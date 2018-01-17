Merkel: AB-Türkiye anlaşması sonrası eleştirilere çok şaşırdım

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Almanya Başbakanı Angela Merkel, sığınmacılar konusunda Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında yapılan anlaşmanın ardından gelen eleştirilere çok şaşırdığını söyledi.
Merkel, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ile Berlin'de yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, AB'nin göç ve savunma politikasında eylem kabiliyetine sahip olması gerektiğini belirtti.
Görüşmede, Avrupa’ya gelen yasa dışı göçün azaltılması ve AB'nin dış sınırlarının daha güçlü şekilde korunmasına ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarına dikkati çeken Merkel, AB-Türkiye arasındaki anlaşmanın imzalanmasında Almanya'nın önemli katkısının olduğunu söyledi.
Deniz sınırlarının bu şekilde korunabileceğini ve aynı zamanda Türkiye’ye yapılan destekle büyük görevlerle karşı karşıya kalan ülkelere yardım edilebileceğinin gösterildiğini savunan Merkel, “Şahsen, AB-Türkiye anlaşması yapıldıktan sonra çok fazla eleştiri gelmesine çok şaşırdım.” ifadesini kullandı.
Avrupa’ya kimin gelip gelmeyeceğinin insan kaçakçılarına bırakılamayacağını vurgulayan Merkel, yasa dışı göçle mücadelede dış sınırların korunmasının ilk adım olarak gördüğünü kaydetti.
Avusturya’da Kurz’un lideri olduğu Halk Partinin (ÖVP) hükümet ortağının aşırı sağcı Özgürlük Partisinin (FPÖ) olmasına ilişkin sorulara da cevap veren Merkel, "Yeni Avusturya hükümetini yapacaklarıyla ölçmek gerekir. Geçerli olan bu. Avrupa politikaları konusunda duyduklarım yakın çalışabileceğimiz konusunda umut veriyor." dedi.
Merkel, diğer konularda da Avusturya hükümetini daha sıkı takip edeceklerini söyledi.
Almanya'da hükümet kurma çalışmalarında Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında yapılan ön görüşmelerde üzerinde anlaşma sağlanan mutabakat metnindeki maddelerin yeniden müzakere edilmesine karşı çıkan Merkel, CDU/CSU’nun da tavizler verdiğini belirtti.
Böylelikle bazı SPD'lilerin talebine karşı çıkan Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Merkel, mutabakat metninin koalisyon görüşmelerine başlamak için iyi bir temel teşkil ettiğini vurguladı.
Avusturya Başbakanı Kurz da görüşmede, AB'yi ve bu birliği olumlu yönde nasıl geliştirebileceklerini ele aldıklarını, 2018’in ikinci yarısında AB dönem başkanlığını üstlenecek ülkesinin bu konuda katkı sağlamayı ümit ettiğini söyledi.
Kurz, sığınmacıların dağıtımında AB ülkelerine kota getirilmesi konusunun tartışmalarda çok yer aldığını savunarak, “Göç sorununun çözümünün, düzgün şekilde dış sınırlarının korunması ve yerinde yardım edilmesinde olduğuna inanıyorum." diye konuştu.
Avusturya Başbakanı Kurz, ülkesinin mülteci politikasında başka ülkelere bakmadan doğru bildiği yoldan gittiğini ifade etti.
Başında bulunduğu hükümetin ülkesi ve AB için olumlu katkılar yapacak programı ortaya koyduğunu dile getiren Kurz, "Bizi icraatımızla ölçün.” dedi.
Kurz, medyadan yeni hükümeti eleştirel ancak adil değerlendirmesini istedi.
Ulusal meclisten güven oyu alamayan ANO Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Andrej Babiş, görevinden ayrılma kararı verdi
BM, Suriye konulu Cenevre görüşmeleri kapsamında 25-26 Ocak'ta Viyana'daki BM Ofisi'nde özel bir toplantı yapılacağını bildirdi
Almanya Başbakan Merkel, sığınmacılar konusuyla ilgili olarak, "Şahsen, AB-Türkiye anlaşması yapıldıktan sonra çok fazla eleştiri gelmesine çok şaşırdım." dedi.
Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu, ABD'nin yapacağı yardımda kısıtlamaya gitmesi kararı nedeniyle hizmetlerinden faydalanan milyonlarca Filistinlinin büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalacağını duyurdu.
Mısır askeri mahkemesinin, Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Karadavi'nin de aralarında bulunduğu 17 sanık hakkında müebbet hapis cezası verdiği bildirildi
Ukrayna enerji şirketi Naftogaz'ın cazip fiyatla bu yıldan itibaren Rusya'dan yeniden doğalgaz almaya başlayacağı açıklandı.
İsrail askeri mahkemesinin, "Hanzala Cesaret Ödülü" sahibi Filistinli Ahed'in tutukluluk süresini ocak ayı sonuna kadar uzattığı bildirildi
İngiltere'de Yalnızlıktan Sorumlu Bakanlığın kurulduğu ve hükümetin, sivil toplum örgütleriyle çalışarak yalnızlık ve sosyal izolasyonla mücadele edeceği bildirildi
NATO'ya üye ülkelerin genelkurmay başkanlarını Brüksel'de bir araya getiren 178'inci NATO Askeri Komite Toplantısı sona erdi.
Güney ve Kuzey Kore sporcuları, Kış Olimpiyatları'nın açılışında aynı bayrak altında yürüyecek
Batı Afrika ülkesi Gana'da yeni lityum minerali keşfedildiği bildirildi.
Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, "Elbette Türkiye ile yeniden daha iyi görüşmeler yapmaya niyetimiz var. Bu, Türkiye'nin de çıkarına, Almanya'nın ve Avrupa'nın da çıkarına" açıklamasında bulundu
Tanklar ve zırhlı askeri araçlar sınırda hazır kıta beklerken, PYD paniğe kapıldı. Sivillere 'Afrin'i terk etmeyin baskısı yapan örgütün, aynı zamanda ABD ile SDG adı altında ortaklık yaptığı Münbiç’teki unsurlarını harekete geçirdiği bildirildi
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Cemil Tekeli dün Kudüs ziyareti sonrasında İstanbul'a dönerken İsrail tarafından Ben Gurion havaalanında göz altına alındı
Fransız polisi, salmonella mikrobu tesbit edilen bebek mamalarını üreten Lactalis şirketinin genel merkezi ve 4 ayrı tesisine baskın düzenledi
Birleşik Arap Emirlikleri'nin hava sahası ihlalleriyle son dönemde bölgedeki krizi yeniden tırmandırmaya çalıştığı, ancak Katar'ın Birleşmiş Milletler'e başvurarak sağduyulu davrandığı belirtiliyor.