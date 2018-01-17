GÃ¼ncelleme: 19:37, 17 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na askeri sevkiyat devam ediyor





Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki birliklere takviye amaÃ§lÄ± gÃ¶nderilen 20 tank Hatay'a geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rkiye'nin Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerinden gÃ¶nderilen tanklarÄ± taÅŸÄ±yan tÄ±rlar,Â Hatay'Ä±n AntakyaÂ ilÃ§esine ulaÅŸtÄ±.Â Tanklar alÄ±nan gÃ¼venlik Ã¶nlemleri eÅŸliÄŸinde ilgili birliÄŸe sevk edildi. TanklarÄ±n tÄ±rlardan indirilmesi sÄ±rasÄ±nda Ã§evredeki vatandaÅŸlar askerlere sevgi gÃ¶sterisinde bulundu.

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