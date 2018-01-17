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GÃ¼ncelleme: 21:20, 17 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

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MÄ±sÄ±r'dan Yusuf el-Karadavi'ye mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±
MÄ±sÄ±r'dan Yusuf el-Karadavi'ye mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±

MÄ±sÄ±r askeri mahkemesinin, DÃ¼nya MÃ¼slÃ¼man Alimler BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Karadavi'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 17 sanÄ±k hakkÄ±nda mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± verdiÄŸi bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MÄ±sÄ±r askeri mahkemesinin, "bir albaya suikast dÃ¼zenlemeye teÅŸvik" suÃ§lamasÄ±yla yargÄ±lanan DÃ¼nya MÃ¼slÃ¼man Alimler BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Yusuf el-Karadavi'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 17 sanÄ±k hakkÄ±ndaÂ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±Â verdiÄŸi bildirildi.

YargÄ± kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Kahire'nin kuzeyindeki Askeri Ceza Mahkemesi, "2015'te Kahire'de Albay Vail Tahun'a suikast dÃ¼zenlemek suÃ§lamasÄ±yla" yargÄ±lanan Karadavi'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 7'si gÄ±yabi 17 sanÄ±ÄŸÄ± mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na (25 yÄ±l) Ã§arptÄ±rdÄ±.

Davada Karadavi'ye "SuÃ§a; adam Ã¶ldÃ¼rmeye, yalan haber yaymaya ve kamu malÄ±na zarar vermeye teÅŸvik yoluyla katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±" suÃ§lamalarÄ± yÃ¶neltildi.

Mahkeme ayrÄ±ca, MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸler TeÅŸkilatÄ± (Ä°hvan) Ã¼yelerinden Abdurrahman el-Berr, Mahmud Gazlan, Taha Vahdan, Said Uleyva'nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 26 sanÄ±ÄŸÄ±n beraatÄ±na hÃ¼kmetti. Ä°hvan Ã¼yelerinden Muhammed Kemal'in hakkÄ±ndaki davanÄ±n ise Ã¶lÃ¼mÃ¼ nedeniyle dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.



Ä°lgili Konular Yusuf el-Karadavi MÄ±sÄ±r'dan Karadavi'ye mÃ¼ebbet hapis kararÄ± Mursi MÄ±sÄ±r
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