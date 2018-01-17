16:14, 17 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

Meteorolojiden kuvvetli saÄŸanak ve kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± uyarÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Meteorolojiden, Hatay, Adana, Osmaniye, Kilis, ÅžanlÄ±urfa, BingÃ¶l ve Gaziantep'te Ã§ok kuvvetli ve ÅŸiddetli saÄŸanak, Erzincan, ElazÄ±ÄŸ, Tunceli, AdÄ±yaman, Malatya, ElazÄ±ÄŸ ve KahramanmaraÅŸ'ta kuvvetli saÄŸanak ve kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, yarÄ±n KahramanmaraÅŸ ve Hatay Ã§evrelerinde beklenen yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n Ã§ok kuvvetli, yer yer ÅŸiddetli saÄŸanak, KahramanmaraÅŸ'Ä±n kuzey ilÃ§elerinde ise yoÄŸun kar ÅŸeklinde olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.

Adana Ã§evresinde yarÄ±n saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n kuvvetli, doÄŸu ilÃ§elerinde Ã§ok kuvvetli, yer yer ÅŸiddetli olmasÄ± bekleniyor.

Osmaniye Ã§evresinde yarÄ±n saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n cuma sabah saatlerine kadar Ã§ok kuvvetli, yer yer ÅŸiddetli olmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

AdÄ±yaman Ã§evresinde yarÄ±n yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n Ã§ok kuvvetli, yer yer ÅŸiddetli saÄŸanak, kentin kuzey ilÃ§elerinde ise yoÄŸun kar ÅŸeklinde olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.

Gaziantep Ã§evresinde yarÄ±n baÅŸlayacak saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n cuma sabah saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer Ã§ok kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

Kilis Ã§evresinde yarÄ±n beklenen saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanaÄŸÄ±n kuvvetli olmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

ÅžanlÄ±urfa Ã§evresinde ise yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n yarÄ±ndan cuma Ã¶ÄŸle saatlerine kadar yer yer kuvvetli olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.

Malatya Ã§evresinde saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, yarÄ±n Ã¶ÄŸle saatlerinden cuma Ã¶ÄŸleye kadar Ã§ok kuvvetli, yer yer ÅŸiddetli olmasÄ±, kuzey ilÃ§elerinde ve yÃ¼kseklerde ise tipi ÅŸeklinde yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

ElazÄ±ÄŸ Ã§evresinde yarÄ±n Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra kuvvetli, yer yer Ã§ok kuvvetli yaÄŸmur ve saÄŸanak, yÃ¼kseklerde ve gece saatlerinden sonra il genelinde tipi ÅŸeklinde yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bekleniyor.

Erzincan Ã§evresinde, Ã¶zellikle akÅŸam saatlerinden sonra kuvvetli rÃ¼zgarla birlikte tipi ÅŸeklinde kuvvetli ve yer yer yoÄŸun kar, Tunceli Ã§evresinde kuvvetli rÃ¼zgarla birlikte tipi ÅŸeklinde yoÄŸun kar, BingÃ¶l Ã§evresinde yarÄ±ndan cuma Ã¶ÄŸle saatlerine kadar kuvvetli rÃ¼zgarla birlikte tipi ÅŸeklinde yoÄŸun kar Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

ElazÄ±ÄŸ Ã§evresinde ise yarÄ±n Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra kuvvetli, yer yer Ã§ok kuvvetli yaÄŸmur ve saÄŸanak, yÃ¼kseklerde ve gece saatlerinden sonra il genelinde tipi ÅŸeklinde yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± olmasÄ± bekleniyor.

VatandaÅŸlarÄ±n ani sel, su baskÄ±nÄ±, yÄ±ldÄ±rÄ±m, kuvvetli rÃ¼zgar, buzlanma ve don olayÄ± gibi yaÅŸanabilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olmalarÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu.