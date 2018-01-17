14:35, 17 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

PaniÄŸe kapÄ±lan PYD, MÃ¼nbiÃ§â€™te harekete geÃ§ti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

PYD/PKK,Â TÃ¼rk SilahlÄ± KuvvetlerininÂ AfrinÂ Ã¼zerindeki baskÄ±sÄ±nÄ± azaltmak amacÄ±yla MÃ¼nbiÃ§â€™teki unsurlarÄ±yla yÄ±ÄŸÄ±nak yapmaya baÅŸladÄ±.

AA'nÄ±n MÃ¼nbiÃ§â€™teki gÃ¼venilir yerel kaynaklardan aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye gÃ¶re, PYD/PKKÂ FÄ±rat Nehriâ€™nin batÄ±sÄ±nda yer alan ilÃ§ede geniÅŸ yÄ±ÄŸÄ±naklar yapÄ±yor.

Ä°Ã§lerinde ABDâ€™nin verdiÄŸi zÄ±rhlÄ± araÃ§larÄ±n da bulunduÄŸu yaklaÅŸÄ±k 400 araÃ§lÄ±k konvoy, MÃ¼nbiÃ§ merkezine geldi. AraÃ§lar ve taÅŸÄ±dÄ±klarÄ± terÃ¶ristler daha sonra ilÃ§enin iki noktasÄ±na gÃ¶nderildi.

YÄ±ÄŸÄ±naklardan ilki, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± bÃ¶lgesinin gÃ¼neydoÄŸu hattÄ±nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda yer alan Arima beldesi ile LÃ¼bnani Ã‡iftliÄŸiâ€™ne yapÄ±ldÄ±.

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼, ikinci yÄ±ÄŸÄ±naÄŸÄ±nÄ±, MÃ¼nbiÃ§â€™in gÃ¼neyindeki Silo bÃ¶lgesinde yapÄ±yor. Siloâ€™daki yÄ±ÄŸÄ±naÄŸÄ±n, Ã¶rgÃ¼t ile BeÅŸÅŸar Esed rejiminin arasÄ±ndaki sÄ±nÄ±rÄ± oluÅŸturan hatta yapÄ±lmasÄ±, Afrinâ€™e takviye unsur gÃ¶nderileceÄŸi ÅŸeklinde deÄŸerlendiriliyor. MÃ¼nbiÃ§â€™in Afrin ile doÄŸrudan fiziki temasÄ± bulunmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in, terÃ¶ristlerin rejim kontrolÃ¼ndeki alandan sevk edilmesi gerekiyor.

MÃœNBÄ°Ã‡â€™TEKÄ° ABD ETKÄ°SÄ°

MÃ¼nbiÃ§, ABDâ€™nin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž karÅŸÄ±sÄ±nda verdiÄŸi destekle PYD/PKK tarafÄ±ndan ele geÃ§irilmiÅŸti. ABD yÃ¶netimi TÃ¼rkiyeâ€™ye, DEAÅžâ€™Ä±n Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±ndan sonra Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ilÃ§eyi terk edeceÄŸi gÃ¼vencesini vermiÅŸ ancak sÃ¶zÃ¼nde durmamÄ±ÅŸtÄ±.

ABD, TÃ¼rkiyeâ€™nin yoÄŸun uyarÄ±larÄ±na raÄŸmen Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ilÃ§ede varlÄ±k gÃ¶stermediÄŸini savunmaya devam etmiÅŸti.

Amerikan yÃ¶netimi, Suriyeâ€™de SDG adÄ±nÄ± kullanan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKKâ€™yÄ± mÃ¼ttefiki olarak niteliyor ve MÃ¼nbiÃ§â€™teki unsurlarÄ± SDG gÃ¼cÃ¼ olarak kabul ediyor.

Esed rejimi, Temmuz 2012'de Afrin'i Ã§atÄ±ÅŸmadan PYD/PKKâ€™ya devretti. Ä°lÃ§e, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n iÃ§ savaÅŸ boyunca en fazla yuvalandÄ±ÄŸÄ± alanlardan oldu. CoÄŸrafi yÃ¼kseltileri nedeniyle Kilis'in merkezi ve Hatay'Ä±n Ã¶nemli bÃ¶lÃ¼mÃ¼ Afrin'deki Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ateÅŸ menzilinde kalÄ±yor. Ã–rgÃ¼t uzun yÄ±llardÄ±r Amanos DaÄŸlarÄ±'nÄ± Suriye'den TÃ¼rkiye'ye sÄ±zmak iÃ§in kullanÄ±yor. PYD/PKK, Suriye'nin kuzeybatÄ±sÄ±ndan Akdeniz'e Ã§Ä±kmak iÃ§in de Afrin'e bel baÄŸlÄ±yor. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼, Afrin Ã¼zerinden FÄ±rat KalkanÄ± ve Ä°dlib Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bÃ¶lgesini de tehdit ediyor.

SÄ°VÄ°LLERÄ° KALKAN OLARAK KULLANMAYI DA AMAÃ‡LAYAN TERÃ–RÄ°STLER, KENTTEKÄ° BÄ°NALARA YERLEÅžTÄ°

TÃ¼rkiye, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'yla terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä± sÄ±nÄ±rÄ±ndan uzaklaÅŸtÄ±rÄ±p, PYD/PKK'nÄ±n iÅŸgalini sÄ±nÄ±r hattÄ± boyuna yaymasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§tikten sonra hedefin Afrin olduÄŸunu aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Ã¶nceki gÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "TSK, en kÄ±sa sÃ¼rede Afrin ve MÃ¼nbiÃ§ meselesini Allah'Ä±n izniyle halledecektir. HazÄ±rlÄ±klarÄ±mÄ±z tamamlanmÄ±ÅŸtÄ±r harekat her an baÅŸlayabilir." demiÅŸti.

PaniÄŸe kapÄ±lan Ã¶rgÃ¼t, unsurlarÄ±nÄ± gizlemek iÃ§in Afrinâ€™i Ã§evreleyen yÃ¼ksek daÄŸlarÄ±n iÃ§lerine aÃ§Ä±lan ve mukavemeti yÃ¼ksek askeri sÄ±ÄŸÄ±naklara yÃ¶neldi. PYD/PKK'lÄ± terÃ¶ristler ayrÄ±ca Ã¶rgÃ¼tÃ¼n askeri noktalarÄ± arasÄ±nda gidiÅŸ geliÅŸ imkanÄ± saÄŸlayan Ã¼stÃ¼ kapalÄ± hendeklere gizlendi. Sivilleri kalkan olarak kullanmayÄ± da amaÃ§layan terÃ¶ristler, kentteki binalara da yerleÅŸti.

TÃ¼rkiye-Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n yÃ¼zde 65'i PYD/PKK'nÄ±n iÅŸgali altÄ±nda bulunuyor.Â