GÃ¼ncelleme: 19:44, 17 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

MGK toplantÄ±sÄ± sona erdi





CumhurbaÅŸkanÄ± baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda saat 15.20'de baÅŸlayan MGK toplantÄ±sÄ±nÄ±n sona erdiÄŸi bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸanÂ baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda saat 15.20'de baÅŸlayan Milli GÃ¼venlik Kurulu (MGK) toplantÄ±sÄ±, sona erdi. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde yapÄ±lan toplantÄ±, 4 saat 20 dakika sÃ¼rdÃ¼. YÄ±lÄ±n ilk MGK toplantÄ±sÄ±nda, iÃ§ ve dÄ±ÅŸ geliÅŸmelerin gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmesi,Â OHAL'in uzatÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde tavsiye kararÄ± alÄ±nmasÄ± veÂ AfrinÂ konusunun gÃ¼ndeme gelmesi bekleniyordu.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.