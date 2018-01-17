14:27, 17 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

Ä°srail, Ã–ÄŸr.Ãœyesi Cemil Tekeli'yi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul Medeniyet Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Yrd. DoÃ§. Dr. Cemil Tekeli'nin Ä°srail'de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ± Ä°stanbul'da protesto edildi.

Tekeli'nin eÅŸi ve Ã§ocuklarÄ±yla ile UluslararasÄ± HukukÃ§ular BirliÄŸi, HukukÃ§ular DerneÄŸi, MAZLUMDER, HukukÃ§u KadÄ±nlar DerneÄŸi, TÃ¼rkiye Hukuk Platformu, UluslararasÄ± MÃ¼lteci HaklarÄ± DerneÄŸi, Anayasa HukukÃ§ularÄ± DerneÄŸi, Ä°HAK, YAÄ°DER, YeryÃ¼zÃ¼ AvukatlarÄ± DerneÄŸi ve Hukukun ÃœstÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ Platformu Ã¼yeleri Ã‡aÄŸlayan'daki Ä°stanbul Adalet SarayÄ± Ã¶nÃ¼nde bir araya geldi.

Burada grup adÄ±na aÃ§Ä±klama yapan avukat Emine YÄ±ldÄ±rÄ±m, KudÃ¼s ziyareti programÄ± sonunda Ä°stanbul'a dÃ¶nÃ¼ÅŸ Ã¶ncesi, Tel Aviv'de havalimanÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan akademisyen Tekeli'nin hukuka aykÄ±rÄ± bir ÅŸekilde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, bu durumun KudÃ¼s BaÅŸkonsolosluÄŸu, Tel Aviv BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi ve TÃ¼rkiye DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na bildirildiÄŸini anlatarak, "BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸimizin verdiÄŸi bilgiye gÃ¶re gece boyu sÃ¼ren giriÅŸimlerine raÄŸmen Cemil Tekeli'ye ulaÅŸmalarÄ± engellenmiÅŸ. YÃ¼z yÃ¼ze gÃ¶rÃ¼ÅŸme talepleri reddedilmiÅŸtir. Verilen tek bilgi 'terÃ¶r eylemi hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±' gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±dÄ±r. " dedi.

Gayri insani, onur kÄ±rÄ±cÄ± ve hukuku ihlal eden davranÄ±ÅŸarÄ±n Ä°srail'in devlet politikasÄ± haline geldiÄŸini dile getiren YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bu muamelenin TÃ¼rkiye vatandaÅŸlarÄ±na yÃ¶nelik olarak her geÃ§en Ã¼n daha da aÄŸÄ±rlaÅŸarak devam ettiÄŸini gÃ¶zlemliyoruz. Nitekim gezide grubumuzun bir Ã¼yesi de Tel Aviv'de giriÅŸ esnasÄ±nda deport edilmiÅŸ, Ã§Ä±kÄ±ÅŸta ise grubumuzdan 6 kiÅŸi kenara ayrÄ±larak ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸ kodu 5 ile baÅŸlayan etiketlerle Ä°srail gÃ¼venliÄŸine tehdit oluÅŸturduklarÄ± gerekÃ§esiyle aÅŸaÄŸÄ±lanarak detayÄ± ve onur kÄ±rÄ±cÄ± bir aramaya maruz bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r"

YÄ±ldÄ±rÄ±m, ilmi Ã§alÄ±ÅŸmalardan baÅŸka hiÃ§bir faaliyeti olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± yakÄ±ndan bildikleri Tekeli'nin derhal serbest bÄ±ralÄ±rak, Ã¶zÃ¼r dilenmesi gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

Â "EÅžÄ°M SADECE BÄ°R AKADEMÄ°SYEN"

Ä°srail'de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Cemil Tekeli'nin eÅŸi Meryem Tekeli de havalimanÄ±na girdikten sonra baÅŸta kolaylÄ±kla geÃ§tiklerini anlatarak, "Ama son aÅŸamada gÃ¶revlilerin 'eÅŸinin pasaportuna cihaz okumasÄ± yapacaÄŸÄ±z siz uÃ§aÄŸa geÃ§in onu getireceÄŸiz' dediler. UÃ§akta bekledik eÅŸimi gÃ¶ndermediler. Sonra bize 'Siz gidin iÅŸlemlerden sonra bir sonraki uÃ§akla gÃ¶ndereceÄŸiz' dediler. Åžu ana kadar haber alamÄ±yoruz ondan. EÅŸim sadece bir akademisyen. Derhal serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz" diye konuÅŸtu.