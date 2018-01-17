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07:59, 18 Ocak 2018 Perşembe
Avrupa
Güncelleme: 01:15, 18 Ocak 2018 Perşembe

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Merkel: AB-Türkiye anlaşması sonrası eleştirilere çok şaşırdım
Merkel: AB-Türkiye anlaşması sonrası eleştirilere çok şaşırdım

Almanya Başbakan Merkel, sığınmacılar konusuyla ilgili olarak, "Şahsen, AB-Türkiye anlaşması yapıldıktan sonra çok fazla eleştiri gelmesine çok şaşırdım." dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, sığınmacılar konusunda Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında yapılan anlaşmanın ardından gelen eleştirilere çok şaşırdığını söyledi.

Merkel, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ile Berlin'de yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, AB'nin göç ve savunma politikasında eylem kabiliyetine sahip olması gerektiğini belirtti.

Görüşmede, Avrupa’ya gelen yasa dışı göçün azaltılması ve AB'nin dış sınırlarının daha güçlü şekilde korunmasına ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarına dikkati çeken Merkel, AB-Türkiye arasındaki anlaşmanın imzalanmasında Almanya'nın önemli katkısının olduğunu söyledi.

Deniz sınırlarının bu şekilde korunabileceğini ve aynı zamanda Türkiye’ye yapılan destekle büyük görevlerle karşı karşıya kalan ülkelere yardım edilebileceğinin gösterildiğini savunan Merkel, “Şahsen, AB-Türkiye anlaşması yapıldıktan sonra çok fazla eleştiri gelmesine çok şaşırdım.” ifadesini kullandı.

Avrupa’ya kimin gelip gelmeyeceğinin insan kaçakçılarına bırakılamayacağını vurgulayan Merkel, yasa dışı göçle mücadelede dış sınırların korunmasının ilk adım olarak gördüğünü kaydetti.

AVUSTURYA'DA AŞIRI SAĞCI FPÖ'NÜN HÜKÜMET ORTAĞI OLMASI

Avusturya’da Kurz’un lideri olduğu Halk Partinin (ÖVP) hükümet ortağının aşırı sağcı Özgürlük Partisinin (FPÖ) olmasına ilişkin sorulara da cevap veren Merkel, "Yeni Avusturya hükümetini yapacaklarıyla ölçmek gerekir. Geçerli olan bu. Avrupa politikaları konusunda duyduklarım yakın çalışabileceğimiz konusunda umut veriyor." dedi.

Merkel, diğer konularda da Avusturya hükümetini daha sıkı takip edeceklerini söyledi.

ALMANYA'DA HÜKÜMET KURMA ÇALIŞMALARI

Almanya'da hükümet kurma çalışmalarında Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında yapılan ön görüşmelerde üzerinde anlaşma sağlanan mutabakat metnindeki maddelerin yeniden müzakere edilmesine karşı çıkan Merkel, CDU/CSU’nun da tavizler verdiğini belirtti.

Böylelikle bazı SPD'lilerin talebine karşı çıkan Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Merkel, mutabakat metninin koalisyon görüşmelerine başlamak için iyi bir temel teşkil ettiğini vurguladı.

GÖÇ SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ

Avusturya Başbakanı Kurz da görüşmede, AB'yi ve bu birliği olumlu yönde nasıl geliştirebileceklerini ele aldıklarını, 2018’in ikinci yarısında AB dönem başkanlığını üstlenecek ülkesinin bu konuda katkı sağlamayı ümit ettiğini söyledi.

Kurz, sığınmacıların dağıtımında AB ülkelerine kota getirilmesi konusunun tartışmalarda çok yer aldığını savunarak, “Göç sorununun çözümünün, düzgün şekilde dış sınırlarının korunması ve yerinde yardım edilmesinde olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

Avusturya Başbakanı Kurz, ülkesinin mülteci politikasında başka ülkelere bakmadan doğru bildiği yoldan gittiğini ifade etti.

Başında bulunduğu hükümetin ülkesi ve AB için olumlu katkılar yapacak programı ortaya koyduğunu dile getiren Kurz, "Bizi icraatımızla ölçün.” dedi.

Kurz, medyadan yeni hükümeti eleştirel ancak adil değerlendirmesini istedi.  



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