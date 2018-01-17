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GÃ¼ncelleme: 19:44, 17 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

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MGK toplantÄ±sÄ± sona erdi
MGK toplantÄ±sÄ± sona erdi

CumhurbaÅŸkanÄ± baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda saat 15.20'de baÅŸlayan MGK toplantÄ±sÄ±nÄ±n sona erdiÄŸi bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸanÂ baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda saat 15.20'de baÅŸlayan Milli GÃ¼venlik Kurulu (MGK) toplantÄ±sÄ±, sona erdi.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde yapÄ±lan toplantÄ±, 4 saat 20 dakika sÃ¼rdÃ¼.

YÄ±lÄ±n ilk MGK toplantÄ±sÄ±nda, iÃ§ ve dÄ±ÅŸ geliÅŸmelerin gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmesi,Â OHAL'in uzatÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde tavsiye kararÄ± alÄ±nmasÄ± veÂ AfrinÂ konusunun gÃ¼ndeme gelmesi bekleniyordu.



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