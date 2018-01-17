VeznedarÄ±n 10 bin avroluk dalgÄ±nlÄ±ÄŸÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Kayseri'de bir dÃ¶viz bÃ¼rosu Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nca kendilerine fazladan verilen 10 bin avro deÄŸerindeki TÃ¼rk LirasÄ±nÄ± alan 3 mÃ¼ÅŸteri, bu parayÄ± polise teslim etti.
AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, KazancÄ±lar Ã‡arÅŸÄ±sÄ±'nda faaliyet gÃ¶steren bir dÃ¶viz bÃ¼rosunda veznedar olarak Ã§alÄ±ÅŸan Ahmet Aksu'nun (55), dÃ¶viz bozmaya gelen mÃ¼ÅŸterilere fazladan Ã¶deme yapmasÄ±nÄ±n basÄ±na yansÄ±manÄ±n ardÄ±ndan, yakÄ±nlarÄ±nÄ±n haber vermesi Ã¼zerine olaydan haberdar olan mÃ¼ÅŸteriler, polise giderek fazladan aldÄ±ÄŸÄ± parayÄ± geri verdi.
DÃ¶viz bÃ¼rosu sahibi Bekir Berk de gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã¶rnek davranÄ±ÅŸlarÄ±ndan dolayÄ± mÃ¼ÅŸterilere teÅŸekkÃ¼r etti.
Ã–nceki gÃ¼n meydana gelen olayÄ±n ardÄ±ndan, parayÄ± alanlarÄ±n kÃ¶tÃ¼ niyetli olmadÄ±klarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼kleri iÃ§in hemen polise haber vermediklerini belirten Berk, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"Ã‡alÄ±ÅŸanÄ±mÄ±zÄ±n birisi 10 bin avro fazla Ã¶deme yapmÄ±ÅŸ. Ä°nceleme yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda arkadaÅŸlarÄ±n bunu bilinÃ§li olarak yapmadÄ±ÄŸÄ±na karar verdik. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri incelediÄŸimizde bu arkadaÅŸlarÄ±n bÃ¼yÃ¼k ihtimalle gurbetÃ§i olduÄŸunu tahmin ettik. Hatta o gÃ¼n emniyete filan da haber vermedik. Bir gÃ¼n kadar bekledik. Bunlar akÅŸam hesap yapÄ±p farkÄ±na varÄ±rlar, duyarlÄ± olurlar diye bekledik. Gelmeyince de saÄŸ olsunlar gazeteci arkadaÅŸlarÄ±n yoÄŸun ilgisiyle de hatta bir canlÄ± yayÄ±nda bu iÅŸ neticelendi. DuyduÄŸumuza gÃ¶re bir mÃ¼ÅŸterinin Fransa'da yaÅŸayan kÄ±z kardeÅŸi izlemiÅŸ ve kardeÅŸini aramÄ±ÅŸ. Onlar da o an farkÄ±nda olmuÅŸlar. Åžu an arkadaÅŸlarÄ±n emniyette olduÄŸunu ve parayÄ± da teslim edeceklerini Ã¶ÄŸrendik. Kendilerine ÅŸimdiden duyarlÄ± olduklarÄ± iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ediyoruz."
Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki birliklere takviye amaÃ§lÄ± gÃ¶nderilen 20 tank Hatay'a geldi
FETÃ–'nÃ¼n KPSS hÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin iptal edilen Temmuz 2010 KPSS davalarÄ±nda 4 sanÄ±k, 6 yÄ±l 3'er ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±. Mahkeme heyeti, sanÄ±klardan birine 366 bin, diÄŸerine de 321 bin lira adli para cezasÄ±na karar verdi.
Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ±, kar altÄ±nda kedisiyle evsiz kalan 83 yaÅŸÄ±ndaki Ali MeÅŸe'ye gerekli desteÄŸin verilmesi iÃ§in devreye girdi
Edirne'de yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan yurtdÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmaya Ã§alÄ±ÅŸan yabancÄ± uyruklu 25 kiÅŸi yakalandÄ±.
Hatay, Adana, Osmaniye, Kilis, ÅžanlÄ±urfa, BingÃ¶l ve Gaziantep'te Ã§ok kuvvetli ve ÅŸiddetli saÄŸanak, Erzincan, ElazÄ±ÄŸ, Tunceli, AdÄ±yaman, Malatya, ElazÄ±ÄŸ ve KahramanmaraÅŸ'ta kuvvetli saÄŸanak ve kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bekleniyor
Kayseri'de bir dÃ¶viz bÃ¼rosu Ã§alÄ±ÅŸanÄ± tarafÄ±ndan kendilerine fazladan verilen 10 bin avro karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± TÃ¼rk LirasÄ±nÄ± alan 3 mÃ¼ÅŸteri, parayÄ± polise teslim etti
Isparta YalvaÃ§'ta CASA tipi eÄŸitim uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸmesi sonucu 3 asker ÅŸehit oldu
Eski Ä°stanbul Baro BaÅŸkanÄ± Ãœmit Kocasakal, CHP'nin 3-4 Åžubat'ta yapacaÄŸÄ± 36. OlaÄŸan KurultayÄ±'nda Genel BaÅŸkan adayÄ± olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±
Ehliyet alacak adaylarÄ±n direksiyon uygulama sÄ±nav deÄŸerlendirmeleri, Ankara'da pilot bÃ¶lgede tablet bilgisayarlarla yapÄ±lmaya baÅŸlandÄ±.
BeÅŸtepe Millet Kongre ve KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde gerÃ§ekleÅŸtirilen ve CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n eÅŸi Emine ErdoÄŸan ile katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± "Kut'Ã¼l Amare" dizisinin tanÄ±tÄ±mÄ±nda, dizinin ilk bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n gÃ¶sterimi gerÃ§ekleÅŸtirildi
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, "NATO'nun sÄ±nÄ±rlarÄ±, TÃ¼rkiye'nin gÃ¼ney sÄ±nÄ±rlarÄ±dÄ±r. NATO'nun sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± korumak, terÃ¶r gruplarÄ±na mÄ± kaldÄ±? Biz kendi sÄ±nÄ±rÄ±mÄ±zÄ± koruruz." dedi.
AA ekibi, Kilis'e baÄŸlÄ± AkÃ§abaÄŸlar ve DemirÄ±ÅŸÄ±k kÃ¶ylerinden,PYD/PKK'nÄ±n iÅŸgali altÄ±nda bulunan Afrin'deki deÄŸiÅŸiklikleri izledi.
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, "PKKâ€™nÄ±n bir uzantÄ±sÄ± olduÄŸu aÃ§Ä±k delillerle ispatlanmÄ±ÅŸ olan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ YPG'nin 'operasyonel ortak' adÄ± altÄ±nda desteklenmesi ve silahlandÄ±rÄ±lmasÄ±na mÃ¼saade edemeyiz ve etmeyeceÄŸiz." dedi.
Trabzon'da pistten Ã§Ä±kan uÃ§aÄŸÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in uzman ekiplerce baÅŸlatÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Ä°nÅŸallah yarÄ±n Ã¶bÃ¼r gÃ¼n, kÄ±sa bir sÃ¼re iÃ§inde Afrin ve MÃ¼nbiÃ§'ten baÅŸlayarak Suriye'deki diÄŸer terÃ¶r yuvalarÄ±nÄ± da birer birer daÄŸÄ±tacaÄŸÄ±z." dedi. ErdoÄŸan, olasÄ± Afrin operasyonunun Suriyeli muhalif unsurlarla birlikte yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.