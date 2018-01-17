Güncelleme: 23:30, 17 Ocak 2018 Çarşamba

'Milyonlarca Filistinli büyük bir tehlike ile karşı karşıya'

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) Komiseri Pierre Krahenbühl, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD’nin yardımı kesmesi, Gazze, Batı Şeria, Suriye, Lübnan ve Ürdün’deki acil gıda ve diğer yardımlara ihtiyacı olan milyonlarca Filistinli mültecinin güven ve onurunu tehlikeye atıyor." dedi.



UNRWA’nın tarihinin en büyük krizi ile karşı karşıya kaldığını belirten Krahenbühl, “Yardımın kesilmesi Orta Doğu’da risk ve tehditlerle karşı karşıya olan bölgesel güveni de etkileyecektir.” bilgisini aktardı.



Krahenbühl, yakın zamanda bağış kampanyası başlatacaklarını vurguladığı açıklamasında, “BM üyesi olan bütün ülkeleri UNRWA’ya katılarak finans desteği için duruş sergilemeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.



UNRWA’nın hizmetlerini sürdürmeye, kuruma bağlı okul ve sağlık ocaklarının açık kalmaya devam edeceğine dikkati çeken Krahenbühl, “UNRWA’dan destek alan 525 bin öğrenci ile 700 okulun geleceği tehlikeye girmiş durumda.” şeklinde konuştu.



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Filistin'e verilecek 125 milyon dolarlık yardımın 65 milyon dolarlık bölümünün, "tekrar gözden geçirmek üzere" askıya alındığını açıklamıştı.