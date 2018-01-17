20:55, 17 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

Bakanlar Kurulu toplandÄ±





CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki Bakanlar Kurulu toplantÄ±sÄ± baÅŸladÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Bakanlar Kurulu,Â CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸanÂ baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplandÄ±. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde gerÃ§ekleÅŸtirilen toplantÄ±,Â saat 20.30'da baÅŸladÄ±.

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