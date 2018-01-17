15:44, 17 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

MGK toplandÄ±





Milli GÃ¼venlik Kurulu, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Milli GÃ¼venlik Kurulu (MGK), CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplandÄ±. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde gerÃ§ekleÅŸtirilen toplantÄ±, saat 15.20'de baÅŸladÄ±. YÄ±lÄ±n ilk MGK toplantÄ±sÄ±nda, iÃ§ ve dÄ±ÅŸ geliÅŸmelerin gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmesi, OHAL'in uzatÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde tavsiye kararÄ± alÄ±nmasÄ± ve Afrin konusunun gÃ¼ndeme gelmesi bekleniyor.

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