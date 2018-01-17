GÃ¼ncelleme: 22:25, 17 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

Ä°srail'de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan akademisyen Cemil Tekeli mahkemeye Ã§Ä±karÄ±ldÄ±





Ä°srail polisi tarafÄ±ndan Tel Aviv havalimanÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ä°stanbul Medeniyet Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Yrd. DoÃ§. Dr. Tekeli'nin mahkemeye Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Ä°srail polisi tarafÄ±ndan Tel Aviv havalimanÄ±ndaÂ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanÂ Ä°stanbul Medeniyet Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Yrd. DoÃ§. Dr. Cemil Tekeli, hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±. Tekeli'nin, hakkÄ±ndaki soruÅŸturmanÄ±n tamamlanmasÄ± iÃ§inÂ gÃ¶zaltÄ± sÃ¼resi uzatÄ±ldÄ±. Tekeli'nin saÄŸlÄ±k ihtiyaÃ§larÄ± baÅŸta olmak Ã¼zere diÄŸer ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±n karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ± bilgisi edinildi. Ä°stanbul Medeniyet Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Tekeli, 11 Ocak'ta KudÃ¼s'e yaptÄ±ÄŸÄ± ziyaret programÄ± sonunda, 15 Ocak'ta Ä°stanbul'a dÃ¶nÃ¼ÅŸ Ã¶ncesi Tel Aviv havalimanÄ±nda Ä°srail polisi tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. TÃ¼rkiye'nin Tel Aviv BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi de Tekeli'nin durumunu yakÄ±ndan takip ediyor.

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