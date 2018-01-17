GÃ¼ncelleme: 14:05, 17 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

'BAE bÃ¶lgeyi uÃ§uruma sÃ¼rÃ¼klÃ¼yor'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Arap siyaset uzmanlarÄ± ve akademisyenler,Â KatarÂ ileÂ BirleÅŸik Arap Emirlikleri (BAE)Â arasÄ±nda son dÃ¶nemde yaÅŸananÂ hava sahasÄ± ihlaliÂ gerginliÄŸini veÂ KÃ¶rfez krizindeki geliÅŸmeleri deÄŸerlendirdi.

KatarlÄ± gazeteci ve siyasi analist Cabir el-Harmi, BAE'nin hava sahasÄ± ihlallerine iliÅŸkin, "Bu sadece bir provokasyon deÄŸil aynÄ± zamanda devletin egemenliÄŸine yÃ¶nelik bir saldÄ±rÄ±dÄ±r ve Katar iÃ§in kÄ±rmÄ±zÄ± Ã§izgidir." dedi.

Katar'Ä±n akÄ±llÄ±ca davranarak BAE'ye ait uÃ§aklarÄ±n hava sahasÄ± ihlallerini BM Genel Sekreteri ve BM GÃ¼venlik Konseyi'ne (BMGK) bildirdiÄŸine dikkati Ã§eken Harmi, BAE'nin uluslararasÄ± barÄ±ÅŸ, gÃ¼venlik ve istikrarÄ± tehdit ettiÄŸini, bÃ¶lgenin bu tÃ¼r yersiz davranÄ±ÅŸlarÄ± kaldÄ±ramayacaÄŸÄ±nÄ± ve uluslararasÄ± kuruluÅŸlarÄ±n gÃ¶revlerini yerine getirmesi gerektiÄŸini vurguladÄ±.

"BAE BÃ–LGEYÄ° UÃ‡URUMA SÃœRÃœKLÃœYOR"

Harmi, "BAE bu adÄ±mlarla bÃ¶lgeyi uÃ§uruma sÃ¼rÃ¼klÃ¼yor. Bu gibi Ã§ocuksu tasarruflar bÃ¼yÃ¼k bir kriz Ã§Ä±karabilir. Abu Dabi'deki yetkililerin bÃ¶lgede savaÅŸÄ±n fitilini ateÅŸlemeye Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± ihtimal dÄ±ÅŸÄ± deÄŸil." diye konuÅŸtu.

BAE'nin bÃ¶lgede istikrar istemediÄŸini, farklÄ± ajandasÄ± olduÄŸunu savunan siyasi analist Harmi, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Herkes Katar'a yÃ¶nelik ablukanÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±nda bir askeri harekÃ¢t dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ biliyor. Bunu Kuveyt Emiri Åžeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir Sabah, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'la eylÃ¼lde dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, 'Katar'a karÅŸÄ± askeri giriÅŸimi durdurmayÄ± baÅŸardÄ±m' diyerek ortaya Ã§Ä±kardÄ±. Abluka Ã¼lkelerinin Ã¶zellikle de BAE'nin askeri harekÃ¢t niyeti bulunuyor. BAE Katar'a karÅŸÄ± birleÅŸmenin, savaÅŸÄ±n ve provokasyonun Ã¶nderliÄŸini yapÄ±yor."

UluslararasÄ± hukukun Katar'a egemenliÄŸini koruma hakkÄ± verdiÄŸini dile getiren Harmi, ihlallerin devam etmesi halinde Doha yÃ¶netiminin sÃ¼kÃ»netinin uzun sÃ¼rmeyeceÄŸi deÄŸerlendirmesinde bulundu.

"BAE, KATAR'I TEDÄ°RGÄ°N EDEREK YANLIÅž KARARLAR ALDIRMAK Ä°STÄ°YOR"

Katar Ãœniversitesi Siyaset Sosyolojisi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Macid el-Ensari, BAE'nin bÃ¶lgedeki krizi tÄ±rmandÄ±rmak iÃ§in Katar'Ä± provoke etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ dile getirdi.

"BAE Katar hava sahasÄ±nÄ± ihlal etmekle, Katar'Ä± tedirgin ederek yanlÄ±ÅŸ kararlar aldÄ±rmak istiyor. Bunu da gerginliÄŸi tÄ±rmandÄ±racak adÄ±mlarÄ±na bahane olarak gÃ¶stermeyi amaÃ§lÄ±yor." diyen Ensari, ihlallerin askeri gerilim seviyesine ulaÅŸmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rmediÄŸini kaydetti.

Katar'Ä±n bÃ¼yÃ¼k bir saÄŸduyu Ã¶rneÄŸi sergileyerek ihlallerle ilgili BMGK'ye baÅŸvurduÄŸunu dile getiren Ensari, bÃ¶ylelikle BAE'nin gerilimin dozunu yÃ¼kseltme giriÅŸimlerine fÄ±rsat vermediÄŸini aktardÄ±.

Ensari, ihlallerin tekrarlanacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmediÄŸini ancak Katar'Ä±n BMGK'ye yaptÄ±ÄŸÄ± ÅŸikÃ¢yetle ihlallerin tekrarlanmasÄ± halinde atacaÄŸÄ± adÄ±mlarÄ± haklÄ± gÃ¶stermiÅŸ olacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Son geliÅŸmeler baÄŸlamÄ±nda KÃ¶rfez krizinin aynÄ± seyrinde devam edeceÄŸini beklediÄŸini sÃ¶yleyen Ensari, "Katar siyasi, ekonomik ve kalkÄ±nma projelerini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. KÃ¶rfez Ã¼lkeleri ise krizi kalÄ±cÄ± kÄ±labilmek iÃ§in normalleÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor." ifadelerini kullandÄ±.

Katar, BAE'ye ait bir savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n 21 AralÄ±k 2017'de, BAE'den Bahreyn'e giden askeri kargo uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n da 3 Ocak'ta Katar hava sahasÄ±nÄ± ihlal etmesi nedeniyle geÃ§en hafta BM Genel Sekreteri ve BMGK'ye ÅŸikayette bulunmuÅŸtu.

Katar Ã¶nceki gÃ¼n de BAE'ye ait bir askeri kargo uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n hava sahasÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸini bildirmiÅŸ, bu geliÅŸmelerin ardÄ±ndan BAE'ye ait sivil uÃ§aÄŸÄ±n Katar savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nca taciz edildiÄŸi iddialarÄ±nÄ± ise yalanlamÄ±ÅŸtÄ±.