Kuzey ve GÃ¼ney Kore tek bayrak altÄ±nda yÃ¼rÃ¼yecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
GÃ¼ney Kore ile Kuzey Kore'den sporcularÄ±n PyeongChang'da dÃ¼zenlenecek 2018 KÄ±ÅŸ OlimpiyatlarÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda tek bayrak altÄ±nda yÃ¼rÃ¼yeceÄŸi bildirildi.
Yonhap'Ä±n haberine gÃ¶re, iki Ã¼lke arasÄ±ndaki sÄ±nÄ±rda bulunan Panmunjom kÃ¶yÃ¼nde gÃ¶rÃ¼ÅŸen yetkililer, oyunlarÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda dÃ¼zenlenecek geÃ§it tÃ¶reninde, sporcularÄ±n "BirleÅŸik Kore" bayraÄŸÄ± altÄ±nda yÃ¼rÃ¼mesinin kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Ä°ki Ã¼lkenin ortak bir kadÄ±n hokey takÄ±mÄ± kuracaÄŸÄ±nÄ± da belirten yetkililer, ayrÄ±ca Kuzey Kore'nin PyeongChang'a 230 kiÅŸilik tezahÃ¼rat ekibi ile 30 kiÅŸilik tekvando gÃ¶steri grubu gÃ¶ndereceÄŸini ifade etti.
Koreler, 9-25 Åžubat tarihlerinde dÃ¼zenlenecek Olimpiyatlar Ã¶ncesi, Kuzey Kore'nin doÄŸusundaki Kumgang DaÄŸÄ±'nda ortak kÃ¼ltÃ¼rel etkinlik ve Masikryong Kayak Merkezi'nde ortak antrenman da dÃ¼zenleyecek.
GÃ¼ney Kore ile Kuzey Kore, iki yÄ±llÄ±k aranÄ±n ardÄ±ndan KÄ±ÅŸ OlimpiyatlarÄ± vesilesiyle yeniden Ã¼st dÃ¼zey gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.
Ukrayna enerji ÅŸirketi Naftogaz'Ä±n cazip fiyatla bu yÄ±ldan itibaren Rusya'dan yeniden doÄŸalgaz almaya baÅŸlayacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.
Ä°srail askeri mahkemesinin, "Hanzala Cesaret Ã–dÃ¼lÃ¼" sahibi Filistinli Ahed'in tutukluluk sÃ¼resini ocak ayÄ± sonuna kadar uzattÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Ä°ngiltere'de YalnÄ±zlÄ±ktan Sorumlu BakanlÄ±ÄŸÄ±n kurulduÄŸu ve hÃ¼kÃ¼metin, sivil toplum Ã¶rgÃ¼tleriyle Ã§alÄ±ÅŸarak yalnÄ±zlÄ±k ve sosyal izolasyonla mÃ¼cadele edeceÄŸi bildirildi
NATO'ya Ã¼ye Ã¼lkelerin genelkurmay baÅŸkanlarÄ±nÄ± BrÃ¼ksel'de bir araya getiren 178'inci NATO Askeri Komite ToplantÄ±sÄ± sona erdi.
GÃ¼ney ve Kuzey Kore sporcularÄ±, KÄ±ÅŸ OlimpiyatlarÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda aynÄ± bayrak altÄ±nda yÃ¼rÃ¼yecek
BatÄ± Afrika Ã¼lkesi Gana'da yeni lityum minerali keÅŸfedildiÄŸi bildirildi.
Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Gabriel, "Elbette TÃ¼rkiye ile yeniden daha iyi gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yapmaya niyetimiz var. Bu, TÃ¼rkiye'nin de Ã§Ä±karÄ±na, Almanya'nÄ±n ve Avrupa'nÄ±n da Ã§Ä±karÄ±na" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Tanklar ve zÄ±rhlÄ± askeri araÃ§lar sÄ±nÄ±rda hazÄ±r kÄ±ta beklerken, PYD paniÄŸe kapÄ±ldÄ±. Sivillere 'Afrin'i terk etmeyin baskÄ±sÄ± yapan Ã¶rgÃ¼tÃ¼n, aynÄ± zamanda ABD ile SDG adÄ± altÄ±nda ortaklÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± MÃ¼nbiÃ§â€™teki unsurlarÄ±nÄ± harekete geÃ§irdiÄŸi bildirildi
Ä°stanbul Medeniyet Ãœniversitesi Hukuk FakÃ¼ltesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Cemil Tekeli dÃ¼n KudÃ¼s ziyareti sonrasÄ±nda Ä°stanbul'a dÃ¶nerken Ä°srail tarafÄ±ndan Ben Gurion havaalanÄ±nda gÃ¶z altÄ±na alÄ±ndÄ±
FransÄ±z polisi, salmonella mikrobu tesbit edilen bebek mamalarÄ±nÄ± Ã¼reten Lactalis ÅŸirketinin genel merkezi ve 4 ayrÄ± tesisine baskÄ±n dÃ¼zenledi
BirleÅŸik Arap Emirlikleri'nin hava sahasÄ± ihlalleriyle son dÃ¶nemde bÃ¶lgedeki krizi yeniden tÄ±rmandÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±, ancak Katar'Ä±n BirleÅŸmiÅŸ Milletler'e baÅŸvurarak saÄŸduyulu davrandÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.
PKK'nÄ±n Suriye'deki uzantÄ±sÄ± YPG'den kaÃ§an ve TÃ¼rkiye'de tutuklu yargÄ±lanan 2 terÃ¶rist, ABD'nin Ã¶rgÃ¼te yardÄ±mlarÄ±nÄ±n ayrÄ±ntÄ±larÄ±nÄ± anlattÄ±
Suudi Arabistan'da 4 ay Ã¶nce tutuklanan Arap ve Ä°slam dÃ¼nyasÄ±nÄ±n tanÄ±nan vaizlerinden Selman el-Avde, hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
Myanmar'Ä±n Arakan eyaletinde gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin, Arakan eyaletinde gÃ¶stericilerin Ã¼zerine ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu 7 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Freedom House Ã–rgÃ¼tÃ¼ KÄ±rgÄ±zistan'Ä±n, Orta Asya'da kÄ±smen serbest olan tek Ã¼lke olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±
Hindu milliyetÃ§ilerinin 6 AralÄ±k 1992 tarihinde yÄ±ktÄ±klarÄ± BabÃ¼r Camii'nin yerine Ram tapÄ±naÄŸÄ± inÅŸa edilip edilmeyeceÄŸi tartÄ±ÅŸmalarÄ± mahkemelerde devam ederken diÄŸer yandan internet Ã¼zerinden kurulan bir sitede oylama iÅŸlemleri devam ediyor