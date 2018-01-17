GÃ¼ncelleme: 01:45, 18 Ocak 2018 PerÅŸembe

Viyana'da Suriye konulu Ã¶zel toplantÄ± yapÄ±lacak





BM, Suriye konulu Cenevre gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri kapsamÄ±nda 25-26 Ocak'ta Viyana'daki BM Ofisi'nde Ã¶zel bir toplantÄ± yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BirleÅŸmiÅŸ MilletlerÂ (BM) Suriye Ã–zel Temsilcisi Staffan de Mistura'nÄ±n ofisinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Mistura'nÄ±nÂ BeÅŸÅŸar Esed rejimiÂ ve Suriyeli muhaliflerin oluÅŸturduÄŸuÂ MÃ¼zakere YÃ¼ksek KomitesiÂ (MYK) heyetlerine bugÃ¼n davetiyelerini ayrÄ± ayrÄ± gÃ¶nderdiÄŸi bildirildi. Ã–zel toplantÄ±nÄ±n lojistik nedenlerden dolayÄ± Cenevre yerineÂ 25-26 Ocak'taÂ BM Viyana Ofisi'nde yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±n altÄ± Ã§izilen aÃ§Ä±klamada, Staffan de Mistura'nÄ±n gerek rejim, gerekse muhaliflerin toplantÄ±ya katÄ±lmasÄ±nÄ± beklediÄŸi ifade edildi. Staffan de Mistura ayrÄ±ca, uluslararasÄ± aktÃ¶rlerin Suriye konusunda alacaÄŸÄ± siyasi inisiyatiflerinin BM Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri sÃ¼recini desteklemesi ve 2254 sayÄ±lÄ± kararÄ±n uygulanmasÄ±na katkÄ± vermesi gerektiÄŸini bir kez daha tekrarladÄ±. CENEVRE 8 BAÅžARISIZLIKLA SONUÃ‡LANMIÅžTI BM Suriye Ã–zel Temsilcisi Mistura, Ä°sviÃ§re'nin Cenevre kentinde 28 KasÄ±m 2017'de baÅŸlayan ve 14 AralÄ±k 2017'de sona eren Suriye konulu Cenevre 8 gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±kla sonuÃ§landÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "BaÅŸaramadÄ±k. AltÄ±n bir fÄ±rsat kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±." ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±. Mistura, Cenevre 8'deki baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸa raÄŸmen gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin bir sonraki turunun ocak ayÄ± iÃ§inde yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± kaydetmiÅŸti.Â Â

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