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GÃ¼ncelleme: 02:50, 18 Ocak 2018 PerÅŸembe

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BakanlÄ±k'tan '18 yaÅŸ altÄ± gebelik ve eksik bildirim' iddialarÄ±na soruÅŸturma
BakanlÄ±k'tan '18 yaÅŸ altÄ± gebelik ve eksik bildirim' iddialarÄ±na soruÅŸturma

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, bazÄ± basÄ±n yayÄ±n organlarÄ±nda yer alan "18 yaÅŸ altÄ± gebelik ve eksik bildirim" konusunun tekrar incelenerek soruÅŸturulmasÄ± talimatÄ± vererek, mÃ¼fettiÅŸ gÃ¶revlendirdi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan, medyadaÂ 18 yaÅŸ altÄ± gebelik ve eksik bildirimÂ konusuyla ilgiliÂ "TÃ¼rkiye'yi Sarsacak UtanÃ§ Listesi"Â baÅŸlÄ±klÄ± haber Ã¼zerine yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±.

Haberin daha Ã¶nce ÅŸikayete konu olduÄŸu ve Ä°stanbul Ä°l SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce incelendiÄŸi belirtilen aÃ§Ä±klamada, ÅŸu bilgilere yer verildi:

"Medeni kanunun ilgili hÃ¼kÃ¼mleri, 'Erginlik, on sekiz yaÅŸÄ±n doldurulmasÄ±yla baÅŸlar. Evlenme kiÅŸiyi ergin kÄ±lar.', 'Erkek veya kadÄ±n on yedi yaÅŸÄ±nÄ± doldurmadÄ±kÃ§a evlenemez.' demektedir. Ancak 181 SayÄ±lÄ± KHK'nÄ±n 21. maddesinin (a) bendine gÃ¶re, 18 yaÅŸ altÄ±nda resmi nikahÄ± olmayan gebelerin adli mercilere bildirimi hususu ÅŸÃ¶yle dÃ¼zenlenmiÅŸtir; 18 yaÅŸ altÄ±nda resmi nikahÄ± olmayan gebeler, kamu saÄŸlÄ±k kurum ve kuruluÅŸlarÄ±na baÅŸvurduklarÄ±nda, 15 yaÅŸÄ±nÄ± tamamlamamÄ±ÅŸ olanlarÄ±n (rÄ±za olsun veya olmasÄ±n) tamamÄ±nÄ±n ve 15 yaÅŸÄ±nÄ± tamamlamÄ±ÅŸ olanlar da ise cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen herhangi bir emarenin varlÄ±ÄŸÄ± mevcut ise adli mercilere bildirimi saÄŸlanmaktadÄ±r. Bu dÃ¼zenleme uyarÄ±nca 15 yaÅŸÄ±nÄ± doldurmuÅŸ olanlarÄ±n sosyal hizmet uzmanlarÄ±na bildirilmesi gerekmektedir.

Åžikayete konu olan sorumlularla ilgili soruÅŸturma aÃ§Ä±lmasÄ±na gerek olup olmadÄ±ÄŸÄ± hususu, yukarÄ±daki mevzuat hÃ¼kÃ¼mleri uyarÄ±nca mÃ¼lki idare tarafÄ±ndan deÄŸerlendirilmiÅŸ ve soruÅŸturma aÃ§Ä±lmasÄ±na gerek olmadÄ±ÄŸÄ± kararÄ±na varÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r."

AÃ§Ä±klamada, "Ancak BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z konunun hassasiyetini dikkate alarak, konunun tekrar incelenerek soruÅŸturulmasÄ± talimatÄ±nÄ± vermiÅŸ, mÃ¼fettiÅŸ gÃ¶revlendirmiÅŸtir." ifadelerine yer verildi.Â Â 



Ä°lgili Konular SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±
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SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, bazÄ± basÄ±n yayÄ±n organlarÄ±nda yer alan "18 yaÅŸ altÄ± gebelik ve eksik bildirim" konusunun tekrar incelenerek soruÅŸturulmasÄ± talimatÄ± vererek, mÃ¼fettiÅŸ gÃ¶revlendirdi.
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