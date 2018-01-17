17:36, 17 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

Edirne'de 25 kaÃ§ak yakalandÄ±



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Edirne'de yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan yurtdÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmaya Ã§alÄ±ÅŸan yabancÄ± uyruklu 25 kiÅŸi yakalandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Edirne'de Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, merkeze baÄŸlÄ± Orhaniye, YenikadÄ±n, SarayakpÄ±nar ve BosnakÃ¶y kÃ¶ylerinde denetimler yaptÄ±. Ekipler yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan yurtdÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmaya Ã§alÄ±ÅŸan Fas, Afganistan ve Pakistan uyruklu 25 kiÅŸi yakaladÄ±. KaÃ§aklar, iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan Edirne GÃ¶Ã§ Ä°daresi MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne gÃ¶nderildi.

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