15:31, 17 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

"Hidroelektrik santraller nehirleri kurutmaz"

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, hidroelektrik santrallerin (HES) nehirleri kurutmadÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, "Hidroelektrik santraller suyu, enerjisini aldÄ±ktan sonra olduÄŸu gibi dere yataÄŸÄ±na bÄ±rakÄ±r. Bu esnada su azalmaz ya da kirlenmez." deÄŸerlendirmesinde bulunuldu.

BakanlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, bugÃ¼n bazÄ± basÄ±n yayÄ±n organlarÄ±nda TÃ¼rkiye'deki HES'lerin kuraklÄ±ÄŸa yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ±na dair gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmayan bazÄ± iddialarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

SÃ¶z konusu haberlerdeki iddialarÄ±n aksine baraj ve HES'lerin kurak periyotlar sonucunda ortaya Ã§Ä±kan su kÄ±sÄ±tÄ±nÄ± telafi etmede hayati Ã¶neme sahip tesisler olduÄŸu vurgulanan aÃ§Ä±klama, "2017 yÄ±lÄ± Ã¼lkemizde son 44 yÄ±lÄ±n en kurak yÄ±lÄ± olarak kayÄ±tlara geÃ§miÅŸtir. Toplam depolama kapasitesi 168 milyar metrekÃ¼pÃ¼ bulan baraj ve hidroelektrik santraller sayesinde kuraklÄ±ÄŸÄ±n etkileri vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za hissettirilmemiÅŸtir." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

Hidroelektrik santraller tarafÄ±ndan 2017'de 53 milyar kilovat saat elektrik enerjisi elde edildiÄŸi ve milli ekonomiye yÄ±lda 8,7 milyar lira katkÄ± saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± vurgulanan aÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:

"Ãœlkemizde iÅŸletmede olan hidroelektrik santraller vasÄ±tasÄ±yla Ã¼retilen enerji ile yÄ±lda 15 milyar lira doÄŸalgaz ithalatÄ±ndan tasarruf edilmekte ve bu kaynak yurt iÃ§i yatÄ±rÄ±mlara yÃ¶nlendirilmektedir. YaÄŸÄ±ÅŸlÄ± dÃ¶nemlerde suyu depolayan baraj ve hidroelektrik santraller bu bakÄ±mdan gÄ±da ve enerji arz gÃ¼venliÄŸimizin teminatÄ±dÄ±r. Hidroelektrik santrallerin depolama Ã¶zelliÄŸi sayesinde bÃ¶lgede yaÅŸanmasÄ± muhtemel feyezanlarÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilmektedir. Herhangi bir hidroelektrik santralin olmadÄ±ÄŸÄ± havzalarda feyezanlarÄ±n etkileri daha yÄ±kÄ±cÄ± olmuÅŸtur.

Hidroelektrik santraller nehirleri kurutmazlar. Hidroelektrik santraller suyu, enerjisini aldÄ±ktan sonra olduÄŸu gibi dere yataÄŸÄ±na bÄ±rakÄ±r. Bu esnada su azalmaz ya da kirlenmez. Dere yataÄŸÄ±na bÄ±rakÄ±lan su, canlÄ± hayatÄ±n devamÄ± iÃ§in gerekli olan miktardÄ±r ve kesintisiz bir ÅŸekilde dere yataÄŸÄ±na bÄ±rakÄ±lmasÄ± ilgili mercilerin gÃ¶zetiminde saÄŸlanÄ±r. Bu suyun dere yataÄŸÄ±na bÄ±rakÄ±lÄ±p bÄ±rakÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n takibi suyun Ã§evrildiÄŸi noktada kurulan ve anlÄ±k olarak izlenebilen akÄ±m gÃ¶zlem istasyonlarÄ± (AGÄ°) vasÄ±tasÄ±yla yapÄ±lmaktadÄ±r."

Hidroelektrik santrallerin Ã§alÄ±ÅŸma sisteminde bilinmesi gereken en Ã¶nemli unsurun suyun gÃ¼cÃ¼nden yararlanÄ±lmasÄ± olduÄŸu belirtilen aÃ§Ä±klamada, dereler Ã¼zerinde inÅŸa edilen nehir tipi HES'lerin, suyun doÄŸal akÄ±ÅŸÄ±ndan faydalanÄ±larak elektrik Ã¼rettiÄŸi kaydedildi.

Nehir tipi HES'lerin bÃ¼yÃ¼k miktarda suya ihtiyaÃ§ duymadÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Bu husus 'Ã§evre dostu' olarak tanÄ±mlanmalarÄ±nÄ±n temel sebebidir. Netice itibariyle hidroelektrik santraller Ã¼lkemizdeki temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarÄ±mÄ±z arasÄ±nda yer almakta bu konuda tabiata herhangi bir olumsuz etkisi olmamasÄ± iÃ§in gerekli hassasiyet gÃ¶sterilmektedir." deÄŸerlendirilmesinde bulunuldu.

TÃ¼rkiye'nin su kaynaklarÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan zengin bir Ã¼lke olmadÄ±ÄŸÄ± vurgulanan aÃ§Ä±klamada, "Ãœlkemizdeki 25 havzanÄ±n birkaÃ§Ä± haricindeki havzalarda su kaynaklarÄ± genel olarak sulama suyu ve iÃ§me suyu temininde kullanÄ±lmaktadÄ±r. DoÄŸu Karadeniz ve Ã‡oruh havzalarÄ±nda su kullanÄ±mlarÄ±, arazi ve iklim yapÄ±sÄ±, yaÄŸÄ±ÅŸ rejiminin iyi olmasÄ± ve kÄ±sa mesafede yÃ¼ksek dÃ¼ÅŸÃ¼lerin saÄŸlanabilmesi aÃ§Ä±sÄ±ndan hem baraj hem de nehir tipi santraller iÃ§in en uygun yerlerdir." ifadesine yer verildi.