Ä°ngiltere'de 'YalnÄ±zlÄ±ktan Sorumlu BakanlÄ±k' kuruldu

Ä°ngiltere'deÂ YalnÄ±zlÄ±ktan Sorumlu BakanlÄ±kÂ kuruldu.
Ä°ngiltere BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±ndanÂ yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada,Â Muhafazakar Partili Milletvekili Tracey Crouch'un, YalnÄ±zlÄ±ktan Sorumlu Devlet BakanÄ± olarak atandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Yeni bakanlÄ±kla, hÃ¼kÃ¼metin bu konuya odaklÄ± sivil toplum Ã¶rgÃ¼tleriyle Ã§alÄ±ÅŸarak yalnÄ±zlÄ±k ve sosyal izolasyonla mÃ¼cadele edeceÄŸinin belirtildiÄŸi aÃ§Ä±klamada, yalnÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n Ã¶lÃ§Ã¼mÃ¼ iÃ§inse Ulusal Ä°statistik Ofisinin (ONS) bir sistem geliÅŸtireceÄŸi kaydedildi.
BakanlÄ±ÄŸÄ±n temellerinin, 2016'da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± bir kiÅŸi tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼lenÂ Ä°ÅŸÃ§i Partili kadÄ±n milletvekili Jo Cox'un yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸmalarla atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n hatÄ±rlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â BaÅŸbakan Theresa May'in ÅŸu ifadelerine yer verildi:
"Ã‡ok sayÄ±da kiÅŸi iÃ§in yalnÄ±zlÄ±k, modern yaÅŸamÄ±n Ã¼zÃ¼cÃ¼ bir gerÃ§eÄŸi. YaÅŸlÄ±lar, bakÄ±cÄ±lar, sevdiklerini kaybetmiÅŸ olanlar, konuÅŸacak, tecrÃ¼belerini ve dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerini paylaÅŸacak kimsesi olmayanlarÄ±n yalnÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n Ã¼stesinden gelmesi iÃ§in, toplumumuz, hepimiz iÃ§in harekete geÃ§ilmesi bakÄ±mÄ±ndan bu zorlukla mÃ¼cadele etmek istiyorum. Jo Cox, Ã¼lkedeki yalnÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n ne seviyede olduÄŸunu anlamÄ±ÅŸ ve kendini bu durumdan muzdarip olanlara yardÄ±m etmeye adamÄ±ÅŸtÄ±."
42 yaÅŸÄ±ndaki Bakan Crouch da bakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gencinden yaÅŸlÄ±sÄ±na her yaÅŸ grubundaki bireyle ilgileneceÄŸini belirterek, "GÃ¶nÃ¼llÃ¼ler, kampanya Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, iÅŸletmeler ve diÄŸer vekillerin de destekleriyle yalnÄ±zlÄ±kla mÃ¼cadelede Ã¶nemli bir ilerleme kaydedebileceÄŸimizden eminim. Bu konu Jo'nun tutkuyla ilgilendiÄŸi bir meseleydi. Biz de Ä°ngiltere'de yalnÄ±zlÄ±ktan dolayÄ± acÄ± Ã§eken milyonlarca kiÅŸiye yardÄ±m ederek onun anÄ±sÄ±nÄ± ÅŸereflendireceÄŸiz." ifadelerine yer verdi.
Ä°ngiltere Ulusal SaÄŸlÄ±k Hizmetlerinden (NHS) geÃ§en ay yapÄ±lan bir aÃ§Ä±klamada, soÄŸuk hava ile yalnÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda Ã¶lÃ¼mcÃ¼l olabileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunulmuÅŸtu.
GeÃ§en yÄ±l yayÄ±mlanan bir rapor da yalnÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n gÃ¼nde 15 adet sigara iÃ§mek kadar kÃ¶tÃ¼ olduÄŸunu ortaya koymuÅŸtu.
AraÅŸtÄ±rmaya gÃ¶re, 18-34 yaÅŸlarÄ±ndaki genÃ§ engelli yetiÅŸkinlerin yÃ¼zde 85'i kendilerini yalnÄ±z hissederken, 200 binden fazla 75 yaÅŸ Ã¼stÃ¼ kiÅŸi bir aydan fazla sÃ¼redir akraba ya da arkadaÅŸlarÄ±yla sohbet etmediklerini bildirmiÅŸti.
YalnÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n Ä°ngiltere genelinde 9 milyondan fazla kiÅŸiyi etkilediÄŸi tahmin ediliyor.
Ukrayna enerji ÅŸirketi Naftogaz'Ä±n cazip fiyatla bu yÄ±ldan itibaren Rusya'dan yeniden doÄŸalgaz almaya baÅŸlayacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.
Ä°srail askeri mahkemesinin, "Hanzala Cesaret Ã–dÃ¼lÃ¼" sahibi Filistinli Ahed'in tutukluluk sÃ¼resini ocak ayÄ± sonuna kadar uzattÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Ä°ngiltere'de YalnÄ±zlÄ±ktan Sorumlu BakanlÄ±ÄŸÄ±n kurulduÄŸu ve hÃ¼kÃ¼metin, sivil toplum Ã¶rgÃ¼tleriyle Ã§alÄ±ÅŸarak yalnÄ±zlÄ±k ve sosyal izolasyonla mÃ¼cadele edeceÄŸi bildirildi
NATO'ya Ã¼ye Ã¼lkelerin genelkurmay baÅŸkanlarÄ±nÄ± BrÃ¼ksel'de bir araya getiren 178'inci NATO Askeri Komite ToplantÄ±sÄ± sona erdi.
GÃ¼ney ve Kuzey Kore sporcularÄ±, KÄ±ÅŸ OlimpiyatlarÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda aynÄ± bayrak altÄ±nda yÃ¼rÃ¼yecek
BatÄ± Afrika Ã¼lkesi Gana'da yeni lityum minerali keÅŸfedildiÄŸi bildirildi.
Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Gabriel, "Elbette TÃ¼rkiye ile yeniden daha iyi gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yapmaya niyetimiz var. Bu, TÃ¼rkiye'nin de Ã§Ä±karÄ±na, Almanya'nÄ±n ve Avrupa'nÄ±n da Ã§Ä±karÄ±na" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Tanklar ve zÄ±rhlÄ± askeri araÃ§lar sÄ±nÄ±rda hazÄ±r kÄ±ta beklerken, PYD paniÄŸe kapÄ±ldÄ±. Sivillere 'Afrin'i terk etmeyin baskÄ±sÄ± yapan Ã¶rgÃ¼tÃ¼n, aynÄ± zamanda ABD ile SDG adÄ± altÄ±nda ortaklÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± MÃ¼nbiÃ§â€™teki unsurlarÄ±nÄ± harekete geÃ§irdiÄŸi bildirildi
Ä°stanbul Medeniyet Ãœniversitesi Hukuk FakÃ¼ltesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Cemil Tekeli dÃ¼n KudÃ¼s ziyareti sonrasÄ±nda Ä°stanbul'a dÃ¶nerken Ä°srail tarafÄ±ndan Ben Gurion havaalanÄ±nda gÃ¶z altÄ±na alÄ±ndÄ±
FransÄ±z polisi, salmonella mikrobu tesbit edilen bebek mamalarÄ±nÄ± Ã¼reten Lactalis ÅŸirketinin genel merkezi ve 4 ayrÄ± tesisine baskÄ±n dÃ¼zenledi
BirleÅŸik Arap Emirlikleri'nin hava sahasÄ± ihlalleriyle son dÃ¶nemde bÃ¶lgedeki krizi yeniden tÄ±rmandÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±, ancak Katar'Ä±n BirleÅŸmiÅŸ Milletler'e baÅŸvurarak saÄŸduyulu davrandÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.
PKK'nÄ±n Suriye'deki uzantÄ±sÄ± YPG'den kaÃ§an ve TÃ¼rkiye'de tutuklu yargÄ±lanan 2 terÃ¶rist, ABD'nin Ã¶rgÃ¼te yardÄ±mlarÄ±nÄ±n ayrÄ±ntÄ±larÄ±nÄ± anlattÄ±
Suudi Arabistan'da 4 ay Ã¶nce tutuklanan Arap ve Ä°slam dÃ¼nyasÄ±nÄ±n tanÄ±nan vaizlerinden Selman el-Avde, hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
Myanmar'Ä±n Arakan eyaletinde gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin, Arakan eyaletinde gÃ¶stericilerin Ã¼zerine ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu 7 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Freedom House Ã–rgÃ¼tÃ¼ KÄ±rgÄ±zistan'Ä±n, Orta Asya'da kÄ±smen serbest olan tek Ã¼lke olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±
Hindu milliyetÃ§ilerinin 6 AralÄ±k 1992 tarihinde yÄ±ktÄ±klarÄ± BabÃ¼r Camii'nin yerine Ram tapÄ±naÄŸÄ± inÅŸa edilip edilmeyeceÄŸi tartÄ±ÅŸmalarÄ± mahkemelerde devam ederken diÄŸer yandan internet Ã¼zerinden kurulan bir sitede oylama iÅŸlemleri devam ediyor