DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
20:02, 17 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba
OrtadoÄŸu
GÃ¼ncelleme: 14:05, 17 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

  • PaylaÅŸ
'BAE bÃ¶lgeyi uÃ§uruma sÃ¼rÃ¼klÃ¼yor'
'BAE bÃ¶lgeyi uÃ§uruma sÃ¼rÃ¼klÃ¼yor'

BirleÅŸik Arap Emirlikleri'nin hava sahasÄ± ihlalleriyle son dÃ¶nemde bÃ¶lgedeki krizi yeniden tÄ±rmandÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±, ancak Katar'Ä±n BirleÅŸmiÅŸ Milletler'e baÅŸvurarak saÄŸduyulu davrandÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Arap siyaset uzmanlarÄ± ve akademisyenler,Â KatarÂ ileÂ BirleÅŸik Arap Emirlikleri (BAE)Â arasÄ±nda son dÃ¶nemde yaÅŸananÂ hava sahasÄ± ihlaliÂ gerginliÄŸini veÂ KÃ¶rfez krizindeki geliÅŸmeleri deÄŸerlendirdi.

KatarlÄ± gazeteci ve siyasi analist Cabir el-Harmi, BAE'nin hava sahasÄ± ihlallerine iliÅŸkin, "Bu sadece bir provokasyon deÄŸil aynÄ± zamanda devletin egemenliÄŸine yÃ¶nelik bir saldÄ±rÄ±dÄ±r ve Katar iÃ§in kÄ±rmÄ±zÄ± Ã§izgidir." dedi.

Katar'Ä±n akÄ±llÄ±ca davranarak BAE'ye ait uÃ§aklarÄ±n hava sahasÄ± ihlallerini BM Genel Sekreteri ve BM GÃ¼venlik Konseyi'ne (BMGK) bildirdiÄŸine dikkati Ã§eken Harmi, BAE'nin uluslararasÄ± barÄ±ÅŸ, gÃ¼venlik ve istikrarÄ± tehdit ettiÄŸini, bÃ¶lgenin bu tÃ¼r yersiz davranÄ±ÅŸlarÄ± kaldÄ±ramayacaÄŸÄ±nÄ± ve uluslararasÄ± kuruluÅŸlarÄ±n gÃ¶revlerini yerine getirmesi gerektiÄŸini vurguladÄ±.

"BAE BÃ–LGEYÄ° UÃ‡URUMA SÃœRÃœKLÃœYOR"

Harmi, "BAE bu adÄ±mlarla bÃ¶lgeyi uÃ§uruma sÃ¼rÃ¼klÃ¼yor. Bu gibi Ã§ocuksu tasarruflar bÃ¼yÃ¼k bir kriz Ã§Ä±karabilir. Abu Dabi'deki yetkililerin bÃ¶lgede savaÅŸÄ±n fitilini ateÅŸlemeye Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± ihtimal dÄ±ÅŸÄ± deÄŸil." diye konuÅŸtu.

BAE'nin bÃ¶lgede istikrar istemediÄŸini, farklÄ± ajandasÄ± olduÄŸunu savunan siyasi analist Harmi, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Herkes Katar'a yÃ¶nelik ablukanÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±nda bir askeri harekÃ¢t dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ biliyor. Bunu Kuveyt Emiri Åžeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir Sabah, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'la eylÃ¼lde dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, 'Katar'a karÅŸÄ± askeri giriÅŸimi durdurmayÄ± baÅŸardÄ±m' diyerek ortaya Ã§Ä±kardÄ±. Abluka Ã¼lkelerinin Ã¶zellikle de BAE'nin askeri harekÃ¢t niyeti bulunuyor. BAE Katar'a karÅŸÄ± birleÅŸmenin, savaÅŸÄ±n ve provokasyonun Ã¶nderliÄŸini yapÄ±yor."

UluslararasÄ± hukukun Katar'a egemenliÄŸini koruma hakkÄ± verdiÄŸini dile getiren Harmi, ihlallerin devam etmesi halinde Doha yÃ¶netiminin sÃ¼kÃ»netinin uzun sÃ¼rmeyeceÄŸi deÄŸerlendirmesinde bulundu.

"BAE, KATAR'I TEDÄ°RGÄ°N EDEREK YANLIÅž KARARLAR ALDIRMAK Ä°STÄ°YOR"

Katar Ãœniversitesi Siyaset Sosyolojisi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Macid el-Ensari, BAE'nin bÃ¶lgedeki krizi tÄ±rmandÄ±rmak iÃ§in Katar'Ä± provoke etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ dile getirdi.

"BAE Katar hava sahasÄ±nÄ± ihlal etmekle, Katar'Ä± tedirgin ederek yanlÄ±ÅŸ kararlar aldÄ±rmak istiyor. Bunu da gerginliÄŸi tÄ±rmandÄ±racak adÄ±mlarÄ±na bahane olarak gÃ¶stermeyi amaÃ§lÄ±yor." diyen Ensari, ihlallerin askeri gerilim seviyesine ulaÅŸmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rmediÄŸini kaydetti.

Katar'Ä±n bÃ¼yÃ¼k bir saÄŸduyu Ã¶rneÄŸi sergileyerek ihlallerle ilgili BMGK'ye baÅŸvurduÄŸunu dile getiren Ensari, bÃ¶ylelikle BAE'nin gerilimin dozunu yÃ¼kseltme giriÅŸimlerine fÄ±rsat vermediÄŸini aktardÄ±.

Ensari, ihlallerin tekrarlanacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmediÄŸini ancak Katar'Ä±n BMGK'ye yaptÄ±ÄŸÄ± ÅŸikÃ¢yetle ihlallerin tekrarlanmasÄ± halinde atacaÄŸÄ± adÄ±mlarÄ± haklÄ± gÃ¶stermiÅŸ olacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Son geliÅŸmeler baÄŸlamÄ±nda KÃ¶rfez krizinin aynÄ± seyrinde devam edeceÄŸini beklediÄŸini sÃ¶yleyen Ensari, "Katar siyasi, ekonomik ve kalkÄ±nma projelerini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. KÃ¶rfez Ã¼lkeleri ise krizi kalÄ±cÄ± kÄ±labilmek iÃ§in normalleÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor." ifadelerini kullandÄ±.

Katar, BAE'ye ait bir savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n 21 AralÄ±k 2017'de, BAE'den Bahreyn'e giden askeri kargo uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n da 3 Ocak'ta Katar hava sahasÄ±nÄ± ihlal etmesi nedeniyle geÃ§en hafta BM Genel Sekreteri ve BMGK'ye ÅŸikayette bulunmuÅŸtu.

Katar Ã¶nceki gÃ¼n de BAE'ye ait bir askeri kargo uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n hava sahasÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸini bildirmiÅŸ, bu geliÅŸmelerin ardÄ±ndan BAE'ye ait sivil uÃ§aÄŸÄ±n Katar savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nca taciz edildiÄŸi iddialarÄ±nÄ± ise yalanlamÄ±ÅŸtÄ±.



Ä°lgili Konular katar krizi Katar BAE
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

OrtadoÄŸu Haberleri
Ukrayna Rusya'dan yeniden doÄŸalgaz alacak
Ukrayna Rusya'dan yeniden doÄŸalgaz alacak

Ukrayna enerji ÅŸirketi Naftogaz'Ä±n cazip fiyatla bu yÄ±ldan itibaren Rusya'dan yeniden doÄŸalgaz almaya baÅŸlayacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.
Ä°srail Ahed et-Temimi'in tutukluluk sÃ¼resini beÅŸinci kez uzattÄ±
Ä°srail, Ahed et-Temimi'in tutukluluk sÃ¼resini beÅŸinci kez uzattÄ±

Ä°srail askeri mahkemesinin, "Hanzala Cesaret Ã–dÃ¼lÃ¼" sahibi Filistinli Ahed'in tutukluluk sÃ¼resini ocak ayÄ± sonuna kadar uzattÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Ä°ngiltere'de 'YalnÄ±zlÄ±ktan Sorumlu BakanlÄ±k' kuruldu
Ä°ngiltere'de 'YalnÄ±zlÄ±ktan Sorumlu BakanlÄ±k' kuruldu

Ä°ngiltere'de YalnÄ±zlÄ±ktan Sorumlu BakanlÄ±ÄŸÄ±n kurulduÄŸu ve hÃ¼kÃ¼metin, sivil toplum Ã¶rgÃ¼tleriyle Ã§alÄ±ÅŸarak yalnÄ±zlÄ±k ve sosyal izolasyonla mÃ¼cadele edeceÄŸi bildirildi
178'inci NATO Askeri Komitesi toplantÄ±sÄ± sona erdi
178'inci NATO Askeri Komitesi toplantÄ±sÄ± sona erdi

NATO'ya Ã¼ye Ã¼lkelerin genelkurmay baÅŸkanlarÄ±nÄ± BrÃ¼ksel'de bir araya getiren 178'inci NATO Askeri Komite ToplantÄ±sÄ± sona erdi.
Kuzey ve GÃ¼ney Kore tek bayrak altÄ±nda yÃ¼rÃ¼yecek
Kuzey ve GÃ¼ney Kore tek bayrak altÄ±nda yÃ¼rÃ¼yecek

GÃ¼ney ve Kuzey Kore sporcularÄ±, KÄ±ÅŸ OlimpiyatlarÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda aynÄ± bayrak altÄ±nda yÃ¼rÃ¼yecek
Gana'da lityum minerali keÅŸfedildi
Gana'da lityum minerali keÅŸfedildi

BatÄ± Afrika Ã¼lkesi Gana'da yeni lityum minerali keÅŸfedildiÄŸi bildirildi.
Almanya'dan TÃ¼rkiye aÃ§Ä±klamasÄ±
Almanya'dan TÃ¼rkiye aÃ§Ä±klamasÄ±

Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Gabriel, "Elbette TÃ¼rkiye ile yeniden daha iyi gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yapmaya niyetimiz var. Bu, TÃ¼rkiye'nin de Ã§Ä±karÄ±na, Almanya'nÄ±n ve Avrupa'nÄ±n da Ã§Ä±karÄ±na" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
PaniÄŸe kapÄ±lan PYD MÃ¼nbiÃ§ te harekete geÃ§ti
PaniÄŸe kapÄ±lan PYD, MÃ¼nbiÃ§â€™te harekete geÃ§ti

Tanklar ve zÄ±rhlÄ± askeri araÃ§lar sÄ±nÄ±rda hazÄ±r kÄ±ta beklerken, PYD paniÄŸe kapÄ±ldÄ±. Sivillere 'Afrin'i terk etmeyin baskÄ±sÄ± yapan Ã¶rgÃ¼tÃ¼n, aynÄ± zamanda ABD ile SDG adÄ± altÄ±nda ortaklÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± MÃ¼nbiÃ§â€™teki unsurlarÄ±nÄ± harekete geÃ§irdiÄŸi bildirildi
Ä°srail Ã–ÄŸr Ãœyesi Cemil Tekeli'yi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±
Ä°srail, Ã–ÄŸr.Ãœyesi Cemil Tekeli'yi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±

Ä°stanbul Medeniyet Ãœniversitesi Hukuk FakÃ¼ltesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Cemil Tekeli dÃ¼n KudÃ¼s ziyareti sonrasÄ±nda Ä°stanbul'a dÃ¶nerken Ä°srail tarafÄ±ndan Ben Gurion havaalanÄ±nda gÃ¶z altÄ±na alÄ±ndÄ±
Fransa'da bakterili mama Ã¼reten ÅŸirkete operasyon
Fransa'da bakterili mama Ã¼reten ÅŸirkete operasyon

FransÄ±z polisi, salmonella mikrobu tesbit edilen bebek mamalarÄ±nÄ± Ã¼reten Lactalis ÅŸirketinin genel merkezi ve 4 ayrÄ± tesisine baskÄ±n dÃ¼zenledi
BAE bÃ¶lgeyi uÃ§uruma sÃ¼rÃ¼klÃ¼yor'
'BAE bÃ¶lgeyi uÃ§uruma sÃ¼rÃ¼klÃ¼yor'

BirleÅŸik Arap Emirlikleri'nin hava sahasÄ± ihlalleriyle son dÃ¶nemde bÃ¶lgedeki krizi yeniden tÄ±rmandÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±, ancak Katar'Ä±n BirleÅŸmiÅŸ Milletler'e baÅŸvurarak saÄŸduyulu davrandÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.
YPG ABD'ye 'tÃ¼nel kazÄ±cÄ±' sipariÅŸ etmiÅŸ
YPG ABD'ye 'tÃ¼nel kazÄ±cÄ±' sipariÅŸ etmiÅŸ

PKK'nÄ±n Suriye'deki uzantÄ±sÄ± YPG'den kaÃ§an ve TÃ¼rkiye'de tutuklu yargÄ±lanan 2 terÃ¶rist, ABD'nin Ã¶rgÃ¼te yardÄ±mlarÄ±nÄ±n ayrÄ±ntÄ±larÄ±nÄ± anlattÄ±
Suudi Arabistan'da tutuklu ilim adamÄ± Selman el-Avde hastanelik oldu
Suudi Arabistan'da tutuklu ilim adamÄ± Selman el-Avde hastanelik oldu

Suudi Arabistan'da 4 ay Ã¶nce tutuklanan Arap ve Ä°slam dÃ¼nyasÄ±nÄ±n tanÄ±nan vaizlerinden Selman el-Avde, hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
Arakan'da polis protestocularÄ±n Ã¼zerine ateÅŸ aÃ§tÄ± 7 Ã¶lÃ¼
Arakan'da polis protestocularÄ±n Ã¼zerine ateÅŸ aÃ§tÄ±: 7 Ã¶lÃ¼

Myanmar'Ä±n Arakan eyaletinde gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin, Arakan eyaletinde gÃ¶stericilerin Ã¼zerine ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu 7 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
KÄ±rgÄ±zistan 'KÄ±smen Ã¶zgÃ¼r' listesine girdi
KÄ±rgÄ±zistan 'KÄ±smen Ã¶zgÃ¼r' listesine girdi

Freedom House Ã–rgÃ¼tÃ¼ KÄ±rgÄ±zistan'Ä±n, Orta Asya'da kÄ±smen serbest olan tek Ã¼lke olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±
BabÃ¼r Camii'nin geleceÄŸi iÃ§in oylama devam ediyor
BabÃ¼r Camii'nin geleceÄŸi iÃ§in oylama devam ediyor

Hindu milliyetÃ§ilerinin 6 AralÄ±k 1992 tarihinde yÄ±ktÄ±klarÄ± BabÃ¼r Camii'nin yerine Ram tapÄ±naÄŸÄ± inÅŸa edilip edilmeyeceÄŸi tartÄ±ÅŸmalarÄ± mahkemelerde devam ederken diÄŸer yandan internet Ã¼zerinden kurulan bir sitede oylama iÅŸlemleri devam ediyor

Haberler

Katar ile BAE arasÄ±nda hava sahasÄ± gerginliÄŸi
Katar ile BAE arasÄ±nda hava sahasÄ± gerginliÄŸi

Katar ve S. Arabistan'dan "darbe giriÅŸimi" iddialarÄ±yla ilgili yalanlama
Katar ve S Arabistan'dan quot darbe giriÅŸimi quot iddialarÄ±yla ilgili

Katar: Diyalog yoluyla KÃ¶rfez krizini Ã§Ã¶zmek iÃ§in hazÄ±rÄ±z
Katar Diyalog yoluyla KÃ¶rfez krizini Ã§Ã¶zmek iÃ§in hazÄ±rÄ±z

Kuveyt'de hÃ¼kÃ¼met istifa etti
Kuveyt'de hÃ¼kÃ¼met istifa etti

Bahreyn'den Katar'a 'Ä°ran' suÃ§lamasÄ±
Bahreyn'den Katar'a 'Ä°ran' suÃ§lamasÄ±

Trump'tan Katar'a Camp David daveti
Trump'tan Katar'a Camp David daveti

KÃ¶rfez krizinin kazananÄ± Ä°srail
KÃ¶rfez krizinin kazananÄ± Ä°srail

Katar ile Kuveyt arasÄ±nda 'KÃ¶rfez krizi'ne Ã§Ã¶zÃ¼m arayÄ±ÅŸlarÄ±
Katar ile Kuveyt arasÄ±nda 'KÃ¶rfez krizi'ne Ã§Ã¶zÃ¼m arayÄ±ÅŸlarÄ±






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 