, KarayÄ±lan'dan eylem talimatÄ± beklerler, verilen talimat Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ± tarafÄ±ndan fedailere iletilir. Daha sonra keÅŸif yapar, oradaki PKK/KCK Ã¼yelerinin de yardÄ±mÄ±yla eylem zamanÄ±nÄ± belirlerler. Eylemler genellikle bombalÄ± araÃ§larla yapÄ±lÄ±r, nadiren de olsa kanalizasyondan girip binalarÄ±n alttan patlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± oldu." ifadesini kullandÄ±.

SINIRI GEÃ‡MEK Ä°Ã‡Ä°N TÃœNEL KAZICI SÄ°PARÄ°Åž ETMÄ°ÅžLER

Ã–rgÃ¼tÃ¼n Afrin'deki sÃ¶zde saha komutanÄ±nÄ±n zaman zaman sÃ¶zde "Cizire kantonu"na giderek oradan aldÄ±ÄŸÄ± talimatlarÄ± kendilerine ilettiÄŸini anlatan R.C, geÃ§en yÄ±lÄ±n nisan ayÄ±nda Afrin bÃ¶lgesinde bulunduÄŸunu belirterek, "Ben Afrin'deyken Amerika'dan tÃ¼nel kazÄ±cÄ± makine sipariÅŸ etmiÅŸlerdi. Bu makine ne zaman gelir bilemiyorum." diye konuÅŸtu.

R.C, TÃ¼rkiye'nin sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸi kapsamÄ±nda modÃ¼ler duvar Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± yapmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã¶rgÃ¼tÃ¼n tÃ¼nel kazma makinesini istediÄŸini ve bu yolla yer altÄ±ndan sÄ±nÄ±rÄ± geÃ§erek terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± iÃ§in zemin hazÄ±rlamayÄ± planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.

ASKERÄ° HAMLELER ABD KOORDÄ°NESÄ°NDE

"SilahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ kurma ve yÃ¶netme veya Ã¼ye olma" suÃ§undan yargÄ±lanan E.R. ise Ã¶rgÃ¼t tarafÄ±ndan bir sÃ¼re ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n CeylanpÄ±nar ilÃ§esinin karÅŸÄ±sÄ±nda yer alan Rasulayn (Serekaniye) bÃ¶lgesine gÃ¶nderildiÄŸini, orada terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri TÄ°KKO ve MLKP mensuplarÄ±nÄ±n da faaliyet gÃ¶sterdiÄŸine ÅŸahitlik ettiÄŸini sÃ¶yledi.

Bu Ã¶rgÃ¼tlerin de eÄŸitim merkezinin sÃ¶z konusu bÃ¶lgede bulunduÄŸunu ve kendilerini "enternasyonel tabur" olarak tanÄ±mladÄ±klarÄ±na iÅŸaret eden E.R, "TÃ¼rkiye'de Ã¶rgÃ¼t faaliyetlerine katÄ±lan birisi PKK/KCK'lÄ± olarak adlandÄ±rÄ±lsa da Suriye tarafÄ±na geÃ§tiÄŸinde aynÄ± kiÅŸiler bu kez YPG/YPJ mensubu olarak adlandÄ±rÄ±lÄ±r. Burada deÄŸiÅŸen tek ÅŸey Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ismidir. Ben Ã¶rgÃ¼tÃ¼n daÄŸ kadrosunda bulunmadÄ±m." dedi.

ABD baÅŸta olmak Ã¼zere yabancÄ± Ã¼lkelerin askerlerinin bÃ¶lgede bulunduÄŸunu anlatan E.R, ÅŸu bilgileri verdi:

"YPG ve SDG tarafÄ±ndan DEAÅž'a veya diÄŸer Ã¶rgÃ¼tlere karÅŸÄ± yapÄ±lacak hamlelerde Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ± Ã¶nceden keÅŸif yaparak hava ve kara silahlarÄ±yla vurulacak yerlerin koordinatlarÄ±nÄ± Amerika'ya bildirirdi. Bu koordinatlar verildikten kÄ±sa sÃ¼re sonra Amerika silahlarÄ±nca hava ya da karadan koordinatlar vurulmaktaydÄ±. Cizire ve Kobani kantonunda bir yere hamle yapÄ±lacaksa ABD koordinesinde yapÄ±lÄ±rdÄ±."

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