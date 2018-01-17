17:12, 17 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

Kuzey ve GÃ¼ney Kore tek bayrak altÄ±nda yÃ¼rÃ¼yecek





GÃ¼ney ve Kuzey Kore sporcularÄ±, KÄ±ÅŸ OlimpiyatlarÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda aynÄ± bayrak altÄ±nda yÃ¼rÃ¼yecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi GÃ¼ney Kore ile Kuzey Kore'den sporcularÄ±n PyeongChang'da dÃ¼zenlenecek 2018 KÄ±ÅŸ OlimpiyatlarÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda tek bayrak altÄ±nda yÃ¼rÃ¼yeceÄŸi bildirildi. Yonhap'Ä±n haberine gÃ¶re, iki Ã¼lke arasÄ±ndaki sÄ±nÄ±rda bulunan Panmunjom kÃ¶yÃ¼nde gÃ¶rÃ¼ÅŸen yetkililer, oyunlarÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda dÃ¼zenlenecek geÃ§it tÃ¶reninde, sporcularÄ±n "BirleÅŸik Kore" bayraÄŸÄ± altÄ±nda yÃ¼rÃ¼mesinin kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Ä°ki Ã¼lkenin ortak bir kadÄ±n hokey takÄ±mÄ± kuracaÄŸÄ±nÄ± da belirten yetkililer, ayrÄ±ca Kuzey Kore'nin PyeongChang'a 230 kiÅŸilik tezahÃ¼rat ekibi ile 30 kiÅŸilik tekvando gÃ¶steri grubu gÃ¶ndereceÄŸini ifade etti. Koreler, 9-25 Åžubat tarihlerinde dÃ¼zenlenecek Olimpiyatlar Ã¶ncesi, Kuzey Kore'nin doÄŸusundaki Kumgang DaÄŸÄ±'nda ortak kÃ¼ltÃ¼rel etkinlik ve Masikryong Kayak Merkezi'nde ortak antrenman da dÃ¼zenleyecek. GÃ¼ney Kore ile Kuzey Kore, iki yÄ±llÄ±k aranÄ±n ardÄ±ndan KÄ±ÅŸ OlimpiyatlarÄ± vesilesiyle yeniden Ã¼st dÃ¼zey gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

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