16:33, 17 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

Hubble'den yeni galaksi kÃ¼mesi





Hubble, 3 katrilyon GÃ¼neÅŸ kÃ¼tlesinde galaksi kÃ¼mesini gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Amerikan HavacÄ±lÄ±k ve Uzay AjansÄ±nÄ±n (NASA) Hubble Uzay Teleskobu, 3 katrilyon GÃ¼neÅŸ'in kÃ¼tlesine sahip galaksi kÃ¼mesini kayda aldÄ±. NASA'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, teleskobun, DÃ¼nya'dan yaklaÅŸÄ±k 9,7 milyar Ä±ÅŸÄ±k yÄ±lÄ± uzakta, 3 katrilyon GÃ¼neÅŸ'in kÃ¼tlesine sahip galaksi kÃ¼mesini gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lediÄŸi bildirildi. AÃ§Ä±klamada, "ACT-CLJ0102-4915" isimli kÃ¼menin evrende ÅŸimdiye kadar keÅŸfedilen en parlak, en bÃ¼yÃ¼k ve en sÄ±cak galaksi kÃ¼mesi olduÄŸu kaydedildi. NASA'nÄ±n Avrupa Uzay AjansÄ± ve Uzay Teleskobu Bilim EnstitÃ¼sÃ¼ ile ortaklaÅŸa geliÅŸtirdiÄŸi Hubble Uzay Teleskobu, 1990'dan bu yana dÃ¼nya yÃ¶rÃ¼ngesinde uzay gÃ¶zlemleri yapÄ±yor.

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