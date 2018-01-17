MÄ±sÄ±r'dan Yusuf el-Karadavi'ye mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±

MÄ±sÄ±r askeri mahkemesinin, "bir albaya suikast dÃ¼zenlemeye teÅŸvik" suÃ§lamasÄ±yla yargÄ±lanan DÃ¼nya MÃ¼slÃ¼man Alimler BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Yusuf el-Karadavi'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 17 sanÄ±k hakkÄ±ndaÂ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±Â verdiÄŸi bildirildi.
YargÄ± kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Kahire'nin kuzeyindeki Askeri Ceza Mahkemesi, "2015'te Kahire'de Albay Vail Tahun'a suikast dÃ¼zenlemek suÃ§lamasÄ±yla" yargÄ±lanan Karadavi'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 7'si gÄ±yabi 17 sanÄ±ÄŸÄ± mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na (25 yÄ±l) Ã§arptÄ±rdÄ±.
Davada Karadavi'ye "SuÃ§a; adam Ã¶ldÃ¼rmeye, yalan haber yaymaya ve kamu malÄ±na zarar vermeye teÅŸvik yoluyla katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±" suÃ§lamalarÄ± yÃ¶neltildi.
Mahkeme ayrÄ±ca, MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸler TeÅŸkilatÄ± (Ä°hvan) Ã¼yelerinden Abdurrahman el-Berr, Mahmud Gazlan, Taha Vahdan, Said Uleyva'nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 26 sanÄ±ÄŸÄ±n beraatÄ±na hÃ¼kmetti. Ä°hvan Ã¼yelerinden Muhammed Kemal'in hakkÄ±ndaki davanÄ±n ise Ã¶lÃ¼mÃ¼ nedeniyle dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.
Ulusal meclisten gÃ¼ven oyu alamayan ANO Partisi Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan Andrej BabiÅŸ, gÃ¶revinden ayrÄ±lma kararÄ± verdi
BM, Suriye konulu Cenevre gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri kapsamÄ±nda 25-26 Ocak'ta Viyana'daki BM Ofisi'nde Ã¶zel bir toplantÄ± yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi
Almanya BaÅŸbakan Merkel, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar konusuyla ilgili olarak, "Åžahsen, AB-TÃ¼rkiye anlaÅŸmasÄ± yapÄ±ldÄ±ktan sonra Ã§ok fazla eleÅŸtiri gelmesine Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±m." dedi.
Filistinli MÃ¼ltecilere YardÄ±m KuruluÅŸu, ABD'nin yapacaÄŸÄ± yardÄ±mda kÄ±sÄ±tlamaya gitmesi kararÄ± nedeniyle hizmetlerinden faydalanan milyonlarca Filistinlinin bÃ¼yÃ¼k bir tehlike ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
MÄ±sÄ±r askeri mahkemesinin, DÃ¼nya MÃ¼slÃ¼man Alimler BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Karadavi'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 17 sanÄ±k hakkÄ±nda mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± verdiÄŸi bildirildi
Ukrayna enerji ÅŸirketi Naftogaz'Ä±n cazip fiyatla bu yÄ±ldan itibaren Rusya'dan yeniden doÄŸalgaz almaya baÅŸlayacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.
Ä°srail askeri mahkemesinin, "Hanzala Cesaret Ã–dÃ¼lÃ¼" sahibi Filistinli Ahed'in tutukluluk sÃ¼resini ocak ayÄ± sonuna kadar uzattÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Ä°ngiltere'de YalnÄ±zlÄ±ktan Sorumlu BakanlÄ±ÄŸÄ±n kurulduÄŸu ve hÃ¼kÃ¼metin, sivil toplum Ã¶rgÃ¼tleriyle Ã§alÄ±ÅŸarak yalnÄ±zlÄ±k ve sosyal izolasyonla mÃ¼cadele edeceÄŸi bildirildi
NATO'ya Ã¼ye Ã¼lkelerin genelkurmay baÅŸkanlarÄ±nÄ± BrÃ¼ksel'de bir araya getiren 178'inci NATO Askeri Komite ToplantÄ±sÄ± sona erdi.
GÃ¼ney ve Kuzey Kore sporcularÄ±, KÄ±ÅŸ OlimpiyatlarÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda aynÄ± bayrak altÄ±nda yÃ¼rÃ¼yecek
BatÄ± Afrika Ã¼lkesi Gana'da yeni lityum minerali keÅŸfedildiÄŸi bildirildi.
Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Gabriel, "Elbette TÃ¼rkiye ile yeniden daha iyi gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yapmaya niyetimiz var. Bu, TÃ¼rkiye'nin de Ã§Ä±karÄ±na, Almanya'nÄ±n ve Avrupa'nÄ±n da Ã§Ä±karÄ±na" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Tanklar ve zÄ±rhlÄ± askeri araÃ§lar sÄ±nÄ±rda hazÄ±r kÄ±ta beklerken, PYD paniÄŸe kapÄ±ldÄ±. Sivillere 'Afrin'i terk etmeyin baskÄ±sÄ± yapan Ã¶rgÃ¼tÃ¼n, aynÄ± zamanda ABD ile SDG adÄ± altÄ±nda ortaklÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± MÃ¼nbiÃ§â€™teki unsurlarÄ±nÄ± harekete geÃ§irdiÄŸi bildirildi
Ä°stanbul Medeniyet Ãœniversitesi Hukuk FakÃ¼ltesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Cemil Tekeli dÃ¼n KudÃ¼s ziyareti sonrasÄ±nda Ä°stanbul'a dÃ¶nerken Ä°srail tarafÄ±ndan Ben Gurion havaalanÄ±nda gÃ¶z altÄ±na alÄ±ndÄ±
FransÄ±z polisi, salmonella mikrobu tesbit edilen bebek mamalarÄ±nÄ± Ã¼reten Lactalis ÅŸirketinin genel merkezi ve 4 ayrÄ± tesisine baskÄ±n dÃ¼zenledi
BirleÅŸik Arap Emirlikleri'nin hava sahasÄ± ihlalleriyle son dÃ¶nemde bÃ¶lgedeki krizi yeniden tÄ±rmandÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±, ancak Katar'Ä±n BirleÅŸmiÅŸ Milletler'e baÅŸvurarak saÄŸduyulu davrandÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.