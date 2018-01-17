GÃ¼ncelleme: 18:57, 17 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

Ä°ngiltere'de 'YalnÄ±zlÄ±ktan Sorumlu BakanlÄ±k' kuruldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ngiltere'deÂ YalnÄ±zlÄ±ktan Sorumlu BakanlÄ±kÂ kuruldu.

Ä°ngiltere BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±ndanÂ yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada,Â Muhafazakar Partili Milletvekili Tracey Crouch'un, YalnÄ±zlÄ±ktan Sorumlu Devlet BakanÄ± olarak atandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Yeni bakanlÄ±kla, hÃ¼kÃ¼metin bu konuya odaklÄ± sivil toplum Ã¶rgÃ¼tleriyle Ã§alÄ±ÅŸarak yalnÄ±zlÄ±k ve sosyal izolasyonla mÃ¼cadele edeceÄŸinin belirtildiÄŸi aÃ§Ä±klamada, yalnÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n Ã¶lÃ§Ã¼mÃ¼ iÃ§inse Ulusal Ä°statistik Ofisinin (ONS) bir sistem geliÅŸtireceÄŸi kaydedildi.

BakanlÄ±ÄŸÄ±n temellerinin, 2016'da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± bir kiÅŸi tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼lenÂ Ä°ÅŸÃ§i Partili kadÄ±n milletvekili Jo Cox'un yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸmalarla atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n hatÄ±rlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â BaÅŸbakan Theresa May'in ÅŸu ifadelerine yer verildi:

"Ã‡ok sayÄ±da kiÅŸi iÃ§in yalnÄ±zlÄ±k, modern yaÅŸamÄ±n Ã¼zÃ¼cÃ¼ bir gerÃ§eÄŸi. YaÅŸlÄ±lar, bakÄ±cÄ±lar, sevdiklerini kaybetmiÅŸ olanlar, konuÅŸacak, tecrÃ¼belerini ve dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerini paylaÅŸacak kimsesi olmayanlarÄ±n yalnÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n Ã¼stesinden gelmesi iÃ§in, toplumumuz, hepimiz iÃ§in harekete geÃ§ilmesi bakÄ±mÄ±ndan bu zorlukla mÃ¼cadele etmek istiyorum. Jo Cox, Ã¼lkedeki yalnÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n ne seviyede olduÄŸunu anlamÄ±ÅŸ ve kendini bu durumdan muzdarip olanlara yardÄ±m etmeye adamÄ±ÅŸtÄ±."

42 yaÅŸÄ±ndaki Bakan Crouch da bakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gencinden yaÅŸlÄ±sÄ±na her yaÅŸ grubundaki bireyle ilgileneceÄŸini belirterek, "GÃ¶nÃ¼llÃ¼ler, kampanya Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, iÅŸletmeler ve diÄŸer vekillerin de destekleriyle yalnÄ±zlÄ±kla mÃ¼cadelede Ã¶nemli bir ilerleme kaydedebileceÄŸimizden eminim. Bu konu Jo'nun tutkuyla ilgilendiÄŸi bir meseleydi. Biz de Ä°ngiltere'de yalnÄ±zlÄ±ktan dolayÄ± acÄ± Ã§eken milyonlarca kiÅŸiye yardÄ±m ederek onun anÄ±sÄ±nÄ± ÅŸereflendireceÄŸiz." ifadelerine yer verdi.

YALNIZLIK Ã–LDÃœREBÄ°LÄ°YOR

Ä°ngiltere Ulusal SaÄŸlÄ±k Hizmetlerinden (NHS) geÃ§en ay yapÄ±lan bir aÃ§Ä±klamada, soÄŸuk hava ile yalnÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda Ã¶lÃ¼mcÃ¼l olabileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunulmuÅŸtu.

GeÃ§en yÄ±l yayÄ±mlanan bir rapor da yalnÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n gÃ¼nde 15 adet sigara iÃ§mek kadar kÃ¶tÃ¼ olduÄŸunu ortaya koymuÅŸtu.

AraÅŸtÄ±rmaya gÃ¶re, 18-34 yaÅŸlarÄ±ndaki genÃ§ engelli yetiÅŸkinlerin yÃ¼zde 85'i kendilerini yalnÄ±z hissederken, 200 binden fazla 75 yaÅŸ Ã¼stÃ¼ kiÅŸi bir aydan fazla sÃ¼redir akraba ya da arkadaÅŸlarÄ±yla sohbet etmediklerini bildirmiÅŸti.

YalnÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n Ä°ngiltere genelinde 9 milyondan fazla kiÅŸiyi etkilediÄŸi tahmin ediliyor.