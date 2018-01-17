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Avrupa
GÃ¼ncelleme: 19:58, 17 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

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Ukrayna yeniden Rusya'dan doÄŸalgaz alacak
Ukrayna yeniden Rusya'dan doÄŸalgaz alacak
Foto: ArÅŸiv

Ukrayna enerji ÅŸirketi Naftogaz'Ä±n cazip fiyatla bu yÄ±ldan itibaren Rusya'dan yeniden doÄŸalgaz almaya baÅŸlayacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Naftogaz BaÅŸkanÄ± Andrey Kobolyev,Â ÅŸirketin bu yÄ±ldan itibaren Rus enerji ÅŸirketi Gazprom'dan doÄŸalgaz satÄ±n alacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Kobolyev, dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, uygun fiyata hem Avrupa'dan hem Rusya'dan Ukrayna'ya doÄŸalgaz alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

UluslararasÄ± Tahkim Mahkemesi'nin kararÄ± Ã§erÃ§evesinde Gazprom'dan bu yÄ±ldan itibaren yeniden doÄŸalgaz alÄ±mÄ±na baÅŸlanacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Kobolyev, Gazprom'un belirlemek zorunda olduÄŸu fiyatÄ±n cazip olacaÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

Bu yÄ±ldan itibaren Rusya'dan minimum dÃ¼zeyde yÄ±lda 4-5 milyar metrekÃ¼p doÄŸalgaz satÄ±n almak zorunda olduklarÄ±nÄ± kaydeden Kobolyev, "Gazprom'un bize Avrupa fiyatlarÄ±nÄ±n altÄ±nda yÄ±lda 5 milyar metrekÃ¼p doÄŸalgaz satmasÄ±nÄ±n olumsuz yÃ¶nleri olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yoruz. Bu hem tÃ¼ketici hem ÅŸirket aÃ§Ä±sÄ±ndan olumlu." ifadelerini kullandÄ±.

Kobolyev, Avrupa'dan da doÄŸalgaz ithalatÄ±na devam edeceklerini vurguladÄ±.

Naftogaz 2015'in sonu itibarÄ±yla Rusya'dan doÄŸalgaz ithalatÄ±nÄ± durdurmuÅŸtu. Stockholm'deki UluslararasÄ± Tahkim Mahkemesi'nin bir sÃ¼re Ã¶nce aldÄ±ÄŸÄ± karar neticesinde "al veya Ã¶de" yÃ¶ntemiyle yapÄ±lan sÃ¶zleÅŸme gereÄŸi minimum dÃ¼zeyde her yÄ±l Ukrayna, Rusya'dan doÄŸalgaz alacak.

Ukrayna Devlet BaÅŸkanÄ± Petro PoroÅŸenko, Rusya'nÄ±n Ukrayna'ya uygun fiyat vermesi halinde doÄŸalgaz alÄ±mÄ±nÄ±n yeniden baÅŸlatÄ±labileceÄŸini belirtmiÅŸti.



Ä°lgili Konular rusya Ukrayna Gazprom
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