14:59, 17 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

Isparta YalvaÃ§'ta CASA tipi eÄŸitim uÃ§aÄŸÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼, 3 ÅŸehit

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Isparta Valisi Åžehmus GÃ¼naydÄ±n,Â eÄŸitim uÃ§uÅŸu yapan Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±na ait uÃ§aÄŸÄ±n YalvaÃ§ ilÃ§esinin KaÅŸÄ±kara bÃ¶lgesinde dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, Ã¼Ã§ askerin ÅŸehit olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

Vali GÃ¼naydÄ±n, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â YalvaÃ§'Ä±n YukarÄ± KaÅŸÄ±kara KÃ¶yÃ¼ yakÄ±nlarÄ±nda eÄŸitim uÃ§uÅŸu yapan uÃ§aÄŸÄ±n henÃ¼z belirlenemeyen nedenle dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti.

GÃ¼naydÄ±n, "Maalesef 3 ÅŸehidimiz var.Â Bu eÄŸitim uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n ne ÅŸekilde dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ne dair bilgi henÃ¼z yok. TÃ¼rk Hava Kuvvetlerimizden bir helikopter de olay yerine intikal etmiÅŸ durumda. Zaten biz de bu bilgileri kendilerinden aldÄ±k. Milletimizin baÅŸÄ± saÄŸ olsun." diye konuÅŸtu.