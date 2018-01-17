BakanlÄ±k'tan '18 yaÅŸ altÄ± gebelik ve eksik bildirim' iddialarÄ±na soruÅŸturma

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan, medyadaÂ 18 yaÅŸ altÄ± gebelik ve eksik bildirimÂ konusuyla ilgiliÂ "TÃ¼rkiye'yi Sarsacak UtanÃ§ Listesi"Â baÅŸlÄ±klÄ± haber Ã¼zerine yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±.
Haberin daha Ã¶nce ÅŸikayete konu olduÄŸu ve Ä°stanbul Ä°l SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce incelendiÄŸi belirtilen aÃ§Ä±klamada, ÅŸu bilgilere yer verildi:
"Medeni kanunun ilgili hÃ¼kÃ¼mleri, 'Erginlik, on sekiz yaÅŸÄ±n doldurulmasÄ±yla baÅŸlar. Evlenme kiÅŸiyi ergin kÄ±lar.', 'Erkek veya kadÄ±n on yedi yaÅŸÄ±nÄ± doldurmadÄ±kÃ§a evlenemez.' demektedir. Ancak 181 SayÄ±lÄ± KHK'nÄ±n 21. maddesinin (a) bendine gÃ¶re, 18 yaÅŸ altÄ±nda resmi nikahÄ± olmayan gebelerin adli mercilere bildirimi hususu ÅŸÃ¶yle dÃ¼zenlenmiÅŸtir; 18 yaÅŸ altÄ±nda resmi nikahÄ± olmayan gebeler, kamu saÄŸlÄ±k kurum ve kuruluÅŸlarÄ±na baÅŸvurduklarÄ±nda, 15 yaÅŸÄ±nÄ± tamamlamamÄ±ÅŸ olanlarÄ±n (rÄ±za olsun veya olmasÄ±n) tamamÄ±nÄ±n ve 15 yaÅŸÄ±nÄ± tamamlamÄ±ÅŸ olanlar da ise cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen herhangi bir emarenin varlÄ±ÄŸÄ± mevcut ise adli mercilere bildirimi saÄŸlanmaktadÄ±r. Bu dÃ¼zenleme uyarÄ±nca 15 yaÅŸÄ±nÄ± doldurmuÅŸ olanlarÄ±n sosyal hizmet uzmanlarÄ±na bildirilmesi gerekmektedir.
Åžikayete konu olan sorumlularla ilgili soruÅŸturma aÃ§Ä±lmasÄ±na gerek olup olmadÄ±ÄŸÄ± hususu, yukarÄ±daki mevzuat hÃ¼kÃ¼mleri uyarÄ±nca mÃ¼lki idare tarafÄ±ndan deÄŸerlendirilmiÅŸ ve soruÅŸturma aÃ§Ä±lmasÄ±na gerek olmadÄ±ÄŸÄ± kararÄ±na varÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r."
AÃ§Ä±klamada, "Ancak BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z konunun hassasiyetini dikkate alarak, konunun tekrar incelenerek soruÅŸturulmasÄ± talimatÄ±nÄ± vermiÅŸ, mÃ¼fettiÅŸ gÃ¶revlendirmiÅŸtir." ifadelerine yer verildi.Â Â
SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, bazÄ± basÄ±n yayÄ±n organlarÄ±nda yer alan "18 yaÅŸ altÄ± gebelik ve eksik bildirim" konusunun tekrar incelenerek soruÅŸturulmasÄ± talimatÄ± vererek, mÃ¼fettiÅŸ gÃ¶revlendirdi.
Ä°srail polisi tarafÄ±ndan Tel Aviv havalimanÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ä°stanbul Medeniyet Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Yrd. DoÃ§. Dr. Tekeli'nin mahkemeye Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Milli GÃ¼venlik Kurulunda, hÃ¼kÃ¼mete olaÄŸanÃ¼stÃ¼ halin uzatÄ±lmasÄ± tavsiyesinde bulunulmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki Bakanlar Kurulu toplantÄ±sÄ± baÅŸladÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda saat 15.20'de baÅŸlayan MGK toplantÄ±sÄ±nÄ±n sona erdiÄŸi bildirildi
Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki birliklere takviye amaÃ§lÄ± gÃ¶nderilen 20 tank Hatay'a geldi
FETÃ–'nÃ¼n KPSS hÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin iptal edilen Temmuz 2010 KPSS davalarÄ±nda 4 sanÄ±k, 6 yÄ±l 3'er ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±. Mahkeme heyeti, sanÄ±klardan birine 366 bin, diÄŸerine de 321 bin lira adli para cezasÄ±na karar verdi.
Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ±, kar altÄ±nda kedisiyle evsiz kalan 83 yaÅŸÄ±ndaki Ali MeÅŸe'ye gerekli desteÄŸin verilmesi iÃ§in devreye girdi
Edirne'de yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan yurtdÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmaya Ã§alÄ±ÅŸan yabancÄ± uyruklu 25 kiÅŸi yakalandÄ±.
Hatay, Adana, Osmaniye, Kilis, ÅžanlÄ±urfa, BingÃ¶l ve Gaziantep'te Ã§ok kuvvetli ve ÅŸiddetli saÄŸanak, Erzincan, ElazÄ±ÄŸ, Tunceli, AdÄ±yaman, Malatya, ElazÄ±ÄŸ ve KahramanmaraÅŸ'ta kuvvetli saÄŸanak ve kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bekleniyor
Kayseri'de bir dÃ¶viz bÃ¼rosu Ã§alÄ±ÅŸanÄ± tarafÄ±ndan kendilerine fazladan verilen 10 bin avro karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± TÃ¼rk LirasÄ±nÄ± alan 3 mÃ¼ÅŸteri, parayÄ± polise teslim etti
Isparta YalvaÃ§'ta CASA tipi eÄŸitim uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸmesi sonucu 3 asker ÅŸehit oldu
Eski Ä°stanbul Baro BaÅŸkanÄ± Ãœmit Kocasakal, CHP'nin 3-4 Åžubat'ta yapacaÄŸÄ± 36. OlaÄŸan KurultayÄ±'nda Genel BaÅŸkan adayÄ± olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±
Ehliyet alacak adaylarÄ±n direksiyon uygulama sÄ±nav deÄŸerlendirmeleri, Ankara'da pilot bÃ¶lgede tablet bilgisayarlarla yapÄ±lmaya baÅŸlandÄ±.
BeÅŸtepe Millet Kongre ve KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde gerÃ§ekleÅŸtirilen ve CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n eÅŸi Emine ErdoÄŸan ile katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± "Kut'Ã¼l Amare" dizisinin tanÄ±tÄ±mÄ±nda, dizinin ilk bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n gÃ¶sterimi gerÃ§ekleÅŸtirildi
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, "NATO'nun sÄ±nÄ±rlarÄ±, TÃ¼rkiye'nin gÃ¼ney sÄ±nÄ±rlarÄ±dÄ±r. NATO'nun sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± korumak, terÃ¶r gruplarÄ±na mÄ± kaldÄ±? Biz kendi sÄ±nÄ±rÄ±mÄ±zÄ± koruruz." dedi.