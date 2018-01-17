15:56, 17 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

VeznedarÄ±n 10 bin avroluk dalgÄ±nlÄ±ÄŸÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kayseri'de bir dÃ¶viz bÃ¼rosu Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nca kendilerine fazladan verilen 10 bin avro deÄŸerindeki TÃ¼rk LirasÄ±nÄ± alan 3 mÃ¼ÅŸteri, bu parayÄ± polise teslim etti.

AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, KazancÄ±lar Ã‡arÅŸÄ±sÄ±'nda faaliyet gÃ¶steren bir dÃ¶viz bÃ¼rosunda veznedar olarak Ã§alÄ±ÅŸan Ahmet Aksu'nun (55), dÃ¶viz bozmaya gelen mÃ¼ÅŸterilere fazladan Ã¶deme yapmasÄ±nÄ±n basÄ±na yansÄ±manÄ±n ardÄ±ndan, yakÄ±nlarÄ±nÄ±n haber vermesi Ã¼zerine olaydan haberdar olan mÃ¼ÅŸteriler, polise giderek fazladan aldÄ±ÄŸÄ± parayÄ± geri verdi.

DÃ¶viz bÃ¼rosu sahibi Bekir Berk de gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã¶rnek davranÄ±ÅŸlarÄ±ndan dolayÄ± mÃ¼ÅŸterilere teÅŸekkÃ¼r etti.

Ã–nceki gÃ¼n meydana gelen olayÄ±n ardÄ±ndan, parayÄ± alanlarÄ±n kÃ¶tÃ¼ niyetli olmadÄ±klarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼kleri iÃ§in hemen polise haber vermediklerini belirten Berk, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Ã‡alÄ±ÅŸanÄ±mÄ±zÄ±n birisi 10 bin avro fazla Ã¶deme yapmÄ±ÅŸ. Ä°nceleme yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda arkadaÅŸlarÄ±n bunu bilinÃ§li olarak yapmadÄ±ÄŸÄ±na karar verdik. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri incelediÄŸimizde bu arkadaÅŸlarÄ±n bÃ¼yÃ¼k ihtimalle gurbetÃ§i olduÄŸunu tahmin ettik. Hatta o gÃ¼n emniyete filan da haber vermedik. Bir gÃ¼n kadar bekledik. Bunlar akÅŸam hesap yapÄ±p farkÄ±na varÄ±rlar, duyarlÄ± olurlar diye bekledik. Gelmeyince de saÄŸ olsunlar gazeteci arkadaÅŸlarÄ±n yoÄŸun ilgisiyle de hatta bir canlÄ± yayÄ±nda bu iÅŸ neticelendi. DuyduÄŸumuza gÃ¶re bir mÃ¼ÅŸterinin Fransa'da yaÅŸayan kÄ±z kardeÅŸi izlemiÅŸ ve kardeÅŸini aramÄ±ÅŸ. Onlar da o an farkÄ±nda olmuÅŸlar. Åžu an arkadaÅŸlarÄ±n emniyette olduÄŸunu ve parayÄ± da teslim edeceklerini Ã¶ÄŸrendik. Kendilerine ÅŸimdiden duyarlÄ± olduklarÄ± iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ediyoruz."