Ä°srail, Ã–ÄŸr.Ãœyesi Cemil Tekeli'yi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Tekeli'nin eÅŸi ve Ã§ocuklarÄ±yla ile UluslararasÄ± HukukÃ§ular BirliÄŸi, HukukÃ§ular DerneÄŸi, MAZLUMDER, HukukÃ§u KadÄ±nlar DerneÄŸi, TÃ¼rkiye Hukuk Platformu, UluslararasÄ± MÃ¼lteci HaklarÄ± DerneÄŸi, Anayasa HukukÃ§ularÄ± DerneÄŸi, Ä°HAK, YAÄ°DER, YeryÃ¼zÃ¼ AvukatlarÄ± DerneÄŸi ve Hukukun ÃœstÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ Platformu Ã¼yeleri Ã‡aÄŸlayan'daki Ä°stanbul Adalet SarayÄ± Ã¶nÃ¼nde bir araya geldi.
Burada grup adÄ±na aÃ§Ä±klama yapan avukat Emine YÄ±ldÄ±rÄ±m, KudÃ¼s ziyareti programÄ± sonunda Ä°stanbul'a dÃ¶nÃ¼ÅŸ Ã¶ncesi, Tel Aviv'de havalimanÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan akademisyen Tekeli'nin hukuka aykÄ±rÄ± bir ÅŸekilde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
YÄ±ldÄ±rÄ±m, bu durumun KudÃ¼s BaÅŸkonsolosluÄŸu, Tel Aviv BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi ve TÃ¼rkiye DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na bildirildiÄŸini anlatarak, "BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸimizin verdiÄŸi bilgiye gÃ¶re gece boyu sÃ¼ren giriÅŸimlerine raÄŸmen Cemil Tekeli'ye ulaÅŸmalarÄ± engellenmiÅŸ. YÃ¼z yÃ¼ze gÃ¶rÃ¼ÅŸme talepleri reddedilmiÅŸtir. Verilen tek bilgi 'terÃ¶r eylemi hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±' gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±dÄ±r. " dedi.
Gayri insani, onur kÄ±rÄ±cÄ± ve hukuku ihlal eden davranÄ±ÅŸarÄ±n Ä°srail'in devlet politikasÄ± haline geldiÄŸini dile getiren YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Bu muamelenin TÃ¼rkiye vatandaÅŸlarÄ±na yÃ¶nelik olarak her geÃ§en Ã¼n daha da aÄŸÄ±rlaÅŸarak devam ettiÄŸini gÃ¶zlemliyoruz. Nitekim gezide grubumuzun bir Ã¼yesi de Tel Aviv'de giriÅŸ esnasÄ±nda deport edilmiÅŸ, Ã§Ä±kÄ±ÅŸta ise grubumuzdan 6 kiÅŸi kenara ayrÄ±larak ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸ kodu 5 ile baÅŸlayan etiketlerle Ä°srail gÃ¼venliÄŸine tehdit oluÅŸturduklarÄ± gerekÃ§esiyle aÅŸaÄŸÄ±lanarak detayÄ± ve onur kÄ±rÄ±cÄ± bir aramaya maruz bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r"
YÄ±ldÄ±rÄ±m, ilmi Ã§alÄ±ÅŸmalardan baÅŸka hiÃ§bir faaliyeti olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± yakÄ±ndan bildikleri Tekeli'nin derhal serbest bÄ±ralÄ±rak, Ã¶zÃ¼r dilenmesi gerektiÄŸini sÃ¶yledi.
Ä°srail'de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Cemil Tekeli'nin eÅŸi Meryem Tekeli de havalimanÄ±na girdikten sonra baÅŸta kolaylÄ±kla geÃ§tiklerini anlatarak, "Ama son aÅŸamada gÃ¶revlilerin 'eÅŸinin pasaportuna cihaz okumasÄ± yapacaÄŸÄ±z siz uÃ§aÄŸa geÃ§in onu getireceÄŸiz' dediler. UÃ§akta bekledik eÅŸimi gÃ¶ndermediler. Sonra bize 'Siz gidin iÅŸlemlerden sonra bir sonraki uÃ§akla gÃ¶ndereceÄŸiz' dediler. Åžu ana kadar haber alamÄ±yoruz ondan. EÅŸim sadece bir akademisyen. Derhal serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz" diye konuÅŸtu.
Ukrayna enerji ÅŸirketi Naftogaz'Ä±n cazip fiyatla bu yÄ±ldan itibaren Rusya'dan yeniden doÄŸalgaz almaya baÅŸlayacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.
Ä°srail askeri mahkemesinin, "Hanzala Cesaret Ã–dÃ¼lÃ¼" sahibi Filistinli Ahed'in tutukluluk sÃ¼resini ocak ayÄ± sonuna kadar uzattÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Ä°ngiltere'de YalnÄ±zlÄ±ktan Sorumlu BakanlÄ±ÄŸÄ±n kurulduÄŸu ve hÃ¼kÃ¼metin, sivil toplum Ã¶rgÃ¼tleriyle Ã§alÄ±ÅŸarak yalnÄ±zlÄ±k ve sosyal izolasyonla mÃ¼cadele edeceÄŸi bildirildi
NATO'ya Ã¼ye Ã¼lkelerin genelkurmay baÅŸkanlarÄ±nÄ± BrÃ¼ksel'de bir araya getiren 178'inci NATO Askeri Komite ToplantÄ±sÄ± sona erdi.
GÃ¼ney ve Kuzey Kore sporcularÄ±, KÄ±ÅŸ OlimpiyatlarÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda aynÄ± bayrak altÄ±nda yÃ¼rÃ¼yecek
BatÄ± Afrika Ã¼lkesi Gana'da yeni lityum minerali keÅŸfedildiÄŸi bildirildi.
Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Gabriel, "Elbette TÃ¼rkiye ile yeniden daha iyi gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yapmaya niyetimiz var. Bu, TÃ¼rkiye'nin de Ã§Ä±karÄ±na, Almanya'nÄ±n ve Avrupa'nÄ±n da Ã§Ä±karÄ±na" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Tanklar ve zÄ±rhlÄ± askeri araÃ§lar sÄ±nÄ±rda hazÄ±r kÄ±ta beklerken, PYD paniÄŸe kapÄ±ldÄ±. Sivillere 'Afrin'i terk etmeyin baskÄ±sÄ± yapan Ã¶rgÃ¼tÃ¼n, aynÄ± zamanda ABD ile SDG adÄ± altÄ±nda ortaklÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± MÃ¼nbiÃ§â€™teki unsurlarÄ±nÄ± harekete geÃ§irdiÄŸi bildirildi
Ä°stanbul Medeniyet Ãœniversitesi Hukuk FakÃ¼ltesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Cemil Tekeli dÃ¼n KudÃ¼s ziyareti sonrasÄ±nda Ä°stanbul'a dÃ¶nerken Ä°srail tarafÄ±ndan Ben Gurion havaalanÄ±nda gÃ¶z altÄ±na alÄ±ndÄ±
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