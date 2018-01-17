GÃ¼ncelleme: 18:38, 17 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

KPSS sorularÄ±nÄ±n sÄ±zdÄ±rÄ±lmasÄ± davasÄ±nda hapis ve para cezasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FETÃ–'nÃ¼n Kamu Personel SeÃ§me SÄ±navÄ± (KPSS) hÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin iptal edilen Temmuz 2010 KPSS davalarÄ±Ä±n Ankara 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde ayrÄ± ayrÄ± gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmalara, sanÄ±klar ve avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±.

SuÃ§lamalarÄ± kabul etmeyen sanÄ±klar, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanÄ±klar Ã–zlem Bayram KaraoÄŸlu, Zehra GÃ¼lmez, Ali Kaya ve Ahmet Ertik'in, "FETÃ– Ã¼yesi olmak" suÃ§undan 6 yÄ±l 3'er ay hapisle cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ±na hÃ¼kmetti.

Heyet, Temmuz 2010'daki KPSS'nin ardÄ±ndan kamu gÃ¶revine atamasÄ± yapÄ±lan sanÄ±klardan KaraoÄŸlu ve GÃ¼lmez'e ise "kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n zararÄ±na zincirleme dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k" suÃ§undan 3 yÄ±l 1 ay 15'er gÃ¼nÂ hapis cezasÄ±Â verdi.

Mahkeme, hapis cezasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra "kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n zararÄ±na dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k" suÃ§unun oluÅŸturduÄŸu zarar nedeniyle Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± sÃ¼reyi gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurarak sanÄ±klardan KaraoÄŸlu'na 366 bin 500, GÃ¼lmez'e ise 321 bin 38 lira adliÂ para cezasÄ±Â verilmesine hÃ¼kmetti.

AyrÄ±ca aynÄ± mahkemede gÃ¶rÃ¼len bir baÅŸka davada ise sanÄ±k Beyhan G'nin beraatÄ±na karar verildi.

Ä°DDÄ°ANAME

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, Temmuz 2010'daki KPSS sorularÄ±nÄ±n sÄ±nav Ã¶ncesinde sÄ±zdÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±na iliÅŸkin 420 kiÅŸi hakkÄ±nda ayrÄ± ayrÄ± iddianame dÃ¼zenlenmiÅŸti.

Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± YÃ¼cel Erkman'Ä±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± iddianamelerde sanÄ±klara, daha Ã¶nce aynÄ± suÃ§lamalarla aÃ§Ä±lan davalarda olduÄŸu gibi "FETÃ– Ã¼yesi olmak", "kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ± zararÄ±na zincirleme dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k" ve "resmi belgede zincirleme sahtecilik" suÃ§lamalarÄ± yÃ¶neltilmiÅŸti.

SavcÄ± Erkman, KPSS sorularÄ±nÄ±n sÄ±zdÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin daha Ã¶nce sanÄ±k sayÄ±sÄ± 3 ila 230 arasÄ±nda deÄŸiÅŸen 7 dava aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±. Toplam 583 sanÄ±klÄ± bu davalarÄ±n ardÄ±ndan 420 sanÄ±k hakkÄ±nda da ayrÄ± ayrÄ± dava aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸtÄ±. BÃ¶ylece dava sayÄ±sÄ± 427'ye, sanÄ±k sayÄ±sÄ± da bin 3'e yÃ¼kselmiÅŸti.

Erkman'Ä±n gÃ¶rev yerinin deÄŸiÅŸmesinin ardÄ±ndan Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, 130 sanÄ±k hakkÄ±nda daha ayrÄ± ayrÄ± iddianame dÃ¼zenleyerek, mahkemeye gÃ¶ndermiÅŸti.

Son iddianamelerin kabulÃ¼yle Temmuz 2010'daki KPSS'ye iliÅŸkin dava sayÄ±sÄ± 557, ÅŸÃ¼pheli sayÄ±sÄ± ise bin 133 olmuÅŸtu.