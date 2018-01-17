178'inci NATO Askeri Komitesi toplantÄ±sÄ± sona erdi

NATO Askeri Komite BaÅŸkanÄ± Orgeneral Pavel, Avrupa'nÄ±n gÃ¼neyindeki gÃ¼venlik durumu ile ilgili "Bu durum, NATO'nun karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± en Ã¶nemli gÃ¼venlik sÄ±namalarÄ±ndan birini oluÅŸturuyor ve tÃ¼m dÃ¼nyadaki Ã¼lkeleri etkiliyor." dedi.
Ä°ki gÃ¼n sÃ¼ren toplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan NATO Askeri Komite BaÅŸkanÄ± Orgeneral Petr Pavel, ABD Avrupa Kuvvetler KomutanÄ± Orgeneral Curtis M. Scaparrotti ve NATO'nun YÃ¼ksek MÃ¼ttefikler DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m KomutanÄ± General Denis Mercier ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.
Pavel, toplantÄ±nÄ±n genelkurmay baÅŸkanlarÄ±nÄ±n Ã§ok farklÄ± konularda gÃ¶rÃ¼ÅŸ belirtme ve Ã¶neride bulunmasÄ±na imkan saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Genelkurmay baÅŸkanlarÄ±nÄ±n, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le temmuz ayÄ±nda gerÃ§ekleÅŸecek NATO Zirvesi iÃ§in ittifakÄ±n askeri ve siyasi Ã¶ncelikleri konusunu da gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼klerini dile getiren Pavel, genelkurmay baÅŸkanlarÄ±nÄ±n NATO ortaklarÄ±yla bir araya geldiÄŸini kaydetti.
ToplantÄ±da deÄŸinilen konulardan birinin de Avrupa'nÄ±n gÃ¼neyindeki gÃ¼venlik durumu olduÄŸunu sÃ¶yleyen Pavel, "Bu durum NATO'nun karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± en Ã¶nemli gÃ¼venlik sÄ±namalarÄ±ndan birini oluÅŸturuyor ve tÃ¼m dÃ¼nyadaki Ã¼lkeleri etkiliyor." diye konuÅŸtu.
Pavel, Afganistan'daki mevcut durumun da gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, bu Ã§erÃ§evede NATO mÃ¼ttefiklerinin Afganistan yerel gÃ¼Ã§lerinin kaydettiÄŸi geliÅŸim ve baÅŸarÄ±larÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
Genelkurmay baÅŸkanlarÄ±nÄ±n NATO komuta yapÄ±sÄ±nÄ±n gÃ¼Ã§lÃ¼, Ã§evik ve iÅŸlevsel olmasÄ± gerektiÄŸi konusunda hemfikir olduÄŸunu kaydeden Pavel, bu konuya iliÅŸkin siyasi kararlarÄ±n ÅŸubat ayÄ±nda gerÃ§ekleÅŸecek NATO Savunma BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'nda alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Pavel, genelkurmay baÅŸkanlarÄ±nÄ±n Galler ve VarÅŸova'daki NATO zirveleri ile 25 MayÄ±s'ta gerÃ§ekleÅŸen NATO Devlet ve HÃ¼kÃ¼met BaÅŸkanlarÄ± Zirvesi'nde alÄ±nan kararlarÄ±n uygulanmasÄ± gerektiÄŸinin vurguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
ABD Avrupa Kuvvetler KomutanÄ± Orgeneral Curtis M. Scaparrotti de NATO'nun karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ± stratejik gÃ¼venlik ortamÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtiÄŸine dikkati Ã§ekti.
Scaparroti, "Rusya'nÄ±n stratejik bir rakip olarak tekrar ortaya Ã§Ä±kmasÄ±, Afrika ile OrtadoÄŸu'da istikrarsÄ±zlÄ±k ve terÃ¶rizm gÃ¼venlik ortamÄ±mÄ±zÄ± yeniden ÅŸekillendiriyor." dedi.
Yeni gÃ¼venlik ortamÄ±nda teknolojik geliÅŸmelerin Ã¶nemine deÄŸinen Scaparroti, bu teknolojilere devlet aktÃ¶rlerinin yanÄ± sÄ±ra devlet dÄ±ÅŸÄ± aktÃ¶rlerin de eriÅŸimi olmasÄ±nÄ±n yeni tehditler doÄŸurduÄŸunu sÃ¶yledi.
"Stratejik birlik bizi gÃ¼Ã§lÃ¼ kÄ±lar." diyen Scaparroti, NATO komuta yapÄ±sÄ±nÄ±n esnek, direnÃ§li ve gerekli olduÄŸu durumlarda hÄ±zlÄ± ÅŸekilde harekete geÃ§irilebilir olmasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±.
ABD ile Pakistan arasÄ±nda gerilen iliÅŸkiler ve bu durumun NATO'nun Afganistan'daki operasyonlara etkisine iliÅŸkin soruya Pavel, "TÃ¼m bÃ¶lgesel aktÃ¶rleri Afganistan'Ä±n gÃ¼venliÄŸi ve istikrarÄ±na katkÄ± sunacak biÃ§imde iÅŸ birliÄŸi yapmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandÄ±.
Pakistan'Ä±n terÃ¶rizme Ã§Ã¶zÃ¼m bulmak iÃ§in adÄ±mlar attÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Pavel, bunun yanÄ± sÄ±ra halen yapÄ±lmasÄ± gerekenler olduÄŸunu ve bu konuda NATO'ya da gÃ¶rev dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.
Pavel, Irak'ta DEAÅž'la mÃ¼cadeleye yÃ¶nelik soruyu da "DEAÅž'Ä±n fiziksel olarak yenildiÄŸini sÃ¶yleyebiliriz. Ancak, bu ideolojik olarak yenildiÄŸi anlamÄ±na gelmiyor. Irak'Ä±n bu konuda desteÄŸe ihtiyacÄ± olacak." ÅŸeklinde yanÄ±tladÄ±.
NATO'nun Irak'a desteÄŸini sÃ¼rdÃ¼receÄŸini vurgulayan Pavel, gelecek ayki NATO Savunma BakanlarÄ± toplantÄ±sÄ±nda da konunun ele alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
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Ukrayna enerji ÅŸirketi Naftogaz'Ä±n cazip fiyatla bu yÄ±ldan itibaren Rusya'dan yeniden doÄŸalgaz almaya baÅŸlayacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.
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