Evi yanan yaÅŸlÄ± amcanÄ±n

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Bolu'nun Mudurnu ilÃ§esinde evindeki sobayÄ± benzinle tutuÅŸturmak istenen yaÅŸlÄ± adam, yangÄ±ndan itfaiye tarafÄ±ndan kurtarÄ±lan kedisiyle evinin yanÄ±ÅŸÄ±nÄ± izledi.
Ä°lÃ§eye baÄŸlÄ± Ordular kÃ¶yÃ¼nde yaÅŸayan 83 yaÅŸÄ±ndaki Ali MeÅŸe, tek katlÄ± ahÅŸap evinde bulunan sobayÄ± benzin dÃ¶kerek tutuÅŸturmak istedi. Bu sÄ±rada alevlerin birden parlamasÄ± Ã¼zerine Ã§Ä±kan yangÄ±nÄ± gÃ¶ren kÃ¶y sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, yangÄ±nÄ± kÄ±sa sÃ¼rede kontrol altÄ±na aldÄ±.
MeÅŸe ile eÅŸi ve 2 Ã§ocuÄŸunun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ahÅŸap ev, yangÄ±nda kullanÄ±lamaz hale gelirken, MeÅŸe, yangÄ±ndan kedisinin kurtulmasÄ±yla teselli oldu.
Kar altÄ±nda kedisiyle evsiz kaldÄ±
YangÄ±n esnasÄ±nda evde bulunan ve ekipler tarafÄ±ndan kurtarÄ±lan kedisini gÃ¶ren Ali MeÅŸe, sÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± kucaÄŸÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± kedisine sarÄ±larak izledi.
SobayÄ± yakmak iÃ§in benzin kullandÄ±ÄŸÄ± esnada yangÄ±nÄ±n Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan MeÅŸe, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Sobaya benzin dÃ¶kmÃ¼ÅŸtÃ¼m ve sobanÄ±n parlamasÄ±yla dÄ±ÅŸarÄ± kaÃ§tÄ±m. Dumanlar iÃ§inden eÅŸim ve iki oÄŸlum da evden Ã§Ä±ktÄ±. Evin bodrumunda bulunan 14 tavuktan 13'Ã¼ telef oldu." dedi.
MeÅŸe'nin komÅŸusu Bahattin GÃ¼len ise yangÄ±nÄ± fark ettiÄŸi esnada alevlerin yÃ¼kseldiÄŸini ve evin kÄ±sa bir sÃ¼re iÃ§erisinde yandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
Ä°brahim KalÄ±n'dan "geÃ§miÅŸ olsun" paylaÅŸÄ±mÄ±
Bu arada CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda Ali MeÅŸe'ye "geÃ§miÅŸ olsun" dileÄŸinde bulundu.
Evi yanan yaÅŸlÄ± adamÄ±n, kucaÄŸÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± kedisiyle Ã§ekilen fotoÄŸrafÄ± paylaÅŸan KalÄ±n, "Bolu Valimizle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼m. Ali MeÅŸe amcanÄ±n ihtiyacÄ± giderilecek inÅŸallah. BÃ¼yÃ¼k geÃ§miÅŸ olsun. Ne amcamÄ±z ne de kedisi Ã¼ÅŸÃ¼sÃ¼n." ifadelerini kullandÄ±.
BakanlÄ±k, gerekli desteÄŸin verilmesi iÃ§in devreye girdi
Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, Ã§Ä±kan yangÄ±n sonucu evini kaybeden 83 yaÅŸÄ±ndaki Ali MeÅŸe'ye gerekli desteÄŸin verilmesi iÃ§in devreye girdi.
BakanlÄ±ktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Bakan Kaya'nÄ±n MeÅŸe'nin acil ve temel ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± ve uzman personellerce psiko-sosyal destek verilmesi iÃ§in talimat verdiÄŸi belirtildi.
MeÅŸe'nin geÃ§ici barÄ±nma ihtiyacÄ±nÄ±n giderildiÄŸi ve muhtaÃ§lÄ±k durumunun tespit edilerek kalÄ±cÄ± barÄ±nma ihtiyacÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edilen aÃ§Ä±klamada, MeÅŸe'nin her tÃ¼rlÃ¼ acil ve temel ihtiyacÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± iÃ§in gereken Ã¶deneÄŸin Bolu Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶nderildiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.
AÃ§Ä±klamada, yanan evin yeniden inÅŸasÄ± iÃ§in BakanlÄ±ÄŸÄ±n gereken desteÄŸi de vereceÄŸi kaydedildi.
Vali BaruÅŸ: Gerekli tespitler yapÄ±ldÄ±
Bolu Valisi AydÄ±n BaruÅŸ da AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã¼zÃ¼cÃ¼ bir yangÄ±n olayÄ±nÄ±n meydana geldiÄŸini belirterek,"YangÄ±ndan sonra evi oturulamayacak duruma geliyor. Ã‡ok ÅŸÃ¼kÃ¼r kendilerinin canlarÄ±na herhangi bir zarar gelmedi. Biz buna ÅŸÃ¼krediyoruz. Maddi zarar her zaman giderilir." diye konuÅŸtu.
Ä°lÃ§ede ahÅŸap evlerin yoÄŸun olmasÄ± nedeniyle yangÄ±n olaylarÄ±yla sÄ±k sÄ±k karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden Vali BaruÅŸ, "KaymakamÄ±mÄ±z yangÄ±n mahalline bizzat intikal ederek, yapÄ±lmasÄ± gereken iÅŸlemleri baÅŸlatÄ±yor." ÅŸeklinde konuÅŸtu.
Vali BaruÅŸ, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"YangÄ±ndan sonra basÄ±nda kedisi ile Ã§ok dokunaklÄ± bir fotoÄŸrafÄ± yer aldÄ±. MaÄŸduriyetinin giderilmesi iÃ§in baÅŸÄ±ndan beri Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±yoruz. Yanan evi daha Ã¶nceden yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu eski bir ev. Ã–nceden KaymakamlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tarafÄ±ndan durumu bilindiÄŸi iÃ§in Sosyal YardÄ±mlaÅŸma VakfÄ± imkanlarÄ± ile kendisine ayrÄ± bir ev inÅŸa edilmiÅŸ ancak kendisi o eve taÅŸÄ±nmamÄ±ÅŸ. Mevcut evi yandÄ±ÄŸÄ± iÃ§in daha Ã¶nce inÅŸa edilen eve kendisini taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±z. KaymakamlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gerekli tespitleri yaptÄ±. Evin donanÄ±mÄ± iÃ§in gerekli eÅŸyayÄ± ve diÄŸer donanÄ±mlarÄ± temin ediyoruz."
Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki birliklere takviye amaÃ§lÄ± gÃ¶nderilen 20 tank Hatay'a geldi
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Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ±, kar altÄ±nda kedisiyle evsiz kalan 83 yaÅŸÄ±ndaki Ali MeÅŸe'ye gerekli desteÄŸin verilmesi iÃ§in devreye girdi
Edirne'de yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan yurtdÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmaya Ã§alÄ±ÅŸan yabancÄ± uyruklu 25 kiÅŸi yakalandÄ±.
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Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, "PKKâ€™nÄ±n bir uzantÄ±sÄ± olduÄŸu aÃ§Ä±k delillerle ispatlanmÄ±ÅŸ olan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ YPG'nin 'operasyonel ortak' adÄ± altÄ±nda desteklenmesi ve silahlandÄ±rÄ±lmasÄ±na mÃ¼saade edemeyiz ve etmeyeceÄŸiz." dedi.
Trabzon'da pistten Ã§Ä±kan uÃ§aÄŸÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in uzman ekiplerce baÅŸlatÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Ä°nÅŸallah yarÄ±n Ã¶bÃ¼r gÃ¼n, kÄ±sa bir sÃ¼re iÃ§inde Afrin ve MÃ¼nbiÃ§'ten baÅŸlayarak Suriye'deki diÄŸer terÃ¶r yuvalarÄ±nÄ± da birer birer daÄŸÄ±tacaÄŸÄ±z." dedi. ErdoÄŸan, olasÄ± Afrin operasyonunun Suriyeli muhalif unsurlarla birlikte yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.