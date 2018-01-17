GÃ¼ncelleme: 19:18, 17 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

Ä°srail, Ahed et-Temimi'in tutukluluk sÃ¼resini beÅŸinci kez uzattÄ±





Ä°srail askeri mahkemesinin, "Hanzala Cesaret Ã–dÃ¼lÃ¼" sahibi Filistinli Ahed'in tutukluluk sÃ¼resini ocak ayÄ± sonuna kadar uzattÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°srail askeri mahkemesi,Â "Hanzala Cesaret Ã–dÃ¼lÃ¼"Â sahibiÂ Filistinli Ahed et-Temimi'nin (16) tutukluluk sÃ¼resininÂ ayÄ±n 31â€™ine kadar uzatÄ±lmasÄ±na kararÂ verdi. Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da yer alan Ramallah kentinin batÄ±sÄ±ndaki Ofer Askeri Mahkemesi, bugÃ¼n gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmada, "sorguya devam edilmesi iÃ§in" Ahed'in tutukluluk sÃ¼resinin beÅŸinci kez uzatÄ±lmasÄ±na ve ay sonuna kadar tutuklu kalmasÄ±na karar verdi. Ahed, mahkeme salonuna elleri ve ayaklarÄ± baÄŸlÄ± ÅŸekilde getirilirken, duruÅŸmaya yabancÄ± diplomatlar, insan haklarÄ± aktivistleri ve Filistinli kÄ±zÄ±n yakÄ±nlarÄ± katÄ±ldÄ±. AHED'DEN BABASINA "BEN Ä°YÄ°YÄ°M" CEVABI BabasÄ± BasÄ±m et-Temimi'nin "GÃ¼Ã§lÃ¼ kal!" dediÄŸi, Ahed'in de gÃ¼lÃ¼mseyerek, "Ben iyiyim" diye cevap verdiÄŸi duyuldu. Ä°srail askerleri, Ahed et-Temimi'yi 19 AralÄ±k'ta Ramallah'ta ailesiyle yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± eve baskÄ±n dÃ¼zenledikten sonra gÃ¶zaltÄ±na almÄ±ÅŸtÄ±. Annesi Neriman'Ä±n ise kÄ±zÄ±yla ilgili bilgi almak Ã¼zere gittiÄŸi Ramallah'Ä±n doÄŸusundaki gÃ¶zaltÄ± biriminde Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kaydedilmiÅŸti. "Filistinli cesur kÄ±z" olarak da bilinen Ahed, 2012 yÄ±lÄ±nda aÄŸabeyi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda Ä°srail askerlerine karÅŸÄ± gÃ¶sterdiÄŸi tavÄ±r nedeniyle Ä°stanbul'da "Hanzala Cesaret Ã–dÃ¼lÃ¼"ne layÄ±k gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

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